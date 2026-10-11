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Martín retoma liderança contra Márquez; veja a classificação da MotoGP após o GP da Indonésia

Se no sábado Martín caiu para segundo, dois pontos atrás de Márquez, campeão de 2024 termina a etapa de volta à ponta e com os mesmos dois pontos de diferença

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín sai de Mandalika novamente na liderança do Mundial de MotoGP. Se o espanhol da Aprilia havia perdido a ponta após a sprint do sábado, o resultado deste domingo inverte a situação.

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Com o terceiro lugar no GP, Martín chega a 355 pontos, enquanto Marc Márquez cai novamente para segundo com 353 após terminar a corrida deste domingo em sexto. Curiosamente, a situação após a etapa de Mandalika é a mesma de antes do início do fim de semana, com o piloto da Aprilia dois pontos à frente do atual campeão.

Vencedor deste domingo, Marco Bezzecchi segue em terceiro, agora com 309, ainda bem distante dos dois principais candidatos ao título. Ai Ogura (259) e Pedro Acosta (258) completam o top 5.

Sem pontuar neste domingo, Diogo Moreira segue com 74 pontos, mas agora cai para 15º na classificação, empatado com Fabio Quartararo, que está à sua frente por ter um melhor resultado final em corridas de domingo na temporada.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Indonésia:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 353 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 309 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 259 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 258 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 245 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 172 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 - - - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 104 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 - - - - -
14 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - - - -
15 BrazilD. MoreiraLCR Honda 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraLCR Honda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 SpainA. EspargaroHonda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Indonésia:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - -
2 ItalyDucati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - -
5 ItalyGresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - -
6 ItalyTeam VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - -
8 FranceTech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - -
9 MonacoLCR Honda 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Indonésia:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - -
2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - -
3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - -
4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - -
5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

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