A aposentadoria de Marc Márquez provocou uma onda de emoção e surpresa no paddock da MotoGP nesta sexta-feira (27), em meio à realização das primeiras atividades de pista do GP de Valência. O espanhol anunciou que encerrará a carreira após a etapa deste fim de semana, poucos dias depois de conquistar seu décimo título mundial, o oitavo na classe rainha.

Uma das reações mais emocionantes veio de Álex Márquez, irmão do piloto. Do box da Gresini Ducati, o também piloto ficou claramente emocionado ao acompanhar o anúncio. O pai dos dois, Julià Márquez, também se emocionou, assim como integrantes da Ducati, equipe pela qual Marc conquistou os dois últimos campeonatos.

A surpresa tomou conta de outros nomes do campeonato. O piloto da Aprilia Jorge Martín, rival de Márquez na disputa pelo título ao longo da temporada, foi flagrado pelas câmeras com expressão de incredulidade ao receber a notícia.

Massimo Rivola, diretor-executivo da Aprilia, destacou a importância de ter disputado corridas contra Márquez.

“Para nós, foi uma honra lutar com ele. É uma grande perda para o esporte”, afirmou Rivola.

Massimo ressaltou ainda a capacidade de Márquez de elevar o nível dos adversários. Segundo ele, os grandes pilotos estimulam os concorrentes a evoluir para tentar superá-los, e a ausência do espanhol deixará uma lacuna no campeonato.

O brasileiro Diogo Moreira, piloto da LCR Honda na classe rainha e amigo pessoal de Márquez, também foi visto reagindo de forma emocionada à aposentadoria de Marc, sendo fotografado com lágrimas no rosto em Valência:

A própria MotoGP também prestou homenagem ao piloto nas redes sociais, com uma mensagem de agradecimento. A Honda, equipe pela qual Márquez conquistou seis de seus oito títulos na categoria principal, destacou a trajetória do espanhol e o parabenizou pela carreira.

Dani Pedrosa, compatriota e ex-companheiro de Márquez na Honda, afirmou o seguinte: "Fiquei na mesma situação que todos. Este é um momento em que tomar essa decisão não é fácil. Um piloto é sempre um piloto, mesmo que se aposente e os anos passem. A decisão é dura, difícil. É, de certa forma, um salto no vazio".

"Mas também é verdade que fica a pergunta que ele deixou no ar durante a volta de honra em Portimão: 'e agora, o que vem?'. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas hoje ele respondeu, em parte. Acredito que o ideal é parar no auge, como ele decidiu fazer", completou Pedrosa.

Alberto Puig, ex-chefe de Márquez na Honda, disse: "A aposentadoria é a decisão correta. Já estava na hora, não é? É sempre difícil fazer isso, tomar essas decisões — ainda mais para um piloto como o Marc, e especialmente depois de ter conquistado o campeonato. Mas, além de ser um grande piloto, o Marc é uma pessoa inteligente. Isso acontece no momento certo."

"Acredito que ele — assim como todos nós que o conhecemos — não conseguimos imaginar o Marc correndo da maneira como vinha correndo ultimamente, enfrentando dificuldades. Ele conquistou o campeonato, sim, mas fez isso lidando com limitações físicas no braço.

"Vê-lo correr sem estar na frente não é o ideal, e fico muito feliz que ele tenha tomado essa decisão. O legado que ele deixa é impressionante. Ele vai se aposentar como o melhor da história. E o melhor de tudo é que ninguém conseguirá superá-lo."

"É preciso muita coragem para se aposentar logo após conquistar o campeonato; é um ato de grande honestidade consigo mesmo e com sua equipe reconhecer que, diante de tantas dificuldades, chegou o momento de parar. Ele vai se aposentar como o piloto mais importante da história. Não dá para pedir mais nada; ele conquistou tudo. Só nos resta agradecer por tudo o que ele proporcionou a nós, que somos apaixonados por motos".

"Ele manteve a postura em momentos extremamente difíceis. Ele continua sendo o Marc, um rapaz do interior. Ele preservou sua essência. É um cara comum, apesar de ser um piloto de outra galáxia. Isso diz muito", completou Puig.

Michele Masini, ex-chefe de Márquez na Gresini Ducati, afirmou: "Estou com um nó na garganta. Foi inesperado. Sinto um orgulho imenso — assim como toda a equipe Gresini — por ter podido fazer parte da história de Márquez, ainda que apenas por um ano. Acredito que ele merece essa aposentadoria, após conquistar seu décimo título. Estou verdadeiramente emocionado".

"Ter podido contribuir um pouco para o seu retorno — para que ele voltasse a sentir prazer em pilotar a moto e a vencer — foi algo espetacular para todos nós. Desde o primeiro teste que realizamos em Valência até a última corrida de 2024, acumulamos tantas lembranças... Passou muito rápido, mas foi um processo longo. Fico feliz em poder dizer que, com ele, formamos uma verdadeira família", completou Masini.

Já Pablo Nieto, chefe da VR46 Ducati, equipe de propriedade de Valentino Rossi, maior rival de Márquez, disse: "Com certeza não foi fácil. Obviamente, sabemos que ele sofreu muito com as lesões. Quando um piloto se entrega como ele se entrega, e sofre o que sofre, entende-se também que ele está colocando a própria vida em risco".

"Ele pensou muito sobre isso; certamente, quando você está no grid, chega a pensar: 'O que estou fazendo aqui?' — embora, provavelmente, isso não tenha passado pela cabeça dele. Mas, quando você deixa de se divertir, é hora de parar. Psicologicamente, este esporte desgasta muito. O número de corridas só aumenta. Manter-se na elite, com 100% de dedicação, é complicado. Todos ficamos um pouco surpresos com a decisão."

"Será que o que acontecer na equipe oficial vai nos afetar? Acho que serei uma das pessoas mais procuradas neste fim de semana. Obviamente, temos o apoio de fábrica da Ducati; participamos de todas as sessões junto com eles. Vamos precisar conversar, mas já temos nossos dois pilotos sob contrato. Ainda assim, se a Ducati quiser promover mudanças, elas vão acontecer", completou Nieto.

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