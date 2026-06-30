Pedro Acosta foi operado nesta terça-feira (30), para tratar de um problema no antebraço direito, a síndrome do túnel do carpo, que há apenas dois dias o obrigou a abandonar a corrida principal do GP da Holanda de MotoGP, no circuito de Assen. O astro da KTM deve voltar à ação na próxima etapa, em Sachsenring, desde que seja aprovado em um exame médico.

O 'tubarão' estava em um segundo pelotão atrás da liderança, chegando a disputar a posição com Marc Márquez, até que, na segunda metade da prova, teve que abandonar abruptamente, fazendo gestos de dor sobre a moto e movendo visivelmente o antebraço direito.

Posteriormente, foi o próprio Acosta quem confessou à imprensa que, nos últimos tempos, vinha enfrentando um problema de síndrome do túnel do carpo, sobre o qual seus médicos já o haviam alertado: em algum momento, ele teria que ser operado.

Pedro indicou que, embora em algumas corridas estivesse sentindo dores intensas, em outras conseguia suportá-las. Mas na 'Catedral' já era impossível, chegando ao ponto de não perceber quando acionava a alavanca do freio, o que o levou a abandonar a prova e a tomar uma decisão.

O piloto da KTM tinha planejado se submeter à cirurgia para tratar desse problema após o GP da Alemanha, que marcará o início da pausa de meio de temporada na MotoGP.

No entanto, devido à gravidade da situação, Acosta decidiu antecipar a cirurgia para antes de Sachsenring. Por fim, ele passou pela cirurgia nesta terça-feira (30), sendo operado pelo Dr. Xavier Mir no Hospital Universitari Dexeus, em Barcelona.

No início da tarde, foi a própria KTM que confirmou, por meio de um comunicado, que a cirurgia foi um sucesso e que Acosta agora se concentrará em se recuperar para estar no seu melhor nível em Sachsenring, algo sobre o qual o próprio piloto não tem dúvidas.

No entanto, na próxima semana ele terá que passar por um exame médico para confirmar sua participação no GP da Alemanha.

“Pedro Acosta passou, nesta manhã, por uma pequena cirurgia no pulso direito para tratar a síndrome do túnel do carpo, que transcorreu com sucesso. Espera-se que ele volte a competir no GP da Alemanha, desde que seja aprovado em um exame médico na próxima semana”, explicou a KTM.

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