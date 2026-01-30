Após as bombas sobre as possíveis idas de Fabio Quartararo para a Honda e Jorge Martín para a Yamaha na temporada 2027 da MotoGP, a semana fecha com mais uma novidade impactante para o grid da principal categoria do motociclismo mundial no início de sua era: no próximo ano, a Ducati deve encerrar seu vínculo com Francesco Bagnaia, favorecendo uma dupla formada por Marc Márquez e Pedro Acosta.

Com Márquez deixando bem claro para todos que seu objetivo é seguir com a marca italiana, a Ducati se colocava como a montadora menos pressionada para formar a dupla de sua equipe oficial para o próximo ano. A renovação do espanhol para mais dois anos está bem encaminhada, restando apenas alguns detalhes finais e, neste trajeto, o acordo com Acosta avança.

Há algumas semanas, os rumores vinham crescendo em torno da ida de Acosta para a Ducati. O jornal espanhol AS noticiou em janeiro a saída do piloto da KTM e, agora, segundo apurado pelo Motorsport.com, o acordo entre a Ducati e Acosta está fechado, dependendo apenas do encerramento das negociações com Márquez.

Com isso, há uma expectativa de que os primeiros anúncios do grid de 2027 sejam feitos antes mesmo do início da temporada 2026, com o GP da Tailândia marcado para o início de março.

Além disso, o Motorsport.com apurou que os empresários de Francesco Bagnaia vêm trabalhando há algum tempo para encontrar uma nova vaga para o italiano. O senso comum sugere que ele poderia se encaixar em quase qualquer moto, mas uma mudança lógica seria ele se juntar à VR46 – permitindo que ele permaneça na família Ducati.

No entanto, não seria improvável que ele se juntasse a Martín na Yamaha, ou mesmo que a Honda tentasse montar uma equipe de alto nível com Bagnaia ao lado de Quartararo. A Aprilia também poderia considerar fazer uma oferta para ele ser parceiro de Marco Bezzecchi, um de seus amigos mais próximos no paddock.

A jogada da Ducati por Acosta pode ser interpretada como particularmente agressiva, especialmente considerando que Bagnaia nem mesmo teve a chance de provar que o declínio da última temporada foi apenas um tropeço. No entanto, o Motorsport.com apurou que essa ofensiva está enraizada em uma estratégia de prevenção de danos.

Pedro Acosta disputará sua última temporada com a KTM em 2026 Foto: KTM Images

A urgência do mercado, combinada com as exigências de Márquez para seu novo contrato, forçou os executivos a agirem de forma decisiva para garantir um piloto de primeira linha. Com Acosta, a Ducati também garante um sucessor de alta qualidade para o dia em que Márquez decidir se aposentar ou buscar um novo desafio.

Como se isso não bastasse, o desejo de Acosta de chegar à Ducati significa que suas exigências provavelmente são menores do que teriam sido em negociações com uma fabricante mais desesperada. No ano passado, o piloto já havia explorado a possibilidade de abrir mão do último ano de seu contrato com a KTM para se juntar à VR46 em 2026, onde seria um potencial substituto para Franco Morbidelli.

No entanto, a direção da KTM nem sequer considerou entrar em negociações sobre uma possível saída. Ao longo deste período, o diretor desportivo da KTM, Pit Beirer, tentou convencer o espanhol a não descartar uma renovação do contrato.

Espera-se que a vaga de Acosta na equipe de fábrica da KTM seja ocupada por Maverick Viñales, enquanto ainda não está claro quem ocuparia a segunda moto, atualmente pilotada por Brad Binder.

