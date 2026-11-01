Nem mesmo a equipe de Marc Márquez poderia ter imaginado, em maio, que ele estaria na disputa pelo seu oitavo título da MotoGP apenas cinco meses depois. Agora, ele segue para o Catar com uma vantagem confortável na tabela e sua primeira chance de conquistar o título nesta temporada.

Quando estava fora das pistas após lesionar o pé em Le Mans e antecipar a cirurgia no ombro direito, que já lhe causava problemas, o espanhol enfrentava uma batalha difícil. Após o GP da Itália, ele estava 102 pontos atrás do então líder do campeonato, Marco Bezzecchi.

Desde o GP da Itália, Márquez disputou 12 GPs, vencendo sete deles e completando cinco finais de semana perfeitos, nos quais conquistou o máximo de pontos tanto na sprint quanto na corrida principal.

Seu domínio tem superado a Aprilia. Com Bezzecchi perdendo terreno na metade da temporada, apenas Jorge Martín conseguiu acompanhar o ritmo de Márquez. No entanto, Martín caiu naquela corrida, sofrendo uma lesão que o deixou fora do GP da Malásia.

Após sua última vitória, Márquez lidera o campeonato com 44 pontos de vantagem sobre Martín e 67 sobre Bezzecchi, faltando três etapas no Catar, em Portugal e em Valência. Ainda há um total de 111 pontos em jogo.

O espanhol está agora em posição privilegiada para garantir seu oitavo título da MotoGP, embora se recuse a dar qualquer coisa como certa.

O que Márquez precisa fazer para conquistar o título no Catar?

Com 399 pontos, Márquez precisa superar Martín (355) por 30 pontos e Bezzecchi (332) por oito para garantir o campeonato no Catar.

O italiano é o mais fácil dos dois de se eliminar da disputa. Mesmo que Bezzecchi termine em segundo tanto na sprint quanto no GP, Márquez garantiria o título à frente dele ao vencer ambas as corridas, já que os 37 pontos conquistados lhe dariam uma vantagem de oito pontos no confronto direto entre os dois.

Superar Martín é uma tarefa mais complicada, já que o resultado não depende mais exclusivamente de Márquez. O piloto da Ducati precisa abrir uma vantagem de 30 pontos sobre seu compatriota, que precisaria de apenas oito pontos ao longo do fim de semana no Catar para garantir que a disputa pelo título continue.

No entanto, Martin machucou o punho direito na Austrália e não pôde competir na Malásia. Embora se espere que ele viaje para o GP do Catar, sua condição física permanece incerta.

A condição física do piloto da Aprilia poderia, portanto, desempenhar um papel decisivo para determinar se Márquez poderá comemorar seu oitavo título da MotoGP sob as luzes de Doha no próximo domingo.

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