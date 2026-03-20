Moreira celebra chegada à MotoGP após "aposta" e "mudança de vida" da família para correr na Europa
Brasileiro mudou para a Europa com a família há uma década para perseguir o sonho de correr no Mundial
Diogo Moreira é só sorrisos no paddock do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia. Grande astro do fim de semana, o brasileiro vê um sonho sendo realizado, de correr em casa na frente de seu público estando no grid da classe-rainha do Mundial de Motovelocidade.
Mas todas as realizações, incluindo o título da Moto2 em 2025, vieram após anos de muito esforço, não somente de Diogo como de sua família.
Após um início forte no motocross, Diogo chamou a atenção de Alex Barros, ex-piloto da MotoGP, que o levou para o motociclismo de pista. Após uma breve carreira no Brasil, a família Moreira resolveu deixar o país a caminho da Europa, para focar na carreira do filho e, hoje, colhe os dividendos disso.
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no paddock de Goiânia, Moreira celebrou a chegada da MotoGP ao Brasil (e sua presença no grid) como a realização de um "sonho".
"Estou bem contente com isso. Acho que sempre foi um sonho para mim poder correr no Brasil e ainda mais na MotoGP. Depois de tantos anos que eu estou na Europa, já vai fazer 10 anos que eu estou morando lá. Estou bem feliz de ter voltado e acho que vai ser uma oportunidade muito legal para a gente poder correr aqui na MotoGP".
"E acho que não só eu, mas o paddock inteiro da MotoGP está bem contente de ter voltado".
Mas o sonho realizado vai além de apenas Diogo, já que toda sua família apostou alto na carreira do jovem piloto, mudando do Brasil para a Europa em 2017.
"Acho que eu e minha família estamos muito felizes. Depois de tantos anos trabalhando na Europa, a gente teve que mudar as nossas vidas, não só minha, mas dos meus pais também. A gente mudou tudo e apostou tudo para que desse certo".
"Estamos muito contentes e a gente está vivendo uma fase muito boa das nossas vidas. Acho que temos que aproveitar isso também e aproveitar o momento. Agora é aproveitar o máximo que puder, não somente eu, mas minha família inteira".
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