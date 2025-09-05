Todas as categorias

Relato do treino livre
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo

Espanhol desbancou compatriota que lidera campeonato

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

O GP da Catalunha de MotoGP começou nesta sexta-feira com Pedro Acosta liderando a primeira sessão de treinos livres do fim de semana. O piloto da KTM havia elogiado o líder do campeonato Marc Márquez na preparação para quinta-feira, colocando o piloto catalão entre os maiores atletas da história. Mas nesta sexta-feira, o jovem campeão de Moto3 e Moto2 deixou seus elogios na garagem e, a um minuto do fim da sessão, tirou o piloto da Ducati do primeiro lugar na tabela de tempos, baixando seu tempo para 1min38s979.

Leia também:

Marc Márquez iniciou a sessão cravando sua melhor volta logo no início, 1min39s198, deixando seu irmão Álex quase seis décimos atrás, embora o piloto da Gresnini tenha melhorado seu tempo para menos de dois décimos.

A sessão continuou com os dois pilotos catalães liderando os tempos, enquanto Pecco Bagnaia , que chegou na quinta-feira anunciando uma grande mudança em sua Ducati oficial, não conseguiu sair das últimas posições, terminando a sessão com o penúltimo melhor tempo 1min40s535 após 20 voltas, sem dúvida a nota negativa deste início de fim de semana.

Maverick Viñales, retornando de sua lesão no ombro esquerdo, marcou o quarto tempo mais rápido, à frente de Álex Márquez e Luca Marini. Marco Bezzecchi, oitavo, ficou em primeiro com a Aprilia, com Jorge Martín conseguindo apenas o 21º tempo mais rápido; enquanto o primeiro Yamaha na tabela de tempos foi Jack Miller, que apesar de sofrer sua única queda da sessão, conseguiu terminar em 11º.

Resultados

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

1'38.979

   171.927
2 J. ZarcoLCR Honda 5 Honda 20

+0.095

1'39.074

 0.095 171.762
3 M. MarquezDucati Team 93 Ducati 19

+0.219

1'39.198

 0.124 171.547
4 M. ViñalesTech 3 12 KTM 14

+0.389

1'39.368

 0.170 171.254
5 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 19

+0.405

1'39.384

 0.016 171.226
6 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 18

+0.440

1'39.419

 0.035 171.166
7 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+0.515

1'39.494

 0.075 171.037
8 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.524

1'39.503

 0.009 171.021
9 A. EspargaroHonda HRC Test Team 41 Honda 18

+0.573

1'39.552

 0.049 170.937
10 E. BastianiniTech 3 23 KTM 17

+0.626

1'39.605

 0.053 170.846
11 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 16

+0.765

1'39.744

 0.139 170.608
12 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.792

1'39.771

 0.027 170.562
13 M. OliveiraPramac Racing 88 Yamaha 19

+0.909

1'39.888

 0.117 170.362
14 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.941

1'39.920

 0.032 170.308
15 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 19

+0.947

1'39.926

 0.006 170.298
16 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 19

+0.976

1'39.955

 0.029 170.248
17 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 18

+1.007

1'39.986

 0.031 170.195
18 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 19

+1.060

1'40.039

 0.053 170.105
19 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 20

+1.180

1'40.159

 0.120 169.901
20 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 15

+1.244

1'40.223

 0.064 169.793
21 J. MartinAprilia Racing Team 1 Aprilia 20

+1.371

1'40.350

 0.127 169.578
22 L. SavadoriAprilia Racing Team 32 Aprilia 17

+1.472

1'40.451

 0.101 169.407
23 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 19

+1.556

1'40.535

 0.084 169.266
24 S. ChantraLCR Honda 35 Honda 17

+2.011

1'40.990

 0.455 168.503

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Marc Marquez Johann Zarco Alex Marquez Jack Miller Maverick Viñales Franco Morbidelli Alex Rins Fabio Quartararo Enea Bastianini Francesco Bagnaia Jorge Martin Brad Binder Miguel Oliveira Luca Marini Joan Mir Fabio Di Giannantonio Marco Bezzecchi Raul Fernandez Ai Ogura Somkiat Chantra Pedro Acosta Fermin Aldeguer Red Bull KTM Factory Racing Aprilia Racing Team Pramac Racing Movistar Yamaha MotoGP Ducati Team Repsol Honda Team Tech 3 LCR Honda Team VR46 Gresini Racing Trackhouse Racing Team
