MotoGP - Martín: "Estou no mesmo nível ou melhor do que em 2024"

Jorge Martín não teve uma temporada fácil em 2025 na MotoGP. O campeão sofreu um grave acidente antes mesmo do calendário dar início, mas em 2026 a maré pode mudar. Em Goiânia, o espanhol ultrapassou na pista Marco Bezzecchi, seu companheiro de equipe, para cruzar a linha de chegada em terceiro na sprint.

A última vez que conseguiu isso foi durante o GP Solidário, em Montmeló, em 2024, do qual saiu com o título. Depois disso, veio sua estreia com a Aprilia, as quedas, os hospitais e seu desejo de deixar a equipe. Um ano depois disso, o panorama está muito mais claro para o #89, que tem seu futuro supostamente atrelado com a Yamaha e começa a mostrar aquela versão de si mesmo que encantou há relativamente pouco tempo.

"Este pódio significa muito depois de tudo o que passei. Levei muitos aprendizados do ano passado. É como ter passado de 2024 para 2026. Cada vez que entro na pista, entendo melhor o que preciso", declarou Martín, satisfeito apesar da queda que sofreu na classificação.

"Estou muito, muito feliz. Foi um caminho difícil; há alguns meses eu não conseguia comer, minha namorada estava me alimentando", acrescentou o piloto da Aprilia. "Meu objetivo era terminar, e o resultado era secundário. Concentro-me apenas nas minhas sensações. Ainda há muito trabalho para alcançar as Ducatis. Em termos de pilotagem, estou de volta. Acho que nesse aspecto estou igual ou melhor do que em 2024, mas com outra moto. Me falta 5% fisicamente. Pouco a pouco estou mais perto do Bezzecchi, que no fim das contas é o meu objetivo", resumiu Martín, a quem, segundo ele mesmo, ainda falta um pouquinho para voltar a estar em plena forma física.

"Não sei quando, mas voltarei a estar a 100%, seja em Jerez ou em Mugello. Mas sei que estarei. Faço tudo o que tenho que fazer para isso", acrescentou o piloto, que largou em quinto na sprint e acelerou tudo que pôde atrás do companheiro de equipe até ultrapassá-lo na metade da etapa.

"Com o Marco, fazemos um bom trabalho em equipe. Nos reunimos todas as tardes e compartilhamos as informações, o que é algo muito importante para o projeto. Mas, depois, na pista, cada um segue seu caminho", concluiu o espanhol.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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