MotoGP GP da Tailândia

Moreira pontua, Bezzecchi lidera de ponta a ponta: Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP

Piloto da Aprilia #72 garantiu a vitória de forma dominante, enquanto o brasileiro da LCR Honda terminou em 13º

Redação Motorsport.com
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi afastou o fantasma da queda na corrida sprint e dominou o GP da Tailândia de MotoGP, seguido de Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia. Diogo Moreira, piloto brasileiro que estreia na categoria rainha em 2026 com a LCR Honda, fez uma prova sólida e garantiu a 13ª colocação.

Leia também:

Jorge Martín, companheiro de equipe de Bezzecchi na equipe de fábrica da Aprilia, ficou em quarto, enquanto Ai Ogura, que divide garagem com Fernández na Trackhouse, completou o top 5 de Buriram.

A melhor Ducati do dia foi a de Fabio Di Giannantonio, da VR46, em sexto, depois de abandonos de Álex e Marc Márquez, enquanto Luca Marini liderou as motos Honda, em 10º.

Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

39'36.270

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+5.543

39'41.813

 5.543     20
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+9.259

39'45.529

 3.716     16
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+12.182

39'48.452

 2.923     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+12.411

39'48.681

 0.229     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+16.845

39'53.115

 4.434     10
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+17.363

39'53.633

 0.518     9
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+18.227

39'54.497

 0.864     8
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+18.340

39'54.610

 0.113     7
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+19.101

39'55.371

 0.761     6
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 26

+19.903

39'56.173

 0.802     5
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+23.386

39'59.656

 3.483     4
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 26

+24.686

40'00.956

 1.300     3
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+30.823

40'07.093

 6.137     2
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 26

+32.955

40'09.225

 2.132     1
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.545

40'12.815

 3.590      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 26

+39.194

40'15.464

 2.649      
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+47.848

40'24.118

 8.654      
19 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 26

+1'03.598

40'39.868

 15.750      
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+3 Voltas

36'04.638

 3 Voltas   Abandono  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+5 Voltas

32'38.163

 2 Voltas   Abandono  
dnf Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+6 Voltas

31'11.314

 1 Volta   Abandono  
Ver resultados completos

