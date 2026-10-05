Morbidelli troca MotoGP pelo Mundial de Superbike e assina com Ducati para 2027
Destino do ítalo-brasileiro será a equipe oficial da marca italiana, a Aruba.it, tendo Iker Lecuona como companheiro de equipe
Franco Morbidelli já tem destino definido para 2027. O ítalo-brasileiro, que deixará a MotoGP no final de 2026 para ser substituído na VR46 por Nicolò Bulega, correrá no Mundial de Superbikes (WSBK) na próxima temporada, como já era previsto.
O pupilo de Valentino Rossi protagonizará uma troca de lugares com o campeão de Superbikes, já que será Morbidelli quem ocupará a vaga de Bulega na equipe oficial da Ducati, a Aruba.it. Lá, ele terá como companheiro de equipe Iker Lecuona.
O WorldSBK passará, assim, por uma 'migração em massa' de pilotos da MotoGP, após inúmeras mudanças no grid da categoria rainha. Por exemplo, na BMW, onde já está o português Miguel Oliveira, chegará o sul-africano Brad Binder, após deixar a KTM.
Na Yamaha, Jack Miller ocupará a vaga de Xavi Vierge na equipe oficial, onde será companheiro de Andrea Locatelli. Vierge assinará com a Ducati, onde pilotará uma Panigale V4 R satélite, na Barni Racing Team. Lá, ele substituirá Álvaro Bautista, cujo futuro ainda é uma incógnita.
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
“Estou muito feliz e animado com este novo capítulo da minha carreira esportiva. Quero agradecer à Ducati e à Aruba.it por esta oportunidade. Como sempre, darei tudo de mim para estar à altura de uma equipe que há anos vem disputando o topo e que acaba de conquistar o Campeonato Mundial de Superbike. Farei o melhor trabalho possível para alcançarmos grandes resultados juntos”, disse Morbidelli.
O diretor-geral da Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, comentou: “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Franco à família Aruba.it Racing – Ducati. Franco é um piloto muito talentoso que, ao longo de sua carreira, demonstrou velocidade, sensibilidade técnica e capacidade de se adaptar ao mais alto nível do motociclismo mundial. Após muitos anos na MotoGP, ele trará uma experiência muito valiosa para o nosso projeto no WSBK”.
“Estamos convencidos de que sua adaptação também será facilitada por seu profundo conhecimento do ambiente da Ducati e de nossos métodos de trabalho, um aspecto que consideramos especialmente importante, tendo em vista os novos desafios técnicos que nos aguardam em 2027 [chegará uma nova versão da Panigale e haverá pneus Michelin no WSBK]".
"Juntamente com a Aruba.it Racing, construímos um projeto vencedor ao longo dos anos e acreditamos que Franco tem todas as qualidades para nos ajudar a mantê-lo no topo. Estamos muito ansiosos para começar juntos essa nova aventura".
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