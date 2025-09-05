MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo
Espanhol desbancou compatriota que lidera campeonato
O GP da Catalunha de MotoGP começou nesta sexta-feira com Pedro Acosta liderando a primeira sessão de treinos livres do fim de semana. O piloto da KTM havia elogiado o líder do campeonato Marc Márquez na preparação para quinta-feira, colocando o piloto catalão entre os maiores atletas da história. Mas nesta sexta-feira, o jovem campeão de Moto3 e Moto2 deixou seus elogios na garagem e, a um minuto do fim da sessão, tirou o piloto da Ducati do primeiro lugar na tabela de tempos, baixando seu tempo para 1min38s979.
Marc Márquez iniciou a sessão cravando sua melhor volta logo no início, 1min39s198, deixando seu irmão Álex quase seis décimos atrás, embora o piloto da Gresnini tenha melhorado seu tempo para menos de dois décimos.
A sessão continuou com os dois pilotos catalães liderando os tempos, enquanto Pecco Bagnaia , que chegou na quinta-feira anunciando uma grande mudança em sua Ducati oficial, não conseguiu sair das últimas posições, terminando a sessão com o penúltimo melhor tempo 1min40s535 após 20 voltas, sem dúvida a nota negativa deste início de fim de semana.
Maverick Viñales, retornando de sua lesão no ombro esquerdo, marcou o quarto tempo mais rápido, à frente de Álex Márquez e Luca Marini. Marco Bezzecchi, oitavo, ficou em primeiro com a Aprilia, com Jorge Martín conseguindo apenas o 21º tempo mais rápido; enquanto o primeiro Yamaha na tabela de tempos foi Jack Miller, que apesar de sofrer sua única queda da sessão, conseguiu terminar em 11º.
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|18
|
1'38.979
|171.927
|2
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|Honda
|20
|
+0.095
1'39.074
|0.095
|171.762
|3
|M. MarquezDucati Team
|93
|Ducati
|19
|
+0.219
1'39.198
|0.124
|171.547
|4
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|14
|
+0.389
1'39.368
|0.170
|171.254
|5
|A. MarquezGresini Racing
|73
|Ducati
|19
|
+0.405
1'39.384
|0.016
|171.226
|6
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|18
|
+0.440
1'39.419
|0.035
|171.166
|7
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+0.515
1'39.494
|0.075
|171.037
|8
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+0.524
1'39.503
|0.009
|171.021
|9
|A. EspargaroHonda HRC Test Team
|41
|Honda
|18
|
+0.573
1'39.552
|0.049
|170.937
|10
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|17
|
+0.626
1'39.605
|0.053
|170.846
|11
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|16
|
+0.765
1'39.744
|0.139
|170.608
|12
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|17
|
+0.792
1'39.771
|0.027
|170.562
|13
|M. OliveiraPramac Racing
|88
|Yamaha
|19
|
+0.909
1'39.888
|0.117
|170.362
|14
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.941
1'39.920
|0.032
|170.308
|15
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|Ducati
|19
|
+0.947
1'39.926
|0.006
|170.298
|16
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|19
|
+0.976
1'39.955
|0.029
|170.248
|17
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|49
|Ducati
|18
|
+1.007
1'39.986
|0.031
|170.195
|18
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|19
|
+1.060
1'40.039
|0.053
|170.105
|19
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|20
|
+1.180
1'40.159
|0.120
|169.901
|20
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+1.244
1'40.223
|0.064
|169.793
|21
|J. MartinAprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|20
|
+1.371
1'40.350
|0.127
|169.578
|22
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|17
|
+1.472
1'40.451
|0.101
|169.407
|23
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|19
|
+1.556
1'40.535
|0.084
|169.266
|24
|S. ChantraLCR Honda
|35
|Honda
|17
|
+2.011
1'40.990
|0.455
|168.503
