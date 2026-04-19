Pedro Acosta acredita que as curvas continuam sendo o principal ponto em que a moto da KTM fica atrás da líder Aprilia no início da temporada 2026 da MotoGP.

A Aprilia dominou as três primeiras etapas internacionais na Ásia e nas Américas, com o piloto da equipe de fábrica Marco Bezzecchi ampliando uma sequência de vitórias que começou no GP de Portugal no final de 2025.

Mas a RC16 da KTM, que passou por grandes atualizações, também se mostrou competitiva nas mãos de Acosta, ajudando a marca austríaca a subir para o segundo lugar no campeonato de equipes e para o terceiro na tabela de construtores.

A KTM fez avanços significativos na gestão dos pneus, que antes era considerada seu calcanhar de Aquiles, enquanto outras melhorias também contribuíram para transformar a RC16 em uma concorrente de peso.

No entanto, Acosta acredita que a fabricante austríaca precisa fazer mais para alcançar a concorrência, insistindo que ainda está atrás da Aprilia e da Ducati na hierarquia.

“Parece que a Aprilia está descobrindo algo para fazer [a moto] virar melhor do que as outras marcas”, disse. “Desde que Aleix [Espargaró] esteve na Aprilia, as curvas eram incríveis em comparação com outras marcas, talvez ainda mais [em comparação] com a KTM".

"Eles foram bastante consistentes na curva 1. Nas mudanças de direção, não cometeram nenhum erro — tanto o Marco quanto o Jorge [Martín]. É bem difícil quando você comete alguns erros só tentando acompanhá-los no mesmo ritmo, sabe".

“Acho que eles estão fazendo muitas curvas, e é também onde, na Aprilia e na KTM, esse não é o nosso ponto forte".

Acosta acrescentou: “Conhecemos nossas limitações. No momento, a Aprilia e a Ducati estão um passo à nossa frente, ou talvez dois. No momento, estamos apenas tentando ficar entre os cinco primeiros em todas as corridas e continuar assim".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta chega ao GP da Espanha em terceiro lugar no campeonato, atrás apenas da dupla da Aprilia, Bezzecchi e Martin, tendo conquistado dois pódios em GP e uma vitória na corrida sprint até agora em 2026. Ele já acumulou 60 pontos na tabela, em comparação com 22 de Enea Bastianini, 17 de Brad Binder e zero do lesionado Maverick Viñales.

Bastianini foi quem mais se aproximou do ritmo de Acosta em Austin, conquistando um pódio na corrida sprint — é verdade que depois que Acosta foi penalizado por uma infração relacionada aos pneus — antes de terminar em um sólido sexto lugar na corrida principal.

O espanhol acha que a KTM deveria ajustar a moto de forma que seus companheiros de equipe também possam correr perto da ponta do grid.

“Estou super feliz que Enea tenha dado um grande passo, porque isso ajudou muito a marca, a fábrica e até a mim a melhorar durante o fim de semana”, afirmou. “É disso que precisamos no momento. Tentar encontrar uma configuração básica que permita a todos pilotar bem rápido, como o Enea fez neste fim de semana. Assim, poderemos evoluir".

Espera-se que a parte europeia da temporada ofereça um panorama claro da hierarquia competitiva, com condições mais frias e circuitos mais convencionais que representam um desafio diferente em relação às primeiras corridas internacionais.

Questionado sobre onde ele poderia realisticamente almejar sua primeira vitória em um GP de MotoGP, Acosta disse: “O tempo dirá. Agora, cada corrida será uma incógnita para mim. Parece que a moto estava funcionando bastante bem fora da Europa e conseguimos acompanhar mais ou menos o ritmo das Ducatis e das Aprilias, mas não temos muito para tentar vencê-las".

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