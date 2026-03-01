Moreira comemora pontuação na primeira corrida de MotoGP da carreira: "Muito feliz e motivado"

Diogo Moreira concluiu sua primeira etapa oficial na MotoGP neste domingo (01) e com um ótimo resultado. O brasileiro de 21 anos terminou o GP da Tailândia na 13ª colocação, garantindo pontos já em sua primeira participação como titular na principal categoria da motovelocidade.

"Foi uma boa corrida, estou super feliz. O pneu teve uma queda de rendimento bastante grande, então eu sofri um pouco, mas no geral foi muito bom. Começamos a temporada com alta motivação e este é um processo de aprendizado. Mal posso esperar para disputar mais corridas", disse Moreira após a prova em Buriram.

Campeão da Moto2 de 2025, Moreira largou como P15 e ganhou uma posição já na primeira volta. Ele chegou a ser superado por Franco Morbidelli durante a corrida, mas se aproveitou de bandeira amarela causada por Álex Márquez e subiu algumas colocações, terminando em 13º e garantindo três pontos.

Último brasileiro antes de Moreira na MotoGP, Alex Barros pontuou pela primeira vez na categoria em sua segunda corrida, o GP dos EUA de 1990, quando foi oitavo.

