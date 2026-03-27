A MotoGP abriu na manhã desta sexta-feira as atividades do GP dos Estados Unidos, terceira etapa da temporada 2026. Pedro Acosta foi o mais rápido do primeiro treino livre, enquanto Marc Márquez foi o destaque da sessão, causando uma bandeira vermelha por conta de sua queda na curva 10, mas se recuperando para terminar em quarto. Já Diogo Moreira foi o 21º.

O TL1 começou de forma movimentada, apesar do forte calor de Austin, com todos os 22 pilotos marcando tempos antes que o relógio passasse de cinco minutos transcorridos.

A sessão teve uma bandeira vermelha com pouco mais de 10 minutos por causa de Marc Márquez. O heptacampeão da classe rainha perdeu o controle de sua moto na curva 10 e caiu varando a pista, a área de escape e a brita antes de parar. Felizmente, tudo ok com o espanhol, que se levantou sozinho, sem necessidade de auxílio médico.

Neste momento, Acosta liderava com 02min02s595, 0s033 à frente de Di Giannantonio, com Bagnaia em terceiro, a 0s263, enquanto Bezzecchi era o quarto, a 0s278 e Álex Márquez fechava o top 5, a 0s592. Martín era o décimo, a 0s999, Marc era o 13º e Diogo o 20º, a 2s410.

Com a bandeira vermelha, o relógio foi interrompido, com o pitlane reabrindo cerca de cinco minutos depois, com 34min para o fim da regressiva.

Quando o treino chegava aos 15 minutos finais, Bagnaia ocupava a ponta com 02min02s546, com menos de meio décimo de vantagem para Acosta, com Di Giannantonio, Bezzecchi e Ogura no top 5, enquanto Moreira era o 21º.

Marc foi examinado pelo médico oficial da categoria, Ángel Charte, assim que retornou aos boxes da Ducati. Segundo Charte, apesar de um roxo no braço direito e dor na mão esquerda, o heptacampeão não teve nenhuma lesão mais preocupante, estando liberado para retornar à pista quando quisesse, o que ocorreu nos 10min finais.

No final, Pedro Acosta foi o mais rápido da sessão com 02min01s715, tendo Fabio di Giannantonio em segundo a 0s103 e Jorge Martín em terceiro a 0s221. Apesar da queda, Marc Márquez conseguiu subir para quarto, a 0s378. Completaram o top 10: Raúl Fernández, Álex Márquez, Luca Marini, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Já Diogo Moreira foi o 21º, a 1s410

A MotoGP retorna ao Circuito de Austin mais uma vez nesta sexta-feira. Às 17h acontece o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL1 do GP dos EUA de MotoGP:

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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