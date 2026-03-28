Moreira em 14º, Di Giannantonio na ponta; Grid de largada do GP dos EUA de MotoGP
Marco Bezzecchi e Pedro Acosta completam a primeira fila de Austin
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Di Giannantonio, da VR46, garantiu sua segunda pole position consecutiva em 2026: a primeira foi em Goiânia e, agora, ele conquistou a posição de honra para as duas corridas do GP das Américas de MotoGP. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, vai largar em 14º.
Completam a primeira fila Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM. A segunda fila é formada por Pecco Bagnaia, da Ducati, Joan Mir, da Honda, e do atual campeão Marc Márquez.
Grid de Largada do GP das Américas de MotoGP
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Tempo
|Equipe
|1
|49
|Fabio Di Giannantonio
|2:00.136
|VR46
|2
|72
|Marco Bezzecchi
|2:00.329
|Aprilia
|3
|37
|Pedro Acosta
|2:00.485
|KTM
|4
|63
|Francesco Bagnaia
|2:00.563
|Ducati
|5
|36
|Joan Mir
|2:00.591
|Honda
|6
|93
|Marc Márquez
|2:00.637
|Ducati
|7
|89
|Jorge Martín
|2:00.696
|Aprilia
|8
|73
|Alex Marquez
|2:00.765
|Gresini Racing
|9
|10
|Luca Marini
|2:00.891
|Honda
|10
|54
|Fermin Aldeguer
|2:01.014
|Gresini Racing
|11
|79
|Ai Ogura
|2:01.419
|Trackhouse
|12
|23
|Enea Bastianini
|2:01.477
|Tech3
|13
|25
|Raul Fernandez
|2:01.228
|Trackhouse
|14
|11
|Diogo Moreira
|2:01.306
|LCR
|15
|5
|Johann Zarco
|2:01.445
|LCR
|16
|20
|Fabio Quartararo
|2:01.553
|Yamaha
|17
|7
|Toprak Razgatlioglu
|2:01.745
|Pramac
|18
|33
|Brad Binder
|2:01.865
|KTM
|19
|43
|Jack Miller
|2:01.893
|Pramac
|20
|21
|Franco Morbidelli
|2:02.117
|VR46
|21
|42
|Alex Rins
|2:02.366
|Yamaha
Últimas notícias
Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta
F1 - "Quanto mais você força, mais lento fica": Por que pilotos ficaram tão irritados após classificação do Japão
F1: Alonso descarta 'milagre' da Aston Martin e prevê futuro desafiador
Porsche Cup: Muller domina e vence corrida 1 no Velocitta
