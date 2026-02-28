MotoGP - Acosta admite surpresa com punição a Márquez e minimiza P1 na sprint: "Vitória de verdade amanhã"
Titular da KTM revelou que não entendeu o que tinha acontecido quando espanhol da Ducati o deixou passar na última volta
Pedro Acosta não ficou nem um pouco irritado com Marc Márquez após o incidente na penúltima volta da sprint do GP da Tailândia, que poderia ter lhe custado sua primeira vitória na MotoGP .
Márquez foi penalizado por empurrar o piloto da KTM para fora da pista ao recuperar a liderança na curva 12, com os comissários rapidamente instruindo-o a perder uma posição na última volta. A decisão garantiu que Acosta finalmente conseguisse cruzar a linha de chegada em primeiro lugar em uma corrida de MotoGP. Sem a penalidade, ele provavelmente teria que se contentar com o segundo lugar, dada a diferença que se abriu após o incidente.
Após a corrida, no entanto, Acosta disse que ficou surpreso com a penalidade dada ao rival, além de não guardou rancor de Márquez. Questionado se esperava que o espanhol da Ducati o deixasse passar na última curva, o titular da KTM respondeu: “Não. Cruzei a linha de chegada pensando: ‘O que está acontecendo?’”.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Acosta disse que houve contato — “Ele me tocou, ele me tocou” —, mas acrescentou que teria feito o mesmo. “É isso que torna a MotoGP tão emocionante. No final, você se lembra desse tipo de batalha e desses momentos. Foi uma boa corrida para os fãs e esta foi minha melhor batalha até agora [na MotoGP]".
Em entrevista logo após a corrida, o espanhol comentou que a penalidade de Márquez o deixou com uma sensação estranha, mesmo tendo ganhado. “Talvez eu não me sinta realmente um vencedor porque ele me deixou passar. Vamos tentar conseguir essa vitória de verdade amanhã", explicou.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
O piloto de 21 anos pode se sentir otimista para o domingo, já que superou as próprias expectativas na sprint, na qual largou em sexto lugar. “Fiquei bastante surpreso. [Meu plano para a corrida era] seis voltas de classificação e depois ver o que acontecia. Consegui acompanhá-los um pouco mais no início da corrida", admitiu.
A única grande reclamação de Acosta na sprint foi a falta de velocidade em linha reta, tradicionalmente, um ponto forte da KTM: “Parece que ficamos com a mesma velocidade do ano passado e nossos rivais estão mais rápidos”.
APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Márquez revela que lesão da Indonésia afeta escolha de pacote aerodinâmico da Ducati para 2026
Títulos, vitórias e mais: os recordes da MotoGP que Marc Márquez pode quebrar em 2026
MotoGP: Marc Márquez revela como suas lesões tiveram um papel nas negociações com Ducati
MotoGP: Ducati e Aprilia têm ritmos "assustadores", diz Acosta
MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027
Últimas notícias
Shell emplaca toda família V-Power nas pistas com apoio aos Giaffone
MotoGP - Acosta admite surpresa com punição a Márquez e minimiza P1 na sprint: "Vitória de verdade amanhã"
MotoGP: Márquez critica aplicação de penalidade no fim da sprint em Buriram e defende "manobra perfeita" sobre Acosta
Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários