McDonald vence corrida 2 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 2º e mantém liderança
Brasileiro sai da Grã-Bretanha com dois pódios e uma vantagem de cinco pontos para o vencedor deste domingo
A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou o fim de semana em Silverstone com a corrida 2 da etapa, que teve vitória de Archie McDonald e Eric Granado em segundo, resultado suficiente para que o brasileiro mantenha a liderança do campeonato.
Assim como no sábado, Gutiérrez e McDonald disputaram a ponta nas primeiras curvas, com Smith na cola. Granado repetiu a corrida 1, subindo para quarto, mas sendo agora pressionado por Torres.
Antes do fim da primeira volta, Pratama causava uma bandeira amarela no terceiro setor, enquanto Granado dava o bote em cima de Smith para subir para terceiro. E, poucas curvas depois, ele ultrapassava Gutiérrez para assumir a segunda posição.
Diferentemente do sábado, a moto de Granado se mostrava mais estável, sem as trepidações que afetaram sua performance na corrida 1. Isso permitiu que o brasileiro voasse pelo grid, subindo de quinto para segundo em apenas duas voltas. E, assim que passou Gutiérrez, já partiu à caça de McDonald.
Um erro de Eric permitiu que McDonald respirasse na frente. Mas a vantagem, que chegou a subir para quase 1s, já era novamente de 0s4 quando a prova chegava à sua metade. Enquanto isso, Torres ficava a 1s5 em terceiro.
No final, Archie McDonald ficou com a vitória, tendo Eric Granado em segundo e Jordí Torres fechando o pódio. Óscar Gutiérrez foi o quarto, enquanto Bradley Smith completou o top 5.
Olhando para a classificação do campeonato, Eric Granado segue na liderança com 147 pontos contra 142 de Archie McDonald. Óscar Gutiérrez é o terceiro com 128, à frente de Andrea Iannone com 97 e Jake Lewis com 88.
A Harley-Davidson Bagger World Cup retoma as atividades no fim de agosto, acompanhando a MotoGP para o GP de Aragón, penúltima etapa da temporada 2026.
|POS
|NR
|piloto
|DIFerença
|equipe
|1
|69
|ARCHIE MCDONALD
|—
|JOE RASCAL RACING
|2
|51
|ERIC GRANADO
|+0.757
|JOE RASCAL RACING
|3
|81
|JORDI TORRES
|+2.164
|JOE RASCAL RACING
|4
|99
|OSCAR GUTIERREZ
|+4.149
|NITI RACING
|5
|38
|BRADLEY SMITH
|+4.391
|PARKINGO TEAM
|6
|29
|ANDREA IANNONE
|+5.240
|NITI RACING
|7
|2
|MAXWELL TOTH
|+15.154
|SADDLEMEN RACING
|8
|85
|JAKE LEWIS
|+19.959
|SADDLEMEN RACING
|9
|10
|TRAVIS WYMAN
|+20.519
|SADDLEMEN RACING
|10
|27
|FILIPPO ROVELLI
|+21.135
|PARKINGO TEAM
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