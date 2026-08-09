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MotoGP GP da Grã-Bretanha

Martín dobra a vantagem no Mundial; confira a classificação da MotoGP após o GP da Grã-Bretanha

Com dois pódios no fim de semana, Bezzecchi reassume a vice-liderança do campeonato

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mesmo sem vencer o GP da Grã-Bretanha deste domingo, Jorge Martín sai de Silverstone mais líder do que nunca na MotoGP. O espanhol se aproveitou dos problemas dos rivais para mais do que dobrar sua vantagem na ponta do campeonato.

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Martín sai de Silverstone com 240 pontos, contra 209 de Marco Bezzecchi, que reassumiu a vice-liderança do campeonato. A vantagem do espanhol da Aprilia, que era de 14 antes do início do fim de semana, subiu agora para 31.

Com o abandono neste domingo, Ai Ogura caiu para terceiro com 203 pontos, contra 200 de Marc Márquez e 199 de Fabio di Giannantonio, completando o top 5. Vencedor do GP, Raúl Fernández segue em sexto, mas agora se aproximou, com 184.

Diogo Moreira segue na 15ª posição, tendo agora 54 pontos, um à frente de Franco Morbidelli e cinco atrás de Fabio Quartararo, em 14º. O melhor piloto Honda na tabela segue sendo Luca Marini, em 10º, com 86.

Classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 240 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 209 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 - - - - - - - - - -
3 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
4 SpainM. MarquezDucati Team 200 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 - - - - - - - - - -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 199 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 - - - - - - - - - -
6 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 184 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 - - - - - - - - - -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 163 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 - - - - - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 106 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 - - - - - - - - - -
10 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 86 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 - - - - - - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - - - - - - - - - - -
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 72 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 - - - - - - - - - -
14 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 59 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 4 - - - - - - - - - -
15 BrazilD. MoreiraLCR Honda 54 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 - - - - - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 - - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 22 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 3 - - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 13 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Equipes da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 449 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 387 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 - - - - - - - - - -
3 ItalyDucati Team 343 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 252 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 - - - - - - - - - -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 235 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 191 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 - - - - - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 115 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 - - - - - - - - - -
8 MonacoLCR Honda 88 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 - - - - - - - - - -
9 FranceTech 3 88 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 2 - - - - - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 80 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 4 - - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 35 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 4 - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Construtores da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 367 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 - - - - - - - - - -
2 Ducati 338 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 - - - - - - - - - -
3 KTM 205 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 - - - - - - - - - -
4 Honda 119 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 - - - - - - - - - -
5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 - - - - - - - - - -

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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