Moreira brilha e é 2º na sprint da MotoGP do Japão; Márquez vence
Brasileiro cruzou a linha de chegada em quarto, mas se beneficiou das punições a Martín e Bastianini
A MotoGP fechou o sábado em Motegi com a corrida sprint do GP do Japão. E tem Brasil no pódio! Enquanto Marc Márquez venceu, Diogo Moreira brilhou na prova curta para terminar na segunda posição, seu primeiro pódio na classe-rainha.
Márquez e Martín dividem a primeira curva, mas a trajetória favorece o atual campeão para assumir a liderança na seguinte. E imediatamente, bandeira amarela na curva 3. Álex Márquez perdeu o equilíbrio da moto após um toque com Acosta e, na queda, acabou levando junto Di Giannantonio e o piloto da KTM.
Ao final da primeira volta, de um total de 12, Márquez liderava com Martín em segundo, Bezzecchi em terceiro, Bastianini em quarto, Ogura em quinto e Moreira se aproveitando do caos para subir de nono para sexto colocado, sendo a melhor Honda da pista no momento.
Aos poucos foram se formando três disputas nas primeiras posições. Um com Martín a caça de Márquez, depois Bezzecchi e Bastianini e, depois, Ogura e Moreira. Mas o ritmo mais fraco de Bezzecchi permitiu que os quatro se juntassem, com o brasileiro pressionando bastante o japonês da Trackhouse.
Aproveitando-se de um ataque falho pra cima de Bezzecchi, Moreira viu Ogura deixar a porta aberta para ultrapassar o japonês e subir para quinto, iniciando imediatamente a caça em cima do italiano da Aprilia na volta 5. E foram necessárias apenas algumas curvas para que o brasileiro subisse para quarto. Lá na frente, Márquez abria 0s7 para Martín.
Quando a prova chegava à metade, Márquez se mantinha na frente com 0s7 para Martín, que tinha 1s4 para Bastianini. O piloto da Tech3 via Moreira ainda a 1s2, enquanto o brasileiro abria quase 1s para Ogura em quinto.
A vantagem de Márquez para Martín seguia oscilando entre 0s7 e 0s9 nas voltas seguintes, com Bastianini mais distante dos dois, e mantendo sua diferença para Moreira na casa de 1s2, com o piloto da LCR conseguindo também segurar Ogura a 1s.
No final, Marc Márquez garantiu a vitória da sprint de Motegi, com Jorge Martín em segundo, descontando assim, três pontos da diferença no Mundial.
Mas o líder do campeonato precisou segurar na última volta os ataques de Enea Bastianini, enquanto Diogo Moreira terminou em quarto na pista.
Porém, logo após o fim da corrida, a direção de prova distribuiu punições por limite de pista. Enquanto Márquez manteve a vitória, Moreira sobe para segundo, com Moreira em terceiro! Completaram o top 9: Bastianini, Ogura, Bezzecchi, Zarco, Fernández e Quartararo.
A MotoGP encerra sua passagem por Motegi na madrugada de sábado para domingo. Às 2h, horário de Brasília, tem a largada do GP do Japão, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Resultado da corrida sprint do GP do Japão de MotoGP:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
20'50.376
|12
|2
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|12
|
+2.754
20'53.130
|2.754
|9
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|12
|
+2.466
20'52.842
|7
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|12
|
+2.508
20'52.884
|0.042
|6
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|12
|
+5.992
20'56.368
|3.484
|5
|6
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|12
|
+6.984
20'57.360
|0.992
|4
|7
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|12
|
+8.088
20'58.464
|1.104
|3
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|12
|
+8.817
20'59.193
|0.729
|2
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|12
|
+10.586
21'00.962
|1.769
|1
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|12
|
+11.129
21'01.505
|0.543
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|12
|
+13.632
21'04.008
|2.503
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|12
|
+15.209
21'05.585
|1.577
|13
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|12
|
+19.873
21'10.249
|4.664
|14
|S. Chantra Repsol Honda Team
|15
|Honda
|12
|
+19.983
21'10.359
|0.110
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+20.469
21'10.845
|0.486
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|12
|
+21.894
21'12.270
|1.425
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+35.442
21'25.818
|13.548
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+41.284
21'31.660
|5.842
|19
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+1 Volta
21'16.513
|1 Volta
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|0
|
+12 Voltas
18.721
|11 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|0
|
+12 Voltas
18.872
|0.151
|Abandono
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|0
|
+12 Voltas
18.926
|0.054
|Abandono
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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