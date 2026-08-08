McDonald faz a pole da Bagger World Cup em Silverstone; Granado cai e é 5º
Pela primeira vez na história do campeonato o brasileiro não conquista a pole position em uma classificação
A Harley-Davidson Bagger World Cup realizou na manhã deste sábado a classificação para a etapa de Silverstone, quarta da temporada 2026. E pela primeira vez a nova classe do Mundial de Motovelocidade não terá Eric Granado na pole position. O brasileiro caiu e terminou em quinto, enquanto Archie McDonald levou a melhor.
A sessão de 20 minutos de duração foi repleta de incidentes. Filippo Rovelli foi o primeiro a ir ao chão a 14min30s do fim, causando uma amarela na curva 15, Stowe.
Na sequência foi a vez do erro de Granado, que perdeu o controle de sua moto, indo ao chão na curva 6, Brooklands. O brasileiro chegou a retornar aos boxes antes ao fim do quali, mas não foi novamente à pista.
Pra fechar, o estreante do fim de semana, Bradley Smith, causou a última amarela, a menos de dois minutos do fim, caindo na sequência de curvas Club, as últimas do traçado britânico.
No final, Archie McDonald garantiu a pole com um tempo de 02min08s832, 0s646 à frente de Óscar Gutiérrez, com Bradley Smith em terceiro, Jordí Torres em quarto e Eric Granado ainda salvando uma quinta posição.
A Bagger World Cup fecha a programação deste sábado em Silverstone, com a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h10, horário de Brasília, com transmissão do Disney+.
|POS
|NR
|piloto
|melhor volta
|equipe
|1
|69
|ARCHIE MCDONALD
|2:08.832
|JOE RASCAL RACING
|2
|99
|OSCAR GUTIERREZ
|2:09.478
|NITI RACING
|3
|38
|BRADLEY SMITH
|2:09.615
|PARKINGO TEAM
|4
|81
|JORDI TORRES
|2:09.783
|JOE RASCAL RACING
|5
|51
|ERIC GRANADO
|2:10.454
|JOE RASCAL RACING
|6
|2
|MAXWELL TOTH
|2:10.727
|SADDLEMEN RACING
|7
|85
|JAKE LEWIS
|2:11.049
|SADDLEMEN RACING
|8
|29
|ANDREA IANNONE
|2:11.268
|NITI RACING
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