Morbidelli desabafa: “Talvez eu tenha esquecido como se pilota uma MotoGP”

Franco Morbidelli disse, meio em tom de brincadeira após a corrida em Brno, que “talvez tenha esquecido como pilotar uma MotoGP”, depois que seu desempenho em baixa em 2026 vem se agravando nos últimos GPs. O ítalo-brasileiro está passando por uma segunda temporada difícil na VR46, com sua falta de resultados contrastando fortemente com a dos outros cinco pilotos da Ducati.

Houve um lampejo de esperança em relação a uma possível reviravolta nos últimos dois meses, quando ele conquistou um pódio na sprint em Jerez e se classificou na primeira fila do grid.

Mas Morbidelli atingiu o fundo do poço na Hungria, no início de junho, quando teve dificuldades até mesmo para superar o substituto de Álex Márquez, Iker Lecuona, classificando-se em um distante 19º lugar e terminando as duas corridas em 20º e 14º no circuito de Balaton Park.

A etapa do último fim de semana em Brno ofereceu pouco alívio a Morbidelli, apesar de ter largado entre os 10 primeiros, já que perdeu posições nas duas corridas, somando apenas três pontos em todo o fim de semana.

Questionado sobre seu GP da República Tcheca, o piloto da VR46 deu uma resposta retórica ao questionar as razões por trás de seu baixo desempenho no comando da GP25 do ano passado.

“Na corrida principal, dei o máximo. Tive uma largada melhor em comparação com a sprint. Tentei maximizar o desempenho em cada volta”, disse. “Cometi pouquíssimos erros. Tentei dar o máximo em cada volta, e o resultado foi mais um 14º lugar. Não tinha nenhum desempenho. Não tinha nenhuma aderência".

"Estou sofrendo muito com a aderência desde o início do ano. Nada parece mudar. Talvez eu tenha esquecido como pilotar uma MotoGP. Não sei".

Questionado se realmente acreditava nesse comentário, Morbidelli respondeu: “Não sei. Talvez seja assim. É estranho porque… Em Barcelona, larguei na primeira fila; em Mugello, tive um ritmo incrível. Um ritmo realmente bom durante toda a sexta-feira e no sábado, até as corridas. Então, talvez, quando chegam as corridas, eu esqueça como pilotar uma MotoGP. Não sei".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Morbidelli está lutando pelo seu futuro na MotoGP, com Nicolò Bulega e Luca Marini surgindo como os principais candidatos para ocupar a vaga dele na VR46. No entanto, o italiano negou que a incerteza sobre sua carreira esportiva estivesse causando pressão, insistindo que está acostumado com o que significa ser um piloto de motociclismo de alto nível.

“Olha, eu vivo sob pressão”, esclareceu. “Corro desde os sete anos de idade. Lido com a pressão há toda a minha vida. Já lidei com a pressão de ganhar um campeonato mundial".

“Não tenho medo de voltar para casa se não for bom o suficiente para isso. Não tenho medo disso. Não estou aqui para ocupar o lugar e receber meu salário. Estou aqui para ter um bom desempenho, para vencer, para dar o máximo que puder".

"No momento, não está dando certo. Embora a equipe, o grupo e eu estejamos dando o máximo. Estamos nos dedicando de corpo e alma para conseguir algo. Além disso, no domingo, fiz minha volta mais rápida na última volta. Dei tudo de mim em cada volta para manter atrás todos que estavam comigo”.

“Mas, claramente, eu tinha menos potencial. Tinha menos aderência. Não conseguia ter o desempenho que deveria ter. É realmente frustrante. Mas, felizmente, não somos pessoas que desistem. A equipe está cheia de pessoas que não desistem. Temos um ótimo ambiente dentro da equipe. Estamos preparados para dar tudo de nós a cada momento. Espero que consigamos sair dessa situação”, continuou.

Morbidelli apontou a falta de aderência traseira como sua principal fraqueza na MotoGP este ano. “Estou com muita confiança, porque isso ficou evidente na volta da classificação. Eu me arrisquei ao máximo. Arrisquei tudo. E conseguimos um tempo bom o suficiente para sair em 9º ou 8º. Portanto, não me falta confiança, me falta aderência traseira”, concluiu.

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