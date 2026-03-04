Pular para o conteúdo principal

MotoGP GP da Tailândia

Moreira comenta estreia na MotoGP: "O que nos falta é tempo na moto"

Brasileiro da LCR Honda também falou sobre o que ele aprendeu com o 'mestre' Marc Márquez

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, estreou na MotoGP no último final de semana, pontuando na corrida de domingo do GP da Tailândia ao terminar em 13º. O piloto da moto #11 comentou sobre o final de semana em Buriram e as diferenças da categoria rainha para as outras classes do Mundial de Motovelocidade.

Leia também:

“A primeira corrida de MotoGP foi positiva; nos saímos muito bem", começou Moreira, em coletiva da Estrella Galicia 0.0 em Madri. "Os últimos cinco anos da minha vida passaram muito rápido. Estou realizando um sonho, depois de vencer a Moto2, agora na MotoGP e indo correr no Brasil. Será um fim de semana muito especial e emocionante; vamos ver o que podemos fazer lá".

O brasileiro da LCR destacou que o que mais aprendeu no fim de semana em Buriram "foi acompanhando os outros" e, que, principalmente, "o que nos falta é tempo na moto”.

Questionado sobre o que ele aprendeu com Marc Márquez, heptacampeão e 'mestre' do jovem piloto brasileiro, Diogo disse: “Quando treinamos juntos, me divirto muito. Desde pequeno, é um sonho poder fazer isso. Posso aprender muitas coisas; dou o meu melhor, especialmente agora".

Já sobre a agenda durante os finais de semana de GP, Moreira destacou que ele é muito mais ocupados do que era nas outras categorias do Mundial de Motovelocidade: “O fim de semana da MotoGP pareceu muito curto. Terminei o trabalho com a equipe e tinha muitas coisas para fazer — imprensa, reuniões — que não tinha antes. Não tenho muito tempo livre. Foi isso que mais percebi".

Colaboração de Ruben Carballo Rosa

