Três meses após sua queda grave no Catar, Jorge Martín finalmente foi autorizado a participar de outra etapa de MotoGP. O piloto espanhol foi aprovado no exame médico a que foi submetido na quinta-feira (17) no circuito de Brno, onde a 12ª etapa da temporada está sendo realizada esta semana. Era o último passo que ele precisava dar depois de longas semanas dedicadas à sua recuperação.

Depois de dois acidentes iniciais em fevereiro, que já haviam comprometido seu início no campeonato, Martin chegou a uma conclusão dolorosa no único GP do qual pôde participar até agora.

Em seu acidente durante a corrida, ele caí e Fabio Di Giannantonio, que estava posicionado atrás dele, não conseguiu o evitar, e foi atingido involuntariamente. Uma dúzia de costelas fraturadas e um hemopneumotórax o fizeram em uma realidade totalmente diferente daquela da competição.

Depois de ser hospitalizado no Catar, seguido de um longo período de tratamento quando voltou para Espanha, o piloto da Aprilia retomou lentamente os treinos.

Primeiro, houve um pouco de caminhada nas montanhas e, em seguida, o alívio de voltar a pilotar sua moto no final de maio. Poucos dias depois, ele participou do evento Aprilia All Stars e aproveitou a oportunidade para dar algumas voltas na pista com sua moto, como uma prévia do que ele conseguiria no final de junho.

A verdadeira retomada aconteceu em um teste particular em Barcelona, a bordo de uma RSV4, seguido por outro organizado em Misano, que finalmente permitiu que ele pilotasse sua moto de MotoGP.

Nesse meio tempo, seus médicos pessoais deram o aval, mas o proibiram de participar do GP da Alemanha, pois o circuito de Sachsenring foi considerado muito exigente para Martín, que sofria principalmente de uma fraqueza no escafoide esquerdo.

Esse tempo na pista levou a conclusões positivas e nada parecia impedir o retorno do atual campeão mundial. Os médicos oficiais do campeonato confirmaram o fato, e o #1 da Aprilia voltará à pista na sexta-feira.

Enquanto isso, Jorge Martín também parece ter esclarecido sua oposição ao fabricante em uma tentativa vã de se livrar de seu contrato. Ele explicará isso em uma coletiva de imprensa especial em Brno nesta tarde.

