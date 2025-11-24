Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
Brasileiro fez seu primeiro teste com a moto da categoria em Valência
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Campeão da Moto2 de 2025, Diogo Moreira testou com um protótipo da MotoGP pela primeira vez na semana passada, em Valência. O brasileiro pilotou a Honda RC213V que utilizará em 2026, quando será titular da LCR, e não escondeu o entusiasmo e a surpresa em testar a nova moto.
Diferentemente de Toprak Razgatlioglu, que também fará sua primeira temporada na MotoGP no ano que vem, Moreira não fez testes privados antes da sessão de Valência, sentindo muita diferença da moto de uma categoria para outra.
"É difícil de descrever porque é a minha primeira vez na MotoGP, eu estava aprendendo as trajetórias e também as frenagens", falou, destacando que o mais complicado de entender foram os freios.
"Nós precisamos aquecer muito bem os freios. Além disso, no início era difícil de saber quando eu deveria parar a moto", explicou. "Na primeira largada eu estava um pouco assustado e abrir o acelerador ao máximo foi difícil, mas no final do dia estava muito melhor".
Apesar destas dificuldades, o brasileiro acredita que fez um bom trabalho: "Vimos que a Honda é muito competitiva, então vai ser legal no próximo ano. Precisamos treinar neste inverno, mas acho que fizemos um bom trabalho hoje".
