MotoGP GP das Américas

Moreira em 14º, Di Giannantonio na ponta; Grid de largada do GP dos EUA de MotoGP

Marco Bezzecchi e Pedro Acosta completam a primeira fila de Austin

Redação Motorsport.com
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Di Giannantonio, da VR46, garantiu sua segunda pole position consecutiva em 2026: a primeira foi em Goiânia e, agora, ele conquistou a posição de honra para as duas corridas do GP das Américas de MotoGP. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, vai largar em 14º.

Completam a primeira fila Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM. A segunda fila é formada por Pecco Bagnaia, da Ducati, Joan Mir, da Honda, e do atual campeão Marc Márquez.

Grid de Largada do GP das Américas de MotoGP

Pos. Piloto Tempo Equipe 
1 49 Fabio Di Giannantonio 2:00.136 VR46
2 72 Marco Bezzecchi 2:00.329 Aprilia
3 37 Pedro Acosta 2:00.485 KTM
4 63 Francesco Bagnaia 2:00.563 Ducati
5 36 Joan Mir 2:00.591 Honda
6 93 Marc Márquez 2:00.637 Ducati
7 89 Jorge Martín 2:00.696 Aprilia
8 73 Alex Marquez 2:00.765 Gresini Racing
9 10 Luca Marini 2:00.891 Honda
10 54 Fermin Aldeguer 2:01.014 Gresini Racing
11 79 Ai Ogura 2:01.419 Trackhouse
12 23 Enea Bastianini 2:01.477 Tech3
13 25 Raul Fernandez 2:01.228 Trackhouse
14 11 Diogo Moreira 2:01.306 LCR
15 5 Johann Zarco 2:01.445 LCR
16 20 Fabio Quartararo 2:01.553 Yamaha
17 7 Toprak Razgatlioglu 2:01.745 Pramac
18 33 Brad Binder 2:01.865 KTM
19 43 Jack Miller 2:01.893 Pramac
20 21 Franco Morbidelli 2:02.117 VR46
21 42 Alex Rins 2:02.366 Yamaha

