Martín dobra a vantagem no Mundial; confira a classificação da MotoGP após o GP da Grã-Bretanha
Com dois pódios no fim de semana, Bezzecchi reassume a vice-liderança do campeonato
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mesmo sem vencer o GP da Grã-Bretanha deste domingo, Jorge Martín sai de Silverstone mais líder do que nunca na MotoGP. O espanhol se aproveitou dos problemas dos rivais para mais do que dobrar sua vantagem na ponta do campeonato.
Martín sai de Silverstone com 240 pontos, contra 209 de Marco Bezzecchi, que reassumiu a vice-liderança do campeonato. A vantagem do espanhol da Aprilia, que era de 14 antes do início do fim de semana, subiu agora para 31.
Com o abandono neste domingo, Ai Ogura caiu para terceiro com 203 pontos, contra 200 de Marc Márquez e 199 de Fabio di Giannantonio, completando o top 5. Vencedor do GP, Raúl Fernández segue em sexto, mas agora se aproximou, com 184.
Já Diogo Moreira segue na 15ª posição, tendo agora 54 pontos, um à frente de Franco Morbidelli e cinco atrás de Fabio Quartararo, em 14º. O melhor piloto Honda na tabela segue sendo Luca Marini, em 10º, com 86.
Classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP pós-Silverstone:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|240
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|209
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. MarquezDucati Team
|200
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|199
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|184
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|163
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. MarquezGresini Racing
|106
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|L. MariniRepsol Honda Team
|86
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|72
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|59
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraLCR Honda
|54
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|22
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|13
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Classificação do Mundial de Equipes da MotoGP pós-Silverstone:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|449
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Trackhouse Racing Team
|387
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati Team
|343
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Team VR46
|252
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|235
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|191
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|115
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|LCR Honda
|88
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Tech 3
|88
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|80
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|35
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Classificação do Mundial de Construtores da MotoGP pós-Silverstone:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|367
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|338
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|205
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|119
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|73
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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