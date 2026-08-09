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Relato da corrida
MotoGP GP da Grã-Bretanha

McDonald vence corrida 2 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 2º e mantém liderança

Brasileiro sai da Grã-Bretanha com dois pódios e uma vantagem de cinco pontos para o vencedor deste domingo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Archie McDonald na Bagger World Cup

A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou o fim de semana em Silverstone com a corrida 2 da etapa, que teve vitória de Archie McDonald e Eric Granado em segundo, resultado suficiente para que o brasileiro mantenha a liderança do campeonato.

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Assim como no sábado, Gutiérrez e McDonald disputaram a ponta nas primeiras curvas, com Smith na cola. Granado repetiu a corrida 1, subindo para quarto, mas sendo agora pressionado por Torres.

 

Antes do fim da primeira volta, Pratama causava uma bandeira amarela no terceiro setor, enquanto Granado dava o bote em cima de Smith para subir para terceiro. E, poucas curvas depois, ele ultrapassava Gutiérrez para assumir a segunda posição.

Diferentemente do sábado, a moto de Granado se mostrava mais estável, sem as trepidações que afetaram sua performance na corrida 1. Isso permitiu que o brasileiro voasse pelo grid, subindo de quinto para segundo em apenas duas voltas. E, assim que passou Gutiérrez, já partiu à caça de McDonald.

 

Um erro de Eric permitiu que McDonald respirasse na frente. Mas a vantagem, que chegou a subir para quase 1s, já era novamente de 0s4 quando a prova chegava à sua metade. Enquanto isso, Torres ficava a 1s5 em terceiro.

No final, Archie McDonald ficou com a vitória, tendo Eric Granado em segundo e Jordí Torres fechando o pódio. Óscar Gutiérrez foi o quarto, enquanto Bradley Smith completou o top 5.

Olhando para a classificação do campeonato, Eric Granado segue na liderança com 147 pontos contra 142 de Archie McDonald. Óscar Gutiérrez é o terceiro com 128, à frente de Andrea Iannone com 97 e Jake Lewis com 88.

A Harley-Davidson Bagger World Cup retoma as atividades no fim de agosto, acompanhando a MotoGP para o GP de Aragón, penúltima etapa da temporada 2026.

POS NR piloto DIFerença equipe
1 69 ARCHIE MCDONALD JOE RASCAL RACING
2 51 ERIC GRANADO +0.757 JOE RASCAL RACING
3 81 JORDI TORRES +2.164 JOE RASCAL RACING
4 99 OSCAR GUTIERREZ +4.149 NITI RACING
5 38 BRADLEY SMITH +4.391 PARKINGO TEAM
6 29 ANDREA IANNONE +5.240 NITI RACING
7 2 MAXWELL TOTH +15.154 SADDLEMEN RACING
8 85 JAKE LEWIS +19.959 SADDLEMEN RACING
9 10 TRAVIS WYMAN +20.519 SADDLEMEN RACING
10 27 FILIPPO ROVELLI +21.135 PARKINGO TEAM

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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