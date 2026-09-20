Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria

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Vitória na sprint e segundo lugar na prova de domingo no Red Bull Ring fizeram o espanhol da Aprilia superar o rival Marc Márquez na tabela

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín voltou à liderança do campeonato de pilotos da temporada 2026 da MotoGP após um segundo lugar no GP da Áustria e a vitória na corrida sprint do Red Bull Ring. O espanhol da Aprilia agora tem 306 pontos, 12 a mais que o rival pelo título Marc Márquez, com 294.

O editor recomenda:

Depois de Márquez, Marco Bezzecchi, o vencedor do GP da Áustria Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio completam o top 5 do campeonato, com 265, 234 e 230 pontos, respectivamente.

Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 15º, levando um ponto na bagagem e permanecendo na 14ª colocação da disputa, com 65.

Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 após GP da Áustria

Pos

 PILOTO PONTOS Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 306 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 - - - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 294 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 - - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 264 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 - - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 - - - - - - -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - - - - - - -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 222 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 - - - - - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 203 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 - - - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - - - - - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 - - - - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 97 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 65 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 - - - - - - -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - - - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 45 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 - - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de equipes da MotoGP 2026 após GP da Áustria

Pos eQUIPES Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 570 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 - - - - - - -
2 ItalyDucati Team 450 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 - - - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 425 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 - - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 - - - - - - -
5 ItalyTeam VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 - - - - - - -
7 JapanHonda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 - - - - - - -
8 FranceTech 3 112 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 - - - - - - -
9 MonacoTeam LCR 110 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 - - - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

Campeonato de fabricantes da MotoGP 2026 após GP da Áustria

Pos Fabricante pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 442 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 - - - - - - -
2 Ducati 432 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 - - - - - - -
3 KTM 277 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 - - - - - - -
4 Honda 146 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 - - - - - - -
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - - - - - - - -

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