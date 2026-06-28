Martín é o novo líder após abandono de Bezzecchi; veja situação da MotoGP após o GP da Holanda
Com Bezzecchi somando apenas 13 pontos em 111 disputados nas últimas três etapas, Mundial tem novo líder após a passagem por Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP tem oficialmente um novo líder. Após mais um abandono de Marco Bezzecchi, agora nas primeiras voltas do GP da Holanda, Jorge Martín finalmente conseguiu superar o companheiro de Aprilia. Por outro lado, não conseguiu se distanciar do italiano.
Ao terminar em terceiro na prova deste domingo, o campeão de 2024 somou pontos suficientes para superar Bezzecchi, chegando a 193, mas ainda vê o companheiro de Aprilia na sua cola, com 186.
Além de cair para segundo, Bezzecchi vê também outros rivais se aproximando perigosamente. Fabio di Giannantonio tem agora 177, apenas nove a menos, enquanto Ai Ogura chegou a 168, um défict de 18.
Mesmo Marc Márquez conseguiu se aproximar de Bezzecchi. O espanhol da Ducati tem agora 153 pontos. Na verdade, o heptacampeão manteve a distância de 40 tentos que tinha para a liderança, que agora pertence a Martín.
Já Diogo Moreira chegou aos 43 pontos neste domingo, empatando com Franco Morbidelli na classificação em 15º.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Holanda:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|193
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|177
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|168
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|M. MarquezDucati Team
|153
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|138
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|133
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|130
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. MarquezGresini Racing
|78
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniRepsol Honda Team
|71
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|69
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|58
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|45
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|D. MoreiraLCR Honda
|43
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|19
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|15
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Holanda:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|379
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Trackhouse Racing Team
|306
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati Team
|283
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Team VR46
|220
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|191
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|163
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|97
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|79
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|LCR Honda
|77
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|64
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|26
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Movistar Yamaha MotoGP
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Fabricantes da MotoGP após o GP da Holanda:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|304
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|282
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|175
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|101
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|59
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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