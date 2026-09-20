Moreira 15º, Acosta desencanta; veja resultado completo do GP da Áustria de MotoGP
Jorge Martín e Marco Bezzecchi também subiram ao pódio no Red Bull Ring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images
Na sua 56ª largada na MotoGP, Pedro Acosta, da KTM, 'desencantou' no GP da Áustria de MotoGP e conquistou sua primeira vitória da carreira na categoria rainha. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, ganhou uma posição e terminou em 15º, levando um ponto para casa.
Jorge Martín, piloto da Aprilia e que largou na pole position, terminou em segundo, enquanto o companheiro de equipe Marco Bezzecchi completou o pódio do Red Bull Ring.
Marc Márquez, atual campeão da MotoGP e piloto da Ducati, terminou em quinto lugar, depois de perder posições e se recuperar, passando Fermín Aldeguer e Brad Binder.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|28
|
42'16.996
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|28
|
+1.017
42'18.013
|1.017
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|28
|
+1.209
42'18.205
|0.192
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|28
|
+2.139
42'19.135
|0.930
|13
|5
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|28
|
+7.339
42'24.335
|5.200
|11
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|28
|
+8.720
42'25.716
|1.381
|10
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|28
|
+9.686
42'26.682
|0.966
|9
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|28
|
+12.365
42'29.361
|2.679
|8
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|28
|
+14.869
42'31.865
|2.504
|7
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|28
|
+16.266
42'33.262
|1.397
|6
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|28
|
+16.640
42'33.636
|0.374
|5
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|28
|
+20.940
42'37.936
|4.300
|4
|13
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|28
|
+21.032
42'38.028
|0.092
|3
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|28
|
+22.391
42'39.387
|1.359
|2
|15
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|28
|
+24.949
42'41.945
|2.558
|1
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|28
|
+25.148
42'42.144
|0.199
|17
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|28
|
+30.140
42'47.136
|4.992
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|28
|
+34.200
42'51.196
|4.060
|19
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|28
|
+34.413
42'51.409
|0.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|28
|
+46.724
43'03.720
|12.311
|21
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|28
|
+1'07.530
43'24.526
|20.806
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+16 Voltas
18'23.329
|16 Voltas
|Acidente
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