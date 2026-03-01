Moreira pontua, Bezzecchi lidera de ponta a ponta: Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP
Piloto da Aprilia #72 garantiu a vitória de forma dominante, enquanto o brasileiro da LCR Honda terminou em 13º
Marco Bezzecchi afastou o fantasma da queda na corrida sprint e dominou o GP da Tailândia de MotoGP, seguido de Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia. Diogo Moreira, piloto brasileiro que estreia na categoria rainha em 2026 com a LCR Honda, fez uma prova sólida e garantiu a 13ª colocação.
Jorge Martín, companheiro de equipe de Bezzecchi na equipe de fábrica da Aprilia, ficou em quarto, enquanto Ai Ogura, que divide garagem com Fernández na Trackhouse, completou o top 5 de Buriram.
A melhor Ducati do dia foi a de Fabio Di Giannantonio, da VR46, em sexto, depois de abandonos de Álex e Marc Márquez, enquanto Luca Marini liderou as motos Honda, em 10º.
Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|26
|
39'36.270
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|26
|
+5.543
39'41.813
|5.543
|20
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+9.259
39'45.529
|3.716
|16
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+12.182
39'48.452
|2.923
|13
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
+12.411
39'48.681
|0.229
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+16.845
39'53.115
|4.434
|10
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+17.363
39'53.633
|0.518
|9
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|26
|
+18.227
39'54.497
|0.864
|8
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+18.340
39'54.610
|0.113
|7
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+19.101
39'55.371
|0.761
|6
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|26
|
+19.903
39'56.173
|0.802
|5
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+23.386
39'59.656
|3.483
|4
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|26
|
+24.686
40'00.956
|1.300
|3
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+30.823
40'07.093
|6.137
|2
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|26
|
+32.955
40'09.225
|2.132
|1
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.545
40'12.815
|3.590
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|26
|
+39.194
40'15.464
|2.649
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+47.848
40'24.118
|8.654
|19
|M. Pirro Gresini Racing
|51
|Ducati
|26
|
+1'03.598
40'39.868
|15.750
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|23
|
+3 Voltas
36'04.638
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+5 Voltas
32'38.163
|2 Voltas
|Abandono
|dnf
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+6 Voltas
31'11.314
|1 Volta
|Abandono
