Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia

MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

Líder do campeonato foi quinto colocado no TL2

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Atual líder do campeonato, Pedro Acosta foi quinto colocado na sessão e garantiu vaga direto para o Q2 da classificação. 

Leia também:

A categoria está pela primeira vez em Goiânia e, após ir para a pista nesta sexta, Acosta avaliou sua experiência como positiva, mesmo com a chuva. "Para ser honesto, é bem legal. A curva 3 e depois toda essa seção, tipo 5, 6, 7, 8, 9, é bem rápida, bem interessante. Talvez não sejam as melhores condições para testar uma pista nova, mas.. bem legal", falou após a sessão. 

Questionado sobre o aprendizado que poderia levar de hoje para o fim de semana, o espanhol explicou que é "difícil dizer" por causa das diferentes condições pelas quais a pista passou durante todo o dia. "No fim, só conseguimos andar na linha seca e você viu como era fácil cair, porque havia muitas partes irregulares que nem dava para ver. Então é bem difícil de avaliar, mas é isso", falou. 

"De manhã, com pista molhada, eu me senti até bem, mesmo sem estar chovendo forte", continuou, dessa vez falando sobre suas sensações com a moto. "Mas à tarde, ainda acho que precisamos melhorar, isso é claro, porque sofri bastante no primeiro setor, mas estou bem satisfeito". 

Acosta finalizou dizendo que, caso o tempo ajude, o público poderá aproveitar algumas disputas por posições: "Se o tempo estiver mais seco, com certeza haverá vários pontos de ultrapassagem. A pista é muito boa de pilotar, talvez um pouco curta para a MotoGP, mas oferece muitas possibilidades. Acho que, com um clima mais estável, poderíamos ter corridas muito boas. Agora, a previsão do tempo pode influenciar novamente".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia
Próximo artigo MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

Principais comentários

Mais de
Olivia Nogueira

MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

MotoGP: Após problemas na Tailândia, Álex Márquez "prefere não olhar para trás" e quer focar no futuro

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Após problemas na Tailândia, Álex Márquez "prefere não olhar para trás" e quer focar no futuro

Últimas notícias

MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"