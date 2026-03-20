MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Atual líder do campeonato, Pedro Acosta foi quinto colocado na sessão e garantiu vaga direto para o Q2 da classificação.

A categoria está pela primeira vez em Goiânia e, após ir para a pista nesta sexta, Acosta avaliou sua experiência como positiva, mesmo com a chuva. "Para ser honesto, é bem legal. A curva 3 e depois toda essa seção, tipo 5, 6, 7, 8, 9, é bem rápida, bem interessante. Talvez não sejam as melhores condições para testar uma pista nova, mas.. bem legal", falou após a sessão.

Questionado sobre o aprendizado que poderia levar de hoje para o fim de semana, o espanhol explicou que é "difícil dizer" por causa das diferentes condições pelas quais a pista passou durante todo o dia. "No fim, só conseguimos andar na linha seca e você viu como era fácil cair, porque havia muitas partes irregulares que nem dava para ver. Então é bem difícil de avaliar, mas é isso", falou.

"De manhã, com pista molhada, eu me senti até bem, mesmo sem estar chovendo forte", continuou, dessa vez falando sobre suas sensações com a moto. "Mas à tarde, ainda acho que precisamos melhorar, isso é claro, porque sofri bastante no primeiro setor, mas estou bem satisfeito".

Acosta finalizou dizendo que, caso o tempo ajude, o público poderá aproveitar algumas disputas por posições: "Se o tempo estiver mais seco, com certeza haverá vários pontos de ultrapassagem. A pista é muito boa de pilotar, talvez um pouco curta para a MotoGP, mas oferece muitas possibilidades. Acho que, com um clima mais estável, poderíamos ter corridas muito boas. Agora, a previsão do tempo pode influenciar novamente".

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