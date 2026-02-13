Antes mesmo do início da temporada 2026 da MotoGP, o mercado de pilotos da classe rainha está 'pegando fogo'. Raramente o grid esteve tão em movimento. Neste especial, o Motorsport.com te atualiza da situação dos pilotos e equipes:

Confirmações na MotoGP 2027:

Aprilia

A Aprilia assinou um contrato de longo prazo com Marco Bezzecchi. No início de fevereiro, a marca italiana confirmou a renovação até 2028.

Honda

Na Honda, dois pilotos também já estão confirmados para além de 2026. Johann Zarco garantiu a sua permanência até ao final de 2027 ao renovar o contrato com a LCR no ano passado. O novato brasileiro Diogo Moreira, que disputará a sua temporada de estreia na LCR em 2026, assinou um contrato com a Honda até 2028.

Ducati como peça-chave no mercado

Como sempre, grande parte do carrossel de pilotos gira em torno da Ducati. A equipe de fábrica é considerada um fator decisivo para muitas outras mudanças. Marc Márquez sinalizou claramente que seu cenário preferido é permanecer e, segundo apurou o Motorsport.com, já tem tudo apalavrado.

A situação da segunda moto de fábrica é bem mais aberta. Francesco Bagnaia fala de opções para 2027 e, ao mesmo tempo, Pedro Acosta é intensamente associado à Ducati. O jovem espanhol é considerado um dos pilotos mais cobiçados de todo o grid. Uma possível mudança de Acosta para a Ducati poderia desencadear uma reação em cadeia e afetar várias equipes, com 'Pecco' avaliando suas opções para o caso de ser dispensado pela marca de Borgo Panigale.

Honda se esforça para contratar Quartararo e Martín pode ir à Yamaha

Um tema central no mercado de pilotos de MotoGP para 2027 é o futuro de Fabio Quartararo, da Yamaha. O campeão mundial de 2021 está fortemente associado à Honda, cujos atuais pilotos de fábrica Joan Mir e Luca Marini estão ameaçados.

As conversas entre as duas partes já foram confirmadas. A Honda continua buscando o caminho de volta ao topo e aparentemente vê em Quartararo um possível piloto-chave para a reconstrução. Se essa mudança realmente acontecer, a Yamaha enfrentaria uma reestruturação fundamental.

Nesse contexto, o nome de Jorge Martín surge repetidamente. O espanhol é muito atraente do ponto de vista esportivo e é considerado um dos pilotos mais valiosos disponíveis. Dentro do projeto da Yamaha, várias negociações contratuais estão ocorrendo paralelamente, já que quase todos os assentos podem ser reatribuídos. Já o recém-contratado Toprak Razgatlioglu, novato turco que chega credenciado por títulos do WSBK, é uma aposta para o futuro de mais longo prazo. Álex Rins e Jack Miller estão sob risco.

KTM entre estabilidade e mudança

Na KTM, a formação de pilotos para a MotoGP para 2027 poderá sofrer alterações significativas. Se Acosta deixar a equipe, a KTM terá de apresentar um substituto de alto nível. Os rumores apontam repetidamente para Álex Marquez, que atualmente corre pela Gresini-Ducati e é considerado um candidato a uma mudança para a equipe de fábrica da KTM.

Ao mesmo tempo, opções internas também desempenham um papel importante. Brad Binder está intimamente ligado à KTM há anos e é uma parte importante da estrutura, mas 'ficou devendo' em 2025.

Maverick Viñales, por sua vez, chama atenção pelo retrospecto e pelo bom relacionamento com a gestão. Além disso, jovens talentos do programa de formação da KTM, como Daniel Holgado ou David Alonso, poderiam dar o salto para a MotoGP, dependendo da situação do mercado.

Equipes satélites da Ducati como peças importantes

Não apenas as equipes de fábrica, mas também as equipes satélites desempenham um papel decisivo no grid de 2027. Na Gresini, Fermin Aldeguer é parte dos planos futuros da Ducati. Ele é visto como um piloto promissor e deve continuar pilotando uma maquinaria competitiva.

A equipe VR46 de Valentino Rossi tem o objetivo claro de voltar a disputar vitórias regularmente em 2027. Os pilotos atuais, Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli, estão sob pressão. Sem resultados, eles devem perder o lugar.

Além disso, Nicolo Bulega é considerado um possível candidato a promoção, caso mostre o domínio esperado no WSBK (Mundial de SuperBike). Sua proximidade com a Ducati e os testes com novos equipamentos fazem dele um candidato interessante para 2027. Ele já substituiu Márquez quando o heptacampeão da MotoGP se lesionou no fim da temporada passada e foi competitivo ante Bagnaia.

Ducati ASSUSTA? Bezzecchi x Álex x Pecco como 2ª força e evolução de MOREIRA: MOTOGP na Malásia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!