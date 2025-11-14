MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi
Sessão foi marcada por um susto envolvendo a moto de Quartararo e um possível vazamento
A MotoGP fechou a sexta-feira de atividades na Espanha com o segundo treino livre para o GP de Valência. Pedro Acosta foi o mais rápido, à frente de Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.
A MotoGP chega à última etapa da temporada 2025 com o top 3 do campeonato já decidido para Marc Márquez, Álex Márquez e Marco Bezzecchi, mas com muito a perder para Francesco Bagnaia. O bicampeão é atualmente o quarto colocado, mas apenas cinco pontos à frente de Pedro Acosta.
Ainda nos minutos iniciais, Bezzecchi levou o primeiro tombo da sessão, logo após marcar o melhor tempo na leva inicial de voltas.
Outro piloto a ir ao chão foi Ai Ogura, que sofreu uma queda forte próximo à metade da sessão. O piloto da Trackhouse caiu na curva 5, e danificou consideravelmente sua moto.
Mas o momento curioso do TL2 veio com Fabio Quartararo. O campeão de 2021 passou a andar lento de repente, indicando que havia algum problema com sua moto. Após parar na pista, o piloto conseguiu retornar aos boxes da Yamaha, apesar de um aparente vazamento. A equipe buscou entender o que havia acontecido, e se o líquido que havia caído no francês era água ou combustível.
De qualquer forma, ele trocou de macacão e de moto, retornando à pista para os dez minutos finais da sessão.
No final, Pedro Acosta foi o mais rápido da sessão com 01min29s240, 0s053 à frente de Marco Bezzecchi. Franco Morbidelli foi o terceiro a 0s185. Completaram os dez que avançam direto para o Q2 da classificação no sábado: Álex Márquez, Ai Ogura, Jack Miller, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Joan Mir e Fabio Quartararo, enquanto Francesco Bagnaia foi o 14º e Jorge Martín o 22º, com ambos os campeões tendo que enfrentar o Q1.
A MotoGP volta ao Circuito Ricardo Tormo para mais três sessões no sábado, todas com a transmissão da ESPN e do Disney+. Primeiro, às 06h10, tem o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 06h50, enquanto o dia fecha com a corrida sprint, que tem largada marcada para 11h.
Confira o resultado do TL2 da MotoGP em Valência:
DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários