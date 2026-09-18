MotoGP: Acosta comanda TL2 do GP da Áustria; Moreira é o 13º
Aldeguer e Ogura completaram o top 3 da sessão que define os classificados diretos para o Q2 do Red Bull Ring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta, da KTM, cravou 1min28s381 e foi o mais rápido do segundo treino livre do GP da Áustria de MotoGP, seguido de Fermín Aldeguer e Ai Ogura. Diogo Moreira, da LCR Honda, ficou com o 13º melhor tempo da sessão no Red Bull Ring, com 1min28s939, e irá ter que participar do Q1 da classificação austríaca.
Como foi o TL2?
A sessão começou Acosta liderando a sessão, marcando 1min28s840, seguido de Fabio Quartararo, Johan Zarco, Marco Bezzecchi e Álex Márquez, cinco fabricantes diferentes no top 5.
Enquanto isso, Moreira estava na 15ª colocação, permanecendo nos boxes por um longo período depois de conseguir segurar a moto e evitar uma queda.
Com 20 minutos de sessão, Zarco sofreu uma queda na curva 4, deslizando pela caixa de brita. Após o francês levantar, Moreira passou ao lado dele na área de escape, mas sem cair.
Enquanto isso, Martín continuava nos boxes, por problemas no braço já conhecidos e que podem fazer ele optar por uma cirurgia após o GP da Áustria.
Na tabela de tempos, Acosta permanecia na ponta, seguido de Bezzecchi, Quartararo, Zarco e Marc Márquez. Aos 35 minutos, Moreira escapou mais uma vez da pista na curva 4, mas, novamente, sem cair.
Apesar dos problemas, Martín subiu para segunda colocação, marcando 1min29s048, 0s208 atrás do tempo de Acosta.
No entanto, faltando menos de meia hora para o final, o espanhol da KTM melhorou ainda mais a volta, cravando 1min28s507. Outro destaque era Luca Marini, que subiu para a segunda colocação na tabela, 1min28s992.
Com 19 minutos restantes, Diogo Moreira cravou a segunda volta mais rápida, com 1min28s939. No entanto, Aldeguer tomou a segunda posição, com 1min28s880.
Faltando 13 minutos para o fim, Álex Márquez caiu, precisando correr para pular uma barreira e sair da pista, causando uma bandeira amarela na reta antes da curva 2.
Pelos destroços e pela moto da Álex ficar presa numa área sem saída para a parte externa, o treino foi interrompido com bandeira vermelha. Pouco antes, Marc assumiu a segunda colocação, com 1min28s872, enquanto Zarco subiu para quarto, enquanto Moreira era o quinto.
Faltando menos de 12 minutos para o final, a saída dos boxes foi aberta e a pista foi liberada, com 12 pilotos seguindo praticamente em fila, com Toprak 'liderando' o grupo.
Nos 10 minutos finais, Bezzecchi foi chamado para os boxes para tentar melhorar o tempo e entrar dentro da bolha dos classificados para o Q2. Enquanto isso, o companheiro de equipe Martín subiu para segundo, com 1min28s603, e o rival pelo título, Marc Márquez, subiu para terceiro, 0s251 atrás do líder Acosta.
Mesmo com a queda, Álex Márquez voltou para a pista e conseguiu marcar o quinto melhor tempo, enquanto Ogura subia para terceiro. Pouco depois, Ogura foi para a segunda colocação, enquanto Di Giannantonio ficava com a quinta. Com essas melhorias, Moreira permanecia na 10ª colocação, o último na zona de classificação para o Q2.
Na última tentativa, Pedro Acosta melhorou ainda mais a volta e cravou 1min28s371, permanecendo na liderança, seguido de Aldeguer, Ogura, Marc, Martín, 'Diggia', Binder, Álex, Bezzecchi e Quartararo. Moreira ficou com 13º e irá participar do Q1.
TL2 da Áustria
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|22
|
1'28.381
|177.105
|2
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|26
|
+0.127
1'28.508
|0.127
|176.851
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|25
|
+0.187
1'28.568
|0.060
|176.732
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|28
|
+0.204
1'28.585
|0.017
|176.698
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|30
|
+0.222
1'28.603
|0.018
|176.662
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+0.252
1'28.633
|0.030
|176.602
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|25
|
+0.269
1'28.650
|0.017
|176.568
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.321
1'28.702
|0.052
|176.465
|9
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|26
|
+0.430
1'28.811
|0.109
|176.248
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+0.436
1'28.817
|0.006
|176.236
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+0.440
1'28.821
|0.004
|176.228
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|21
|
+0.484
1'28.865
|0.044
|176.141
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|26
|
+0.558
1'28.939
|0.074
|175.994
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+0.680
1'29.061
|0.122
|175.753
|15
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|26
|
+0.710
1'29.091
|0.030
|175.694
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|22
|
+0.720
1'29.101
|0.010
|175.674
|17
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+0.810
1'29.191
|0.090
|175.497
|18
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+0.885
1'29.266
|0.075
|175.350
|19
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+0.949
1'29.330
|0.064
|175.224
|20
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|28
|
+1.215
1'29.596
|0.266
|174.704
|21
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+1.568
1'29.949
|0.353
|174.018
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|27
|
+1.601
1'29.982
|0.033
|173.954
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