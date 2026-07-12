Martín na ponta, Ogura e Márquez se aproximam: Veja situação do campeonato da MotoGP pós-Alemanha
Queda de Fabio di Giannantonio na corrida sprint e abandono de Marco Bezzecchi de Sachsenring mudaram o cenário da tabela de pilotos
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Alexander Trienitz
Com o domínio de Marc Márquez, a segunda colocação de Ai Ogura no domingo, a queda de Fabio di Giannantonio na prova principal e a lesão de Marco Bezzecchi, o GP da Alemanha mudou o cenário do campeonato de pilotos da MotoGP em 2026.
Jorge Martín, da Aprilia, segue na liderança, agora com 208 pontos, seguido de Ogura, com 194, e Marc Márquez, com 190. Di Giannantonio, da VR46, caiu da vice-colocação para quinto, com 186, enquanto Bezzechi ficou 184.
Classificação de pilotos da MotoGP após Sachsenring
|Pos
|Piloto
|pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|208
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|194
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|3
|M. MarquezDucati Team
|190
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|184
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|159
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|148
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|9
|A. MarquezGresini Racing
|87
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|10
|L. MariniHonda HRC
|79
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|64
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|48
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|46
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|19
|A. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|20
|J. MillerPramac Racing
|19
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|12
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Classificação de equipes da MotoGP pós-Sachsenring
|Pos
|equipes
|pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|394
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|2
|Trackhouse Racing Team
|353
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|3
|Ducati Team
|333
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|4
|Team VR46
|230
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|212
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|6
|Gresini Racing
|172
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|7
|Honda HRC
|105
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|8
|Tech 3
|86
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|9
|Team LCR
|82
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|10
|Yamaha Factory Racing
|76
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|11
|Pramac Racing
|31
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
Classificação de construtores da MotoGP pós-Sachsenring
|Pos
|marca
|pontos
|1
|Aprilia
|330
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|319
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|190
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|109
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|69
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025
Regadas disputa pódio no Algarve e faz balanço da primeira etapa endurance da Porsche Cup
NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas
NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários