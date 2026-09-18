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MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

Brasileiro coloca Honda entre as 10 primeiras no TL1; Pol Espargaró completou 1-2 da KTM em casa, no Red Bull Ring

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta começou o fim de semana do GP da Áustria da MotoGP na frente. O espanhol foi o mais rápido do primeiro treino livre desta sexta-feira no Red Bull Ring, liderando uma 'dobradinha' da KTM em sua corrida de casa. O brasileiro Diogo Moreira também teve um início positivo e terminou na nona colocação.

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Acosta registrou 1min29s851, sendo o único piloto a completar uma volta abaixo de 1min30s. Pol Espargaró, da Tech 3, que novamente substitui Maverick Viñales, colocou outra moto da KTM na segunda posição, com 1min30s084, ficando 0s233 atrás do companheiro. O resultado representou o primeiro 1-2 da KTM em uma sessão desde o GP da Catalunha de 2025.

Moreira, por sua vez, colocou a Honda da LCR na nona posição. O brasileiro marcou 1min30s520, ficando 0s669 atrás de Acosta e apenas 0s038 de Álex Márquez, o oitavo. Moreira também terminou 0s011 à frente de Luca Marini, que completou o top 10 com a Honda de fábrica.

Jorge Martín ficou em terceiro, mesmo enfrentando um problema técnico no início da atividade. O espanhol da Aprilia marcou 1min30s159 e terminou imediatamente à frente de Marc Márquez. Os dois chegam à etapa austríaca empatados na liderança do campeonato, com 274 pontos.

Johann Zarco colocou outra Honda entre os primeiros ao terminar em quinto, seguido por Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e Álex Márquez. Assim, a fabricante japonesa teve três motos no top 10, com Zarco em quinto, Moreira em nono e Marini em 10º.

Mais atrás, Francesco Bagnaia teve um começo difícil e terminou apenas na 18ª colocação, 1s122 atrás de Acosta. Ai Ogura, de volta após ficar fora das duas últimas etapas por uma lesão na mão, foi o 19º. A MotoGP volta à pista ainda nesta sexta-feira para o treino que define os dez pilotos classificados diretamente para o Q2.

Resultados

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

1'29.851

   174.208
2 P. EspargaroTech 3 44 KTM 17

+0.233

1'30.084

 0.233 173.757
3 J. MartinAprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.308

1'30.159

 0.075 173.613
4 M. MarquezDucati Team 93 Ducati 20

+0.335

1'30.186

 0.027 173.561
5 J. ZarcoLCR Honda 5 Honda 19

+0.513

1'30.364

 0.178 173.219
6 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.533

1'30.384

 0.020 173.181
7 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.566

1'30.417

 0.033 173.117
8 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 17

+0.631

1'30.482

 0.065 172.993
9 D. MoreiraLCR Honda 11 Honda 19

+0.669

1'30.520

 0.038 172.920
10 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 19

+0.680

1'30.531

 0.011 172.899
11 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 19

+0.709

1'30.560

 0.029 172.844
12 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 19

+0.800

1'30.651

 0.091 172.671
13 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 18

+0.843

1'30.694

 0.043 172.589
14 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.861

1'30.712

 0.018 172.554
15 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.921

1'30.772

 0.060 172.440
16 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 17

+0.997

1'30.848

 0.076 172.296
17 E. BastianiniTech 3 23 KTM 20

+1.010

1'30.861

 0.013 172.271
18 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 20

+1.122

1'30.973

 0.112 172.059
19 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+1.404

1'31.255

 0.282 171.528
20 T. NakagamiRepsol Honda Team 30 Honda 17

+1.438

1'31.289

 0.034 171.464
21 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 18

+1.487

1'31.338

 0.049 171.372
22 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 22

+2.512

1'32.363

 1.025 169.470

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