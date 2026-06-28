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Com Bezzecchi somando apenas 13 pontos em 111 disputados nas últimas três etapas, Mundial tem novo líder após a passagem por Assen

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP tem oficialmente um novo líder. Após mais um abandono de Marco Bezzecchi, agora nas primeiras voltas do GP da Holanda, Jorge Martín finalmente conseguiu superar o companheiro de Aprilia. Por outro lado, não conseguiu se distanciar do italiano.

Leia também:

Ao terminar em terceiro na prova deste domingo, o campeão de 2024 somou pontos suficientes para superar Bezzecchi, chegando a 193, mas ainda vê o companheiro de Aprilia na sua cola, com 186.

Além de cair para segundo, Bezzecchi vê também outros rivais se aproximando perigosamente. Fabio di Giannantonio tem agora 177, apenas nove a menos, enquanto Ai Ogura chegou a 168, um défict de 18.

Mesmo Marc Márquez conseguiu se aproximar de Bezzecchi. O espanhol da Ducati tem agora 153 pontos. Na verdade, o heptacampeão manteve a distância de 40 tentos que tinha para a liderança, que agora pertence a Martín.

Diogo Moreira chegou aos 43 pontos neste domingo, empatando com Franco Morbidelli na classificação em 15º.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 193 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 - - - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - - - - - - - - - - - -
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 177 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 - - - - - - - - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 168 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 - - - - - - - - - - - -
5 SpainM. MarquezDucati Team 153 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 - - - - - - - - - - - -
6 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 138 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 - - - - - - - - - - - -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 - - - - - - - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 - - - - - - - - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 78 - 13 15 25 2 12 - - - 11 - - - - - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 71 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 - - - - - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 - - - - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 58 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 - - - - - - - - - - - -
14 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 45 2 4 - 5 15 11 - - - 8 - - - - - - - - - - - -
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
16 BrazilD. MoreiraLCR Honda 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 19 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 - - - - - - - - - - - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4 - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 5 - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 379 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 - - - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 306 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 - - - - - - - - - - - -
3 ItalyDucati Team 283 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 - - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 220 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 - - - - - - - - - - - -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 191 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 - - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 163 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 - - - - - - - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 97 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 - - - - - - - - - - - -
8 FranceTech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 - - - - - - - - - - - -
9 MonacoLCR Honda 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 64 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 - - - - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 - - - - - - - - - - - -
12 JapanMovistar Yamaha MotoGP 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Mundial de Fabricantes da MotoGP após o GP da Holanda:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 - - - - - - - - - - - -
3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 - - - - - - - - - - - -
4 Honda 101 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 - - - - - - - - - - - -

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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