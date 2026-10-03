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Relato da corrida
MotoGP GP do Japão

Moreira brilha e é 2º na sprint da MotoGP do Japão; Márquez vence

Brasileiro cruzou a linha de chegada em quarto, mas se beneficiou das punições a Martín e Bastianini

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

A MotoGP fechou o sábado em Motegi com a corrida sprint do GP do Japão. E tem Brasil no pódio! Enquanto Marc Márquez venceu, Diogo Moreira brilhou na prova curta para terminar na segunda posição, seu primeiro pódio na classe-rainha.

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Márquez e Martín dividem a primeira curva, mas a trajetória favorece o atual campeão para assumir a liderança na seguinte. E imediatamente, bandeira amarela na curva 3. Álex Márquez perdeu o equilíbrio da moto após um toque com Acosta e, na queda, acabou levando junto Di Giannantonio e o piloto da KTM.

Ao final da primeira volta, de um total de 12, Márquez liderava com Martín em segundo, Bezzecchi em terceiro, Bastianini em quarto, Ogura em quinto e Moreira se aproveitando do caos para subir de nono para sexto colocado, sendo a melhor Honda da pista no momento.

 

Aos poucos foram se formando três disputas nas primeiras posições. Um com Martín a caça de Márquez, depois Bezzecchi e Bastianini e, depois, Ogura e Moreira. Mas o ritmo mais fraco de Bezzecchi permitiu que os quatro se juntassem, com o brasileiro pressionando bastante o japonês da Trackhouse.

Aproveitando-se de um ataque falho pra cima de Bezzecchi, Moreira viu Ogura deixar a porta aberta para ultrapassar o japonês e subir para quinto, iniciando imediatamente a caça em cima do italiano da Aprilia na volta 5. E foram necessárias apenas algumas curvas para que o brasileiro subisse para quarto. Lá na frente, Márquez abria 0s7 para Martín.

 

Quando a prova chegava à metade, Márquez se mantinha na frente com 0s7 para Martín, que tinha 1s4 para Bastianini. O piloto da Tech3 via Moreira ainda a 1s2, enquanto o brasileiro abria quase 1s para Ogura em quinto.

A vantagem de Márquez para Martín seguia oscilando entre 0s7 e 0s9 nas voltas seguintes, com Bastianini mais distante dos dois, e mantendo sua diferença para Moreira na casa de 1s2, com o piloto da LCR conseguindo também segurar Ogura a 1s.

 

No final, Marc Márquez garantiu a vitória da sprint de Motegi, com Jorge Martín em segundo, descontando assim, três pontos da diferença no Mundial.

Mas o líder do campeonato precisou segurar na última volta os ataques de Enea Bastianini, enquanto Diogo Moreira terminou em quarto na pista.

Porém, logo após o fim da corrida, a direção de prova distribuiu punições por limite de pista. Enquanto Márquez manteve a vitória, Moreira sobe para segundo, com Moreira em terceiro! Completaram o top 9: Bastianini, Ogura, Bezzecchi, Zarco, Fernández e Quartararo.

A MotoGP encerra sua passagem por Motegi na madrugada de sábado para domingo. Às 2h, horário de Brasília, tem a largada do GP do Japão, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Resultado da corrida sprint do GP do Japão de MotoGP:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 12

20'50.376

       12
2 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 12

+2.754

20'53.130

 2.754     9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+2.466

20'52.842

       7
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 12

+2.508

20'52.884

 0.042     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+5.992

20'56.368

 3.484     5
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 12

+6.984

20'57.360

 0.992     4
7 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 12

+8.088

20'58.464

 1.104     3
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+8.817

20'59.193

 0.729     2
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 12

+10.586

21'00.962

 1.769     1
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+11.129

21'01.505

 0.543      
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+13.632

21'04.008

 2.503      
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+15.209

21'05.585

 1.577      
13 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 12

+19.873

21'10.249

 4.664      
14 Thailand S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 12

+19.983

21'10.359

 0.110      
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+20.469

21'10.845

 0.486      
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 12

+21.894

21'12.270

 1.425      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+35.442

21'25.818

 13.548      
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+41.284

21'31.660

 5.842      
19 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+1 Volta

21'16.513

 1 Volta      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 0

+12 Voltas

18.721

 11 Voltas   Abandono  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 0

+12 Voltas

18.872

 0.151   Abandono  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

+12 Voltas

18.926

 0.054   Abandono  
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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