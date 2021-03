A MotoGP começou com tudo no Catar, com o GP que abriu a temporada de 2021 e a batalha entre o representantes da Yamaha e da Ducati que dominou o fim de semana inaugural. Sem muito tempo a perder, no fim de semana o maior campeonato da motovelocidade volta ao mesmo local para o GP de Doha.

A corrida ainda não terá o retorno do hexacampeão Marc Márquez, que vai torcer para que os pontos adquiridos pelos pilotos sejam o mais bem distribuídos, para que a diferença para o futuro líder não seja tão grande, na busca pelo hepta.

Confira os horários do fim de semana, que se assemelham ao do fim de semana passado, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 9h40 Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Fox Sports Treino Livre 3 Sábado 9h15 Treino Livre 4 Sábado 13h20 Fox Sports Classificação Sábado 14h Fox Sports Corrida Domingo 14h Fox Sports

EXCLUSIVO: Nelson Piquet crê que Verstappen ENGOLIRIA Hamilton na Mercedes; Nelsinho compara pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.