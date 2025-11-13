Campeão de 2024 da MotoGP, o espanhol Jorge Martín, que se recupera de lesão, tentará voltar à ação da classe rainha neste fim de semana, quando a temporada 2025 se encerra no GP de Valência, mas o piloto da Aprilia terá uma dupla punição caso de fato participe da prova no Circuito Ricardo Tormo. Na manhã desta quinta-feira, o competidor foi declarado medicamente apto a retornar às atividades de pista, de modo que a decisão de disputar a corrida da Comunidade Valenciana só cabe a ele e à equipe.

Se correr no domingo, Martín terá de pagar penalidade pelo incidente com o companheiro Marco Bezzecchi na corrida sprint do GP do Japão, em Motegi, quando o espanhol cometeu um erro na largada e bateu no italiano, tirando ambos da disputa.

Como o campeão de 2024 ficou de fora das sessões de pista posteriores em função de sua lesão, o veredito referente ao 'lance' da sprint de Motegi só foi emitido agora, quando Martín tenta o retorno na final de 2025.

Após cirurgia no ombro quebrado em decorrência do acidente, Martín voltou ao paddock da classe rainha na manhã desta quinta-feira e compareceu a uma audiência com os comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Após revisão, os comissários da FIM concluíram que Martin pilotou de forma "irresponsável" e criou uma "situação perigosa" para os outros pilotos, considerando uma penalidade de duas voltas longas como a punição apropriada.

"Durante a Sprint do GP do Japão, na Curva 1, foi constatado que Martín estava pilotando de maneira irresponsável, causando um acidente envolvendo o piloto #72", declararam os comissários. O 'gancho' a Jorge será aplicado no GP de domingo, e não na sprint do sábado.

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Os comissários da FIM seguiram: "Isso viola as instruções específicas dadas aos competidores e equipes da MotoGP e é considerado uma pilotagem irresponsável que causa perigo a outros competidores. Trata-se, portanto, de uma infração ao Artigo 1.21.2 do Regulamento do Campeonato Mundial".

"Seguindo os protocolos de penalidades emitidos para as equipes, essa ação foi considerada um incidente do Tipo MGP-CC5: Início da corrida/volta de abertura. Ações que criam uma situação perigosa para vários pilotos e/ou causam um acidente. Como primeira infração da temporada, a penalidade apropriada nesse caso é uma penalidade de dupla volta longa", detalharam os comissários antes do GP de Valência.

A punição de dupla volta longa dupla completa uma primeira temporada ruim na Aprilia para Martín, que perdeu a maioria das corridas devido a lesões. Ele passará por exames médicos ainda nesta quinta-feira para determinar se está apto a participar do GP de Valência. O final da temporada será seguido pelo tradicional teste de Valência na terça-feira, onde se espera que Martin experimente a Aprilia 2026 pela primeira vez. Bezzecchi, seu companheiro, confirmou o terceiro lugar em 2025 no último fim de semana.

