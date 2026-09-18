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Relato do treino livre
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Acosta comanda TL2 do GP da Áustria; Moreira é o 13º

Aldeguer e Ogura completaram o top 3 da sessão que define os classificados diretos para o Q2 do Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta, da KTM, cravou 1min28s381 e foi o mais rápido do segundo treino livre do GP da Áustria de MotoGP, seguido de Fermín Aldeguer e Ai Ogura. Diogo Moreira, da LCR Honda, ficou com o 13º melhor tempo da sessão no Red Bull Ring, com 1min28s939, e irá ter que participar do Q1 da classificação austríaca.

O editor recomenda:

Como foi o TL2?

A sessão começou Acosta liderando a sessão, marcando 1min28s840, seguido de Fabio Quartararo, Johan Zarco, Marco Bezzecchi e Álex Márquez, cinco fabricantes diferentes no top 5.

Enquanto isso, Moreira estava na 15ª colocação, permanecendo nos boxes por um longo período depois de conseguir segurar a moto e evitar uma queda.

 

Com 20 minutos de sessão, Zarco sofreu uma queda na curva 4, deslizando pela caixa de brita. Após o francês levantar, Moreira passou ao lado dele na área de escape, mas sem cair.

 

Enquanto isso, Martín continuava nos boxes, por problemas no braço já conhecidos e que podem fazer ele optar por uma cirurgia após o GP da Áustria.

Na tabela de tempos, Acosta permanecia na ponta, seguido de Bezzecchi, Quartararo, Zarco e Marc Márquez. Aos 35 minutos, Moreira escapou mais uma vez da pista na curva 4, mas, novamente, sem cair.

Apesar dos problemas, Martín subiu para segunda colocação, marcando 1min29s048, 0s208 atrás do tempo de Acosta.

No entanto, faltando menos de meia hora para o final, o espanhol da KTM melhorou ainda mais a volta, cravando 1min28s507. Outro destaque era Luca Marini, que subiu para a segunda colocação na tabela, 1min28s992.

Com 19 minutos restantes, Diogo Moreira cravou a segunda volta mais rápida, com 1min28s939. No entanto, Aldeguer tomou a segunda posição, com 1min28s880.

Faltando 13 minutos para o fim, Álex Márquez caiu, precisando correr para pular uma barreira e sair da pista, causando uma bandeira amarela na reta antes da curva 2.

Pelos destroços e pela moto da Álex ficar presa numa área sem saída para a parte externa, o treino foi interrompido com bandeira vermelha. Pouco antes, Marc assumiu a segunda colocação, com 1min28s872, enquanto Zarco subiu para quarto, enquanto Moreira era o quinto.

 

Faltando menos de 12 minutos para o final, a saída dos boxes foi aberta e a pista foi liberada, com 12 pilotos seguindo praticamente em fila, com Toprak 'liderando' o grupo.

Nos 10 minutos finais, Bezzecchi foi chamado para os boxes para tentar melhorar o tempo e entrar dentro da bolha dos classificados para o Q2. Enquanto isso, o companheiro de equipe Martín subiu para segundo, com 1min28s603, e o rival pelo título, Marc Márquez, subiu para terceiro, 0s251 atrás do líder Acosta.

Mesmo com a queda, Álex Márquez voltou para a pista e conseguiu marcar o quinto melhor tempo, enquanto Ogura subia para terceiro. Pouco depois, Ogura foi para a segunda colocação, enquanto Di Giannantonio ficava com a quinta. Com essas melhorias, Moreira permanecia na 10ª colocação, o último na zona de classificação para o Q2.

Na última tentativa, Pedro Acosta melhorou ainda mais a volta e cravou 1min28s371, permanecendo na liderança, seguido de Aldeguer, Ogura, Marc, Martín, 'Diggia', Binder, Álex, Bezzecchi e Quartararo. Moreira ficou com 13º e irá participar do Q1.

TL2 da Áustria

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

1'28.381

   177.105  
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

 0.127 176.851  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

 0.060 176.732  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

 0.017 176.698  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

 0.018 176.662  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

 0.030 176.602  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

 0.017 176.568  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

 0.052 176.465  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

 0.109 176.248  
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

 0.006 176.236  
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

 0.004 176.228  
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

 0.044 176.141  
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

 0.074 175.994  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

 0.122 175.753  
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

 0.030 175.694  
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

 0.010 175.674  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

 0.090 175.497  
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

 0.075 175.350  
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

 0.064 175.224  
20 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

 0.266 174.704  
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

 0.353 174.018  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

 0.033 173.954  
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ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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