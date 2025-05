Pedro Acosta se recusou a tomar partido no conflito em curso entre a Aprilia e Jorge Martín, com o atual campeão mundial de MotoGP pretendendo deixar sua nova equipe no final da temporada.

Acosta e Martín têm o mesmo agente, o já conhecido Albert Valera. Ainda assim, o piloto da KTM não está disposto a se envolver na situação do colega, tomando cuidado para não se meter em problemas.

"Até que Jorge e Albert falem, ninguém saberá a verdade. Essas são suas decisões e seus problemas, não tenho nada a ver com isso. Não estou a par do assunto", disse ele, tentando se afastar do tema.

Acosta também está envolvido em rumores sobre uma possível saída antecipada da KTM, devido às dificuldades atuais do construtor austríaco nas pistas, com a VR46 como possível destino.

"No momento, tenho meus próprios problemas", admitiu ele. "Tenho mais um ano de contrato com a KTM. Desde o GP do Catar, estamos elevando nosso nível ou chegando mais perto de onde queremos estar. Esses não são os resultados pelos quais gostaríamos de lutar este ano, mas temos de continuar trabalhando e nos esforçando."

"Os resultados estão chegando, mais ou menos. A sprint de Le Mans foi boa, estivemos perto do grupo do pódio e precisamos continuar nos esforçando até o teste de Aragão, onde haverá atualizações."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Marc Fleury

Enquanto isso, os últimos desenvolvimentos sugerem que os problemas financeiros da KTM estão sendo resolvidos, o que poderia apaziguar os pilotos.

"Não pensamos muito sobre isso", disse Acosta. "Muitas coisas estão escritas, mas nada é certo. Desde que não afete as corridas, podemos nos dar por satisfeitos. Não posso dizer muito mais."

Acosta também foi questionado sobre os comentários surpreendentes de Maverick Viñales, admitindo que se arrependeu de deixar a Yamaha no meio da temporada para se juntar à Aprilia em 2021.

"Quando as coisas já estão prontas, é mais fácil dizer: 'Eu teria feito isso ou aquilo'. Mas as decisões que tomamos moldam quem somos. Não dá para se arrepender dessas escolhas. As coisas não foram tão ruins para o Maverick", observou Acosta.

Pecco Bagnaia também afirmou que "contratos são feitos para serem cumpridos", provavelmente se referindo mais ao próprio acordo com a Ducati do que à situação de Martín.

"Duvido muito que o contrato de um cara que ganhou dois campeonatos mundiais - e um na Moto2 - esteja em risco", insistiu Acosta.

"Li algumas bobagens nesta semana. Você não pode demitir um garoto que ganhou um campeonato depois de tanto tempo sem ganhar, que carregou a placa de número um por duas temporadas consecutivas defendendo o título, só porque as primeiras seis corridas do ano não foram tão bem quanto ele esperava. Eu adoraria ter o tipo de seis corridas que Pecco teve este ano", desejou ele, antes de acrescentar: "Até os melhores casamentos terminam".

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!