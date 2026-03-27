MotoGP: Acosta lidera TL1 do GP dos EUA; Márquez cai mas é 4º e Moreira é 21º
Heptacampeão da MotoGP causou uma bandeira vermelha ainda nos minutos iniciais da sessão por causa de sua queda
A MotoGP abriu na manhã desta sexta-feira as atividades do GP dos Estados Unidos, terceira etapa da temporada 2026. Pedro Acosta foi o mais rápido do primeiro treino livre, enquanto Marc Márquez foi o destaque da sessão, causando uma bandeira vermelha por conta de sua queda na curva 10, mas se recuperando para terminar em quarto. Já Diogo Moreira foi o 21º.
O TL1 começou de forma movimentada, apesar do forte calor de Austin, com todos os 22 pilotos marcando tempos antes que o relógio passasse de cinco minutos transcorridos.
A sessão teve uma bandeira vermelha com pouco mais de 10 minutos por causa de Marc Márquez. O heptacampeão da classe rainha perdeu o controle de sua moto na curva 10 e caiu varando a pista, a área de escape e a brita antes de parar. Felizmente, tudo ok com o espanhol, que se levantou sozinho, sem necessidade de auxílio médico.
Neste momento, Acosta liderava com 02min02s595, 0s033 à frente de Di Giannantonio, com Bagnaia em terceiro, a 0s263, enquanto Bezzecchi era o quarto, a 0s278 e Álex Márquez fechava o top 5, a 0s592. Martín era o décimo, a 0s999, Marc era o 13º e Diogo o 20º, a 2s410.
Com a bandeira vermelha, o relógio foi interrompido, com o pitlane reabrindo cerca de cinco minutos depois, com 34min para o fim da regressiva.
Quando o treino chegava aos 15 minutos finais, Bagnaia ocupava a ponta com 02min02s546, com menos de meio décimo de vantagem para Acosta, com Di Giannantonio, Bezzecchi e Ogura no top 5, enquanto Moreira era o 21º.
Marc foi examinado pelo médico oficial da categoria, Ángel Charte, assim que retornou aos boxes da Ducati. Segundo Charte, apesar de um roxo no braço direito e dor na mão esquerda, o heptacampeão não teve nenhuma lesão mais preocupante, estando liberado para retornar à pista quando quisesse, o que ocorreu nos 10min finais.
No final, Pedro Acosta foi o mais rápido da sessão com 02min01s715, tendo Fabio di Giannantonio em segundo a 0s103 e Jorge Martín em terceiro a 0s221. Apesar da queda, Marc Márquez conseguiu subir para quarto, a 0s378. Completaram o top 10: Raúl Fernández, Álex Márquez, Luca Marini, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Já Diogo Moreira foi o 21º, a 1s410
A MotoGP retorna ao Circuito de Austin mais uma vez nesta sexta-feira. Às 17h acontece o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado final do TL1 do GP dos EUA de MotoGP:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|16
|
2'01.715
|163.059
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.103
2'01.818
|0.103
|162.921
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|17
|
+0.221
2'01.936
|0.118
|162.764
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|9
|
+0.378
2'02.093
|0.157
|162.554
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|17
|
+0.495
2'02.210
|0.117
|162.399
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|16
|
+0.589
2'02.304
|0.094
|162.274
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|18
|
+0.650
2'02.365
|0.061
|162.193
|8
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|18
|
+0.673
2'02.388
|0.023
|162.162
|9
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|19
|
+0.710
2'02.425
|0.037
|162.113
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|17
|
+0.755
2'02.470
|0.045
|162.054
|11
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|16
|
+0.796
2'02.511
|0.041
|162.000
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+0.916
2'02.631
|0.120
|161.841
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+0.917
2'02.632
|0.001
|161.840
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|17
|
+1.003
2'02.718
|0.086
|161.726
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|17
|
+1.035
2'02.750
|0.032
|161.684
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+1.051
2'02.766
|0.016
|161.663
|17
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|16
|
+1.162
2'02.877
|0.111
|161.517
|18
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|14
|
+1.232
2'02.947
|0.070
|161.425
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+1.322
2'03.037
|0.090
|161.307
|20
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|17
|
+1.341
2'03.056
|0.019
|161.282
|21
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|16
|
+1.410
2'03.125
|0.069
|161.192
|22
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|15
|
+1.609
2'03.324
|0.199
|160.932
|Ver resultados completos
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