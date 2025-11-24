Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6

F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher

Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher

Indy
Indy
Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light

Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda

F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP

Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren

F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren
MotoGP GP de Valência

Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP

Brasileiro fez seu primeiro teste com a moto da categoria em Valência

Redação Motorsport.com
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Campeão da Moto2 de 2025, Diogo Moreira testou com um protótipo da MotoGP pela primeira vez na semana passada, em Valência. O brasileiro pilotou a Honda RC213V que utilizará em 2026, quando será titular da LCR, e não escondeu o entusiasmo e a surpresa em testar a nova moto.

Leia também:

Diferentemente de Toprak Razgatlioglu, que também fará sua primeira temporada na MotoGP no ano que vem, Moreira não fez testes privados antes da sessão de Valência, sentindo muita diferença da moto de uma categoria para outra. 

"É difícil de descrever porque é a minha primeira vez na MotoGP, eu estava aprendendo as trajetórias e também as frenagens", falou, destacando que o mais complicado de entender foram os freios. 

"Nós precisamos aquecer muito bem os freios. Além disso, no início era difícil de saber quando eu deveria parar a moto", explicou. "Na primeira largada eu estava um pouco assustado e abrir o acelerador ao máximo foi difícil, mas no final do dia estava muito melhor". 

Apesar destas dificuldades, o brasileiro acredita que fez um bom trabalho: "Vimos que a Honda é muito competitiva, então vai ser legal no próximo ano. Precisamos treinar neste inverno, mas acho que fizemos um bom trabalho hoje". 

DIOGO é CAMPEÃO com MAIOR VIRADA da HISTÓRIA DA MOTO2 e ESTREIA NA MOTOGP AMANHÃ! Enzo Lopes BRILHA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP "poderia usar" alguns dos circuitos de rua da F1 no futuro, diz CEO
Próximo artigo MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Quem é o concorrente de Horner na briga pela vaga de chefe da Aston Martin?

F1: Quem é o concorrente de Horner na briga pela vaga de chefe da Aston Martin?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Quem é o concorrente de Horner na briga pela vaga de chefe da Aston Martin?
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Últimas notícias

F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6

F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher

Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher

Indy
Indy Indy
Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light

Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros