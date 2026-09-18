MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

Pedro Acosta começou o fim de semana do GP da Áustria da MotoGP na frente. O espanhol foi o mais rápido do primeiro treino livre desta sexta-feira no Red Bull Ring, liderando uma 'dobradinha' da KTM em sua corrida de casa. O brasileiro Diogo Moreira também teve um início positivo e terminou na nona colocação.

Acosta registrou 1min29s851, sendo o único piloto a completar uma volta abaixo de 1min30s. Pol Espargaró, da Tech 3, que novamente substitui Maverick Viñales, colocou outra moto da KTM na segunda posição, com 1min30s084, ficando 0s233 atrás do companheiro. O resultado representou o primeiro 1-2 da KTM em uma sessão desde o GP da Catalunha de 2025.

Moreira, por sua vez, colocou a Honda da LCR na nona posição. O brasileiro marcou 1min30s520, ficando 0s669 atrás de Acosta e apenas 0s038 de Álex Márquez, o oitavo. Moreira também terminou 0s011 à frente de Luca Marini, que completou o top 10 com a Honda de fábrica.

Jorge Martín ficou em terceiro, mesmo enfrentando um problema técnico no início da atividade. O espanhol da Aprilia marcou 1min30s159 e terminou imediatamente à frente de Marc Márquez. Os dois chegam à etapa austríaca empatados na liderança do campeonato, com 274 pontos.

Johann Zarco colocou outra Honda entre os primeiros ao terminar em quinto, seguido por Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e Álex Márquez. Assim, a fabricante japonesa teve três motos no top 10, com Zarco em quinto, Moreira em nono e Marini em 10º.

Mais atrás, Francesco Bagnaia teve um começo difícil e terminou apenas na 18ª colocação, 1s122 atrás de Acosta. Ai Ogura, de volta após ficar fora das duas últimas etapas por uma lesão na mão, foi o 19º. A MotoGP volta à pista ainda nesta sexta-feira para o treino que define os dez pilotos classificados diretamente para o Q2.

Resultados

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