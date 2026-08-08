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McDonald faz a pole da Bagger World Cup em Silverstone; Granado cai e é 5º

Pela primeira vez na história do campeonato o brasileiro não conquista a pole position em uma classificação

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Archie McDonald na Bagger World Cup

A Harley-Davidson Bagger World Cup realizou na manhã deste sábado a classificação para a etapa de Silverstone, quarta da temporada 2026. E pela primeira vez a nova classe do Mundial de Motovelocidade não terá Eric Granado na pole position. O brasileiro caiu e terminou em quinto, enquanto Archie McDonald levou a melhor.

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A sessão de 20 minutos de duração foi repleta de incidentes. Filippo Rovelli foi o primeiro a ir ao chão a 14min30s do fim, causando uma amarela na curva 15, Stowe.

 

Na sequência foi a vez do erro de Granado, que perdeu o controle de sua moto, indo ao chão na curva 6, Brooklands. O brasileiro chegou a retornar aos boxes antes ao fim do quali, mas não foi novamente à pista.

 

Pra fechar, o estreante do fim de semana, Bradley Smith, causou a última amarela, a menos de dois minutos do fim, caindo na sequência de curvas Club, as últimas do traçado britânico.

No final, Archie McDonald garantiu a pole com um tempo de 02min08s832, 0s646 à frente de Óscar Gutiérrez, com Bradley Smith em terceiro, Jordí Torres em quarto e Eric Granado ainda salvando uma quinta posição.

A Bagger World Cup fecha a programação deste sábado em Silverstone, com a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h10, horário de Brasília, com transmissão do Disney+.

POS NR piloto melhor volta equipe
1 69 ARCHIE MCDONALD 2:08.832 JOE RASCAL RACING
2 99 OSCAR GUTIERREZ 2:09.478 NITI RACING
3 38 BRADLEY SMITH 2:09.615 PARKINGO TEAM
4 81 JORDI TORRES 2:09.783 JOE RASCAL RACING
5 51 ERIC GRANADO 2:10.454 JOE RASCAL RACING
6 2 MAXWELL TOTH 2:10.727 SADDLEMEN RACING
7 85 JAKE LEWIS 2:11.049 SADDLEMEN RACING
8 29 ANDREA IANNONE 2:11.268 NITI RACING

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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