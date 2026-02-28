Pular para o conteúdo principal

MotoGP GP da Tailândia

MotoGP - Acosta admite surpresa com punição a Márquez e minimiza P1 na sprint: "Vitória de verdade amanhã"

Titular da KTM revelou que não entendeu o que tinha acontecido quando espanhol da Ducati o deixou passar na última volta

Richard Asher
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta não ficou nem um pouco irritado com Marc Márquez após o incidente na penúltima volta da sprint do GP da Tailândia, que poderia ter lhe custado sua primeira vitória na MotoGP .

Leia também:

Márquez foi penalizado por empurrar o piloto da KTM para fora da pista ao recuperar a liderança na curva 12, com os comissários rapidamente instruindo-o a perder uma posição na última volta. A decisão garantiu que Acosta finalmente conseguisse cruzar a linha de chegada em primeiro lugar em uma corrida de MotoGP. Sem a penalidade, ele provavelmente teria que se contentar com o segundo lugar, dada a diferença que se abriu após o incidente.

Após a corrida, no entanto, Acosta disse que ficou surpreso com a penalidade dada ao rival, além de não guardou rancor de Márquez. Questionado se esperava que o espanhol da Ducati o deixasse passar na última curva, o titular da KTM respondeu: “Não. Cruzei a linha de chegada pensando: ‘O que está acontecendo?’”. 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Acosta disse que houve contato — “Ele me tocou, ele me tocou” —, mas acrescentou que teria feito o mesmo. “É isso que torna a MotoGP tão emocionante. No final, você se lembra desse tipo de batalha e desses momentos. Foi uma boa corrida para os fãs e esta foi minha melhor batalha até agora [na MotoGP]". 

Em entrevista logo após a corrida, o espanhol comentou que a penalidade de Márquez o deixou com uma sensação estranha, mesmo tendo ganhado. “Talvez eu não me sinta realmente um vencedor porque ele me deixou passar. Vamos tentar conseguir essa vitória de verdade amanhã", explicou. 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O piloto de 21 anos pode se sentir otimista para o domingo, já que superou as próprias expectativas na sprint, na qual largou em sexto lugar. “Fiquei bastante surpreso. [Meu plano para a corrida era] seis voltas de classificação e depois ver o que acontecia. Consegui acompanhá-los um pouco mais no início da corrida", admitiu. 

A única grande reclamação de Acosta na sprint foi a falta de velocidade em linha reta, tradicionalmente, um ponto forte da KTM: “Parece que ficamos com a mesma velocidade do ano passado e nossos rivais estão mais rápidos”. 

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

