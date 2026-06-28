MotoGP: Acosta passará por cirurgia no punho após abandono na Holanda

Pedro Acosta revelou neste domingo que será submetido a uma cirurgia na próxima terça-feira (30), após ter abandonado do GP da Holanda de MotoGP devido a uma síndrome do túnel do carpo no punho.

O piloto da equipe oficial da KTM passou grande parte da prova disputando contra seu futuro companheiro de Ducati, Marc Márquez, por um espaço no top 5 do resultado final. Porém, sua prova acabou na volta 13, quando reduziu de velocidade ao entrar na Curva 1, conseguindo voltar aos boxes para abandonar.

Embora inicialmente parecesse que um problema mecânico fosse a causa de suas dificuldades, um replay da transmissão internacional mostrou Acosta em uma situação desconfortável, sacudindo violentamente sua mão direita.

Em entrevista após a corrida, o espanhol explicou que foi diagnosticado com síndrome do túnel do carpo — uma condição causada pela compressão do nervo mediano em um canal estreito na palma da mão. Isso deixou seu punho dormente durante a corrida, tornando impossível acionar a alavanca direita de sua moto.

Inicialmente, ele faria essa cirurgia durante a pausa de verão, que começa após o GP da Alemanha, em 12 de julho. Porém, os acontecimentos deste domingo o forçaram a mudar os planos.

“Acho que em algumas pistas é pior e em outras é menos”, disse ele. “Já ontem, eu estava sentindo dor desde a terceira volta, mas, mais ou menos conseguia fazer tudo. “Mas hoje, atrás de Marc, às vezes eu precisava simplesmente soltar o freio para não bater nele, porque nem sabia se tinha a alavanca na mão".

“Na terça-feira, faremos uma cirurgia para tentar resolver esse problema. É algo no punho que não me deixa sentir nada nele".

Acosta revelou que vem sofrendo com essa condição desde 2025, embora só agora ela tenha se agravado a ponto de exigir uma cirurgia.

“Há um ano, se você se lembrar do ano passado em Motegi, eu saí da pista e acabei na brita na Curva 1”, disse ele. “Isso aconteceu porque cheguei a um momento em que não sentia mais nada e simplesmente perdi o controle do guidão com o dedo".

“Hoje, talvez tenha sido o pior caso que já tive. Nossa ideia era fazer a cirurgia depois de Sachsenring, mas é melhor fazermos agora".

Questionado se espera se recuperar antes da corrida de Sachsenring no mês que vem, ele acrescentou: “Vai dar tudo certo se tudo correr bem".

Acosta passou por um fim de semana difícil em Assen, somando apenas um ponto nas duas corridas. Dois problemas técnicos relacionados a sensores limitaram severamente sua participação na manhã de sábado e o deixaram em oitavo lugar no grid no quali, comprometendo ainda mais suas chances de conquistar uma boa quantia de pontos.

Questionado se houve algum aspecto positivo no fim de semana, ele disse: “Nada. Entre os problemas técnicos que tivemos no sábado e essa questão da mão, é melhor esquecer".

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