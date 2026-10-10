MotoGP: 17º na sprint, Moreira não vê solução para melhora no domingo
Brasileiro vem reclamando de falta de performance com a moto desde o início do fim de semana
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
O sábado deu continuidade ao fim de semana difícil de Diogo Moreira. Correndo em sua pista favorita no calendário da MotoGP, Mandalika, o brasileiro vem sofrendo com a falta de performance de sua Honda, o que comprometeu seus resultados no segundo dia de atividades, sem perspectiva de melhora para a corrida principal do domingo.
Após duas quedas na sexta-feira, Moreira não viu melhoras em sua moto e, com isso, foi apenas o 21º na classificação, indo mais uma vez ao chão. Na sprint, chegou a ter uma boa largada, subindo para 12º, mas um erro o fez terminar em 17º.
Falando com os jornalistas após o fim das atividades, o brasileiro diz não ver luz no fim do túnel para salvar um resultado melhor no domingo.
"Falta sensação na dianteira da moto. Não temos sensação nenhuma. Então, se eu quiser apertar um pouco mais o ritmo, tenho problemas. Já são três quedas. Na sprint, eu estava bem no princípio, mas acabei salvando uma queda e acabei perdendo muitas posições. Para fazer a 13 e a 17 tem sido um problema".
"Não acho que dê [para testar algo e melhorar a moto], porque já tentamos de tudo. A única coisa diferente é que Zarco tentou com o medio na traseira. E isso deu uma pequena vantagem a ele porque forçava menos. É o que podemos fazer para amanhã. De resto, mais nada".
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