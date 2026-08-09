Mesmo sem vencer o GP da Grã-Bretanha deste domingo, Jorge Martín sai de Silverstone mais líder do que nunca na MotoGP. O espanhol se aproveitou dos problemas dos rivais para mais do que dobrar sua vantagem na ponta do campeonato.

Martín sai de Silverstone com 240 pontos, contra 209 de Marco Bezzecchi, que reassumiu a vice-liderança do campeonato. A vantagem do espanhol da Aprilia, que era de 14 antes do início do fim de semana, subiu agora para 31.

Com o abandono neste domingo, Ai Ogura caiu para terceiro com 203 pontos, contra 200 de Marc Márquez e 199 de Fabio di Giannantonio, completando o top 5. Vencedor do GP, Raúl Fernández segue em sexto, mas agora se aproximou, com 184.

Já Diogo Moreira segue na 15ª posição, tendo agora 54 pontos, um à frente de Franco Morbidelli e cinco atrás de Fabio Quartararo, em 14º. O melhor piloto Honda na tabela segue sendo Luca Marini, em 10º, com 86.

Classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Piloto Pontos 1 J. Martin Aprilia Racing Team 240 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 - - - - - - - - - - 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 209 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 - - - - - - - - - - 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - - 4 M. Marquez Ducati Team 200 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 - - - - - - - - - - 5 F. Di Giannantonio Team VR46 199 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 - - - - - - - - - - 6 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 184 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 - - - - - - - - - - 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 163 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 - - - - - - - - - - 8 F. Bagnaia Ducati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - - 9 A. Marquez Gresini Racing 106 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 - - - - - - - - - - 10 L. Marini Repsol Honda Team 86 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 - - - - - - - - - - 11 E. Bastianini Tech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - - - - - - - - - - - 12 F. Aldeguer Gresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 72 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 - - - - - - - - - - 14 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 59 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 4 - - - - - - - - - - 15 D. Moreira LCR Honda 54 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 - - - - - - - - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 - - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 22 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 3 - - - - - - - - - - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - - - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 13 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 1 - - - - - - - - - - 22 M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - 23 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 26 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 L. Savadori Aprilia Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Equipes da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 449 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 - - - - - - - - - - 2 Trackhouse Racing Team 387 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 - - - - - - - - - - 3 Ducati Team 343 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 - - - - - - - - - - 4 Team VR46 252 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 - - - - - - - - - - 5 Red Bull KTM Factory Racing 235 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 - - - - - - - - - - 6 Gresini Racing 191 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 - - - - - - - - - - 7 Repsol Honda Team 115 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 - - - - - - - - - - 8 LCR Honda 88 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 - - - - - - - - - - 9 Tech 3 88 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 2 - - - - - - - - - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 80 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 4 - - - - - - - - - - 11 Pramac Racing 35 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 4 - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Construtores da MotoGP pós-Silverstone:

Posição Chassi Pontos 1 Aprilia 367 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 - - - - - - - - - - 2 Ducati 338 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 - - - - - - - - - - 3 KTM 205 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 - - - - - - - - - - 4 Honda 119 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 - - - - - - - - - - 5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 - - - - - - - - - -

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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