Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Relato do treino livre
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi

Sessão foi marcada por um susto envolvendo a moto de Quartararo e um possível vazamento

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A MotoGP fechou a sexta-feira de atividades na Espanha com o segundo treino livre para o GP de Valência. Pedro Acosta foi o mais rápido, à frente de Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Leia também:
 

A MotoGP chega à última etapa da temporada 2025 com o top 3 do campeonato já decidido para Marc Márquez, Álex Márquez e Marco Bezzecchi, mas com muito a perder para Francesco Bagnaia. O bicampeão é atualmente o quarto colocado, mas apenas cinco pontos à frente de Pedro Acosta.

Ainda nos minutos iniciais, Bezzecchi levou o primeiro tombo da sessão, logo após marcar o melhor tempo na leva inicial de voltas.

 

Outro piloto a ir ao chão foi Ai Ogura, que sofreu uma queda forte próximo à metade da sessão. O piloto da Trackhouse caiu na curva 5, e danificou consideravelmente sua moto.

 

Mas o momento curioso do TL2 veio com Fabio Quartararo. O campeão de 2021 passou a andar lento de repente, indicando que havia algum problema com sua moto. Após parar na pista, o piloto conseguiu retornar aos boxes da Yamaha, apesar de um aparente vazamento. A equipe buscou entender o que havia acontecido, e se o líquido que havia caído no francês era água ou combustível.

De qualquer forma, ele trocou de macacão e de moto, retornando à pista para os dez minutos finais da sessão.

 

No final, Pedro Acosta foi o mais rápido da sessão com 01min29s240, 0s053 à frente de Marco Bezzecchi. Franco Morbidelli foi o terceiro a 0s185. Completaram os dez que avançam direto para o Q2 da classificação no sábado: Álex Márquez, Ai Ogura, Jack Miller, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Joan Mir e Fabio Quartararo, enquanto Francesco Bagnaia foi o 14º e Jorge Martín o 22º, com ambos os campeões tendo que enfrentar o Q1.

A MotoGP volta ao Circuito Ricardo Tormo para mais três sessões no sábado, todas com a transmissão da ESPN e do Disney+. Primeiro, às 06h10, tem o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 06h50, enquanto o dia fecha com a corrida sprint, que tem largada marcada para 11h.

Confira o resultado do TL2 da MotoGP em Valência:

Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h
1 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

1'29.240

   161.564
2 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 25

+0.053

1'29.293

 0.053 161.468
3 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 21

+0.185

1'29.425

 0.132 161.230
4 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 25

+0.233

1'29.473

 0.048 161.143
5 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 23

+0.315

1'29.555

 0.082 160.996
6 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 26

+0.316

1'29.556

 0.001 160.994
7 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 23

+0.353

1'29.593

 0.037 160.927
8 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 26

+0.357

1'29.597

 0.004 160.920
9 J. MirHonda HRC 36 Honda 25

+0.394

1'29.634

 0.037 160.854
10 F. QuartararoYamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+0.433

1'29.673

 0.039 160.784
11 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.489

1'29.729

 0.056 160.683
12 R. FernándezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+0.566

1'29.806

 0.077 160.546
13 A. EspargaroHonda HRC Test Team 41 Honda 22

+0.592

1'29.832

 0.026 160.499
14 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 23

+0.593

1'29.833

 0.001 160.497
15 J. ZarcoTeam LCR 5 Honda 25

+0.651

1'29.891

 0.058 160.394
16 L. MariniHonda HRC 10 Honda 27

+0.656

1'29.896

 0.005 160.385
17 A. RinsYamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.759

1'29.999

 0.103 160.201
18 M. ViñalesTech 3 12 KTM 25

+0.907

1'30.147

 0.148 159.938
19 E. BastianiniTech 3 23 KTM 23

+0.997

1'30.237

 0.090 159.779
20 A. FernandezYamaha Factory Racing 7 Yamaha 25

+1.027

1'30.267

 0.030 159.726
21 M. OliveiraPramac Racing 88 Yamaha 28

+1.064

1'30.304

 0.037 159.660
22 J. MartinAprilia Racing Team 1 Aprilia 23

+1.164

1'30.404

 0.100 159.484
23 S. ChantraTeam LCR 35 Honda 24

+1.289

1'30.529

 0.125 159.263
24 N. BulegaDucati Team 11 Ducati 28

+1.312

1'30.552

 0.023 159.223

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência
Próximo artigo MotoGP: Yamaha terá moto V4 com novo chassi em Valência

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado

Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado

Moto2
Moto2
Valência
Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri
GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros