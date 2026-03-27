Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

VÍDEO: Marc Márquez sofre forte queda no TL1 do GP dos EUA de MotoGP

MotoGP
GP das Américas
VÍDEO: Marc Márquez sofre forte queda no TL1 do GP dos EUA de MotoGP

MotoGP: Acosta lidera TL1 do GP dos EUA; Márquez cai mas é 4º e Moreira é 21º

MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Acosta lidera TL1 do GP dos EUA; Márquez cai mas é 4º e Moreira é 21º

GP do Brasil de MotoGP supera expectativas e movimenta R$ 1,14 bilhão em Goiás

MotoGP
GP das Américas
GP do Brasil de MotoGP supera expectativas e movimenta R$ 1,14 bilhão em Goiás

ANÁLISE F1: Mercedes está 'escondendo o jogo' no GP do Japão?

Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Mercedes está 'escondendo o jogo' no GP do Japão?
Relato do treino livre
MotoGP GP das Américas

MotoGP: Acosta lidera TL1 do GP dos EUA; Márquez cai mas é 4º e Moreira é 21º

Heptacampeão da MotoGP causou uma bandeira vermelha ainda nos minutos iniciais da sessão por causa de sua queda

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A MotoGP abriu na manhã desta sexta-feira as atividades do GP dos Estados Unidos, terceira etapa da temporada 2026. Pedro Acosta foi o mais rápido do primeiro treino livre, enquanto Marc Márquez foi o destaque da sessão, causando uma bandeira vermelha por conta de sua queda na curva 10, mas se recuperando para terminar em quarto. Já Diogo Moreira foi o 21º.

Leia também:
 

O TL1  começou de forma movimentada, apesar do forte calor de Austin, com todos os 22 pilotos marcando tempos antes que o relógio passasse de cinco minutos transcorridos.

A sessão teve uma bandeira vermelha com pouco mais de 10 minutos por causa de Marc Márquez. O heptacampeão da classe rainha perdeu o controle de sua moto na curva 10 e caiu varando a pista, a área de escape e a brita antes de parar. Felizmente, tudo ok com o espanhol, que se levantou sozinho, sem necessidade de auxílio médico.

 

Neste momento, Acosta liderava com 02min02s595, 0s033 à frente de Di Giannantonio, com Bagnaia em terceiro, a 0s263, enquanto Bezzecchi era o quarto, a 0s278 e Álex Márquez fechava o top 5, a 0s592. Martín era o décimo, a 0s999, Marc era o 13º e Diogo o 20º, a 2s410.

Com a bandeira vermelha, o relógio foi interrompido, com o pitlane reabrindo cerca de cinco minutos depois, com 34min para o fim da regressiva.

 

Quando o treino chegava aos 15 minutos finais, Bagnaia ocupava a ponta com 02min02s546, com menos de meio décimo de vantagem para Acosta, com Di Giannantonio, Bezzecchi e Ogura no top 5, enquanto Moreira era o 21º.

Marc foi examinado pelo médico oficial da categoria, Ángel Charte, assim que retornou aos boxes da Ducati. Segundo Charte, apesar de um roxo no braço direito e dor na mão esquerda, o heptacampeão não teve nenhuma lesão mais preocupante, estando liberado para retornar à pista quando quisesse, o que ocorreu nos 10min finais.

 

No final, Pedro Acosta foi o mais rápido da sessão com 02min01s715, tendo Fabio di Giannantonio em segundo a 0s103 e Jorge Martín em terceiro a 0s221. Apesar da queda, Marc Márquez conseguiu subir para quarto, a 0s378. Completaram o top 10: Raúl Fernández, Álex Márquez, Luca Marini, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Já Diogo Moreira foi o 21º, a 1s410

A MotoGP retorna ao Circuito de Austin mais uma vez nesta sexta-feira. Às 17h acontece o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL1 do GP dos EUA de MotoGP:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 16

2'01.715

   163.059  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.103

2'01.818

 0.103 162.921  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 17

+0.221

2'01.936

 0.118 162.764  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.378

2'02.093

 0.157 162.554  
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.495

2'02.210

 0.117 162.399  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+0.589

2'02.304

 0.094 162.274  
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 18

+0.650

2'02.365

 0.061 162.193  
8 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 18

+0.673

2'02.388

 0.023 162.162  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.710

2'02.425

 0.037 162.113  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

+0.755

2'02.470

 0.045 162.054  
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 16

+0.796

2'02.511

 0.041 162.000  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+0.916

2'02.631

 0.120 161.841  
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.917

2'02.632

 0.001 161.840  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 17

+1.003

2'02.718

 0.086 161.726  
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 17

+1.035

2'02.750

 0.032 161.684  
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+1.051

2'02.766

 0.016 161.663  
17 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+1.162

2'02.877

 0.111 161.517  
18 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 14

+1.232

2'02.947

 0.070 161.425  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+1.322

2'03.037

 0.090 161.307  
20 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 17

+1.341

2'03.056

 0.019 161.282  
21 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 16

+1.410

2'03.125

 0.069 161.192  
22 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+1.609

2'03.324

 0.199 160.932  
Ver resultados completos

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GP do Brasil de MotoGP supera expectativas e movimenta R$ 1,14 bilhão em Goiás

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Stock Car
Stock Car
Cascavel
Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

MotoGP - Pilotos foram atingidos por pedaços do asfalto durante corrida em Goiânia: "Condições inaceitáveis"

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Pilotos foram atingidos por pedaços do asfalto durante corrida em Goiânia: "Condições inaceitáveis"

MotoGP: Bezzecchi domina e vence o GP do Brasil em dobradinha da Aprilia; Moreira é 13º

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Bezzecchi domina e vence o GP do Brasil em dobradinha da Aprilia; Moreira é 13º

Últimas notícias

Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta