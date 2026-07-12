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Martín na ponta, Ogura e Márquez se aproximam: Veja situação do campeonato da MotoGP pós-Alemanha

Queda de Fabio di Giannantonio na corrida sprint e abandono de Marco Bezzecchi de Sachsenring mudaram o cenário da tabela de pilotos

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Alexander Trienitz

Com o domínio de Marc Márquez, a segunda colocação de Ai Ogura no domingo, a queda de Fabio di Giannantonio na prova principal e a lesão de Marco Bezzecchi, o GP da Alemanha mudou o cenário do campeonato de pilotos da MotoGP em 2026.

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Jorge Martín, da Aprilia, segue na liderança, agora com 208 pontos, seguido de Ogura, com 194, e Marc Márquez, com 190. Di Giannantonio, da VR46, caiu da vice-colocação para quinto, com 186, enquanto Bezzechi ficou 184.

Classificação de pilotos da MotoGP após Sachsenring

Pos Piloto pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 208 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15
2 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 194 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26
3 SpainM. MarquezDucati Team 190 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 184 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 159 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 148 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13
9 SpainA. MarquezGresini Racing 87 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9
10 ItalyL. MariniHonda HRC 79 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 64 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 48 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 46 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - -
19 SpainA. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 19 - - - - 1 1 1 8 - 4 4
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 12 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - -
24 SpainA. FernandezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - -

Classificação de equipes da MotoGP pós-Sachsenring

Pos equipes pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 ItalyAprilia Racing Team 394 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15
2 United StatesTrackhouse Racing Team 353 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47
3 ItalyDucati Team 333 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50
4 ItalyTeam VR46 230 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 212 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21
6 ItalyGresini Racing 172 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9
7 JapanHonda HRC 105 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8
8 FranceTech 3 86 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7
9 MonacoTeam LCR 82 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5
10 JapanYamaha Factory Racing 76 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12
11 ItalyPramac Racing 31 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5

Classificação de construtores da MotoGP pós-Sachsenring

Pos marca pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 330 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 - - - - - - - - - - -
2 Ducati 319 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 - - - - - - - - - - -
3 KTM 190 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 - - - - - - - - - - -
4 Honda 109 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 - - - - - - - - - - -

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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