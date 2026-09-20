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Jorge Martín e Marco Bezzecchi também subiram ao pódio no Red Bull Ring

Redação Motorsport.com
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Na sua 56ª largada na MotoGP, Pedro Acosta, da KTM, 'desencantou' no GP da Áustria de MotoGP e conquistou sua primeira vitória da carreira na categoria rainha. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, ganhou uma posição e terminou em 15º, levando um ponto para casa.

O editor recomenda:

Jorge Martín, piloto da Aprilia e que largou na pole position, terminou em segundo, enquanto o companheiro de equipe Marco Bezzecchi completou o pódio do Red Bull Ring.

Marc Márquez, atual campeão da MotoGP e piloto da Ducati, terminou em quinto lugar, depois de perder posições e se recuperar, passando Fermín Aldeguer e Brad Binder.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 28

42'16.996

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 28

+1.017

42'18.013

 1.017     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+1.209

42'18.205

 0.192     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 28

+2.139

42'19.135

 0.930     13
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 28

+7.339

42'24.335

 5.200     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 28

+8.720

42'25.716

 1.381     10
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 28

+9.686

42'26.682

 0.966     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 28

+12.365

42'29.361

 2.679     8
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 28

+14.869

42'31.865

 2.504     7
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 28

+16.266

42'33.262

 1.397     6
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 28

+16.640

42'33.636

 0.374     5
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 28

+20.940

42'37.936

 4.300     4
13 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 28

+21.032

42'38.028

 0.092     3
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 28

+22.391

42'39.387

 1.359     2
15 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 28

+24.949

42'41.945

 2.558     1
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 28

+25.148

42'42.144

 0.199      
17 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 28

+30.140

42'47.136

 4.992      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 28

+34.200

42'51.196

 4.060      
19 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 28

+34.413

42'51.409

 0.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 28

+46.724

43'03.720

 12.311      
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+1'07.530

43'24.526

 20.806      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+16 Voltas

18'23.329

 16 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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