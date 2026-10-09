MotoGP - "Acho que daqui a pouco pode sair alguma coisa": Moreira faz mistério sobre anúncio da Honda para 2027
Brasileiro tinha expectativa de que anúncio fosse feito em Motegi, na casa da Honda, o que não ocorreu
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A temporada 2026 da MotoGP está próxima do fim, e um mistério segue sobre o grid de 2027: Diogo Moreira segue na LCR ou conquista a sonhada promoção para a equipe oficial da Honda? E o brasileiro também mantém o mistério no ar.
A perspectiva em torno do anúncio da Honda se intensificou durante o dia de mídia pré-GP da Áustria, quando Moreira revelou que já sabia por onde correrá em 2027, deixando no ar a possibilidade do anúncio ser feito durante o GP do Japão, na casa da Honda. Mas isso não veio e o mistério segue.
Em entrevista a jornalistas brasileiros promovido pela marca de cerveja Estrella Galícia 0,0, patrocinadora do piloto, Moreira foi questionado pelo Motorsport.com sobre como lida com a expectativa externa em torno do anúncio e manteve o mistério sobre a data em que a Honda confirmará seu destino.
"Bom, eu estou muito tranquilo. Eu estou tranquilo com o trabalho que a gente fez este ano. Então, eu acho que isso me ajuda a ficar tranquilo com isso. Não sei quando [o anúncio] vem também".
"Como eu falei antes, eu já sei [onde vou correr em 2027]. Mas também eu não posso também falar [onde]. Eu tenho que esperar o timing perfeito para eles. Eu acho que daqui a pouco pode sair alguma coisa".
Enquanto Fabio Quartararo fará sua estreia na HRC em 2027 e Johann Zarco segue na LCR, o mistério da Honda segue em torno dos destinos de Moreira e do colombiano David Alonso. Enquanto um vai para a equipe de fábrica, o outro irá para a satélite.
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