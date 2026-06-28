A MotoGP tem oficialmente um novo líder. Após mais um abandono de Marco Bezzecchi, agora nas primeiras voltas do GP da Holanda, Jorge Martín finalmente conseguiu superar o companheiro de Aprilia. Por outro lado, não conseguiu se distanciar do italiano.

Ao terminar em terceiro na prova deste domingo, o campeão de 2024 somou pontos suficientes para superar Bezzecchi, chegando a 193, mas ainda vê o companheiro de Aprilia na sua cola, com 186.

Além de cair para segundo, Bezzecchi vê também outros rivais se aproximando perigosamente. Fabio di Giannantonio tem agora 177, apenas nove a menos, enquanto Ai Ogura chegou a 168, um défict de 18.

Mesmo Marc Márquez conseguiu se aproximar de Bezzecchi. O espanhol da Ducati tem agora 153 pontos. Na verdade, o heptacampeão manteve a distância de 40 tentos que tinha para a liderança, que agora pertence a Martín.

Já Diogo Moreira chegou aos 43 pontos neste domingo, empatando com Franco Morbidelli na classificação em 15º.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Piloto Pontos 1 J. Martin Aprilia Racing Team 193 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 - - - - - - - - - - - - 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - - - - - - - - - - - - 3 F. Di Giannantonio Team VR46 177 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 - - - - - - - - - - - - 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 168 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 - - - - - - - - - - - - 5 M. Marquez Ducati Team 153 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 - - - - - - - - - - - - 6 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 138 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 - - - - - - - - - - - - 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 - - - - - - - - - - - - 8 F. Bagnaia Ducati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 - - - - - - - - - - - - 9 A. Marquez Gresini Racing 78 - 13 15 25 2 12 - - - 11 - - - - - - - - - - - - 10 F. Aldeguer Gresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - - 11 L. Marini Repsol Honda Team 71 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 - - - - - - - - - - - - 12 E. Bastianini Tech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 - - - - - - - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 58 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 - - - - - - - - - - - - 14 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 45 2 4 - 5 15 11 - - - 8 - - - - - - - - - - - - 15 F. Morbidelli Team VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - - 16 D. Moreira LCR Honda 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - - 19 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 19 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 - - - - - - - - - - - - 20 J. Miller Pramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4 - - - - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - - 22 M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - 23 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 5 - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 25 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 L. Savadori Aprilia Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 379 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 - - - - - - - - - - - - 2 Trackhouse Racing Team 306 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 - - - - - - - - - - - - 3 Ducati Team 283 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 - - - - - - - - - - - - 4 Team VR46 220 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 - - - - - - - - - - - - 5 Red Bull KTM Factory Racing 191 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 - - - - - - - - - - - - 6 Gresini Racing 163 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 - - - - - - - - - - - - 7 Repsol Honda Team 97 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 - - - - - - - - - - - - 8 Tech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 - - - - - - - - - - - - 9 LCR Honda 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 64 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 - - - - - - - - - - - - 11 Pramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 - - - - - - - - - - - - 12 Movistar Yamaha MotoGP 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Mundial de Fabricantes da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Chassi Pontos 1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 - - - - - - - - - - - - 3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 - - - - - - - - - - - - 4 Honda 101 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 - - - - - - - - - - - -

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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