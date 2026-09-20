Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria
Vitória na sprint e segundo lugar na prova de domingo no Red Bull Ring fizeram o espanhol da Aprilia superar o rival Marc Márquez na tabela
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martín voltou à liderança do campeonato de pilotos da temporada 2026 da MotoGP após um segundo lugar no GP da Áustria e a vitória na corrida sprint do Red Bull Ring. O espanhol da Aprilia agora tem 306 pontos, 12 a mais que o rival pelo título Marc Márquez, com 294.
Depois de Márquez, Marco Bezzecchi, o vencedor do GP da Áustria Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio completam o top 5 do campeonato, com 265, 234 e 230 pontos, respectivamente.
Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 15º, levando um ponto na bagagem e permanecendo na 14ª colocação da disputa, com 65.
Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 após GP da Áustria
|
Pos
|PILOTO
|PONTOS
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|306
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MarquezDucati Team
|294
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|264
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|234
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|222
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|203
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. MarquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|156
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|115
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|98
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|94
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|65
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|45
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de equipes da MotoGP 2026 após GP da Áustria
|Pos
|eQUIPES
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|570
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|450
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|425
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|328
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Team VR46
|286
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|282
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|134
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|112
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|110
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de fabricantes da MotoGP 2026 após GP da Áustria
|Pos
|Fabricante
|pontos
|1
|Aprilia
|442
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|432
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|277
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|146
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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