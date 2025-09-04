A superioridade de Marc Márquez na MotoGP 2025 é tão grande que já começaram as felicitações pelo título que está iminente. Faltam apenas alguns pontos para que ele tenha sua primeira chance de ser coroado, o que pode acontecer já na próxima semana, quando o paddock vai a Misano, após a disputa do GP da Catalunha, neste domingo, em Barcelona.

O título prometido ao espanhol não apenas recompensará uma temporada praticamente perfeita. Ele encerrará uma longa e agitada fase de sua carreira, que começou há cinco anos com um violento acidente no auge de suas forças. Depois de anos de sofrimento e quatro operações, além de uma mudança de fabricante que era impensável na época da lesão, Márquez fez retorno respeitável ao topo com a Ducati.

Quando questionado sobre as conquistas de seu compatriota na coletiva de imprensa desta quinta-feira, que marcou o início do fim de semana catalão, o espanhol da KTM Pedro Acosta fez uma comparação significativa para expressar sua admiração pelas conquistas de Márquez.

Embora Carmelo Ezpeleta, CEO da MotoGP, tenha lamentado há alguns dias que Márquez não tenha "a importância mundial que merece", o jovem competidor da KTM coloca o adversário na mesa dos maiores.

"Eu já disse há algumas semanas que estava claro que Marc iria vencer o campeonato. Se ele vencer, será o maior retorno da história do esporte. Você pode comparar com Michael Jordan quando ele foi jogar beisebol antes de voltar ao basquete. Acho que Marc será o primeiro piloto da MotoGP a poder se sentar à mesa com Rafael Nadal, Fernando Alonso e Pau Gasol. Acho que será um dos maiores retornos na história do esporte", afirmou Acosta, citando outros grandes atletas da Espanha, como o piloto da F1.

Elogios de Acosta a Diogo Moreira: “Super talentoso”

Além da exaltação a Márquez, Pedro também demonstrou, conforme publicado pela SpeedWeek, admiração pelo trabalho de Diogo Moreira, brasileiro que briga pelo título da Moto2 neste ano e é tido como favoritíssimo à vaga da LCR Honda na MotoGP 2026, ao lado do veterano francês Johann Zarco.

“O cara (Diogo) é, com certeza, super talentoso. Basta assistir vídeos dele em flat-track, supermoto, motocross ou o que quer que seja. Ele é rápido em tudo. Se chegar à MotoGP sem vencer o campeonato, não terá esquecido como pilotar", disse Acosta sobre a eventual promoção de Diogo sem taça da Moto2.

"Ele é um talento, e isso não deve ser esquecido”, completou o piloto da KTM sobre Moreira, que, assim como o colega espanhol, entra em ação neste fim de semana a partir de sexta-feira, com as primeiras sessões de pista. Veja os horários do GP da Catalunha do Mundial de Motovelocidade no Motorsport.com.

Marc Márquez, inspiração para Jorge Martín

Pedro Acosta, Marc Márquez e Jorge Martín em uma coletiva de imprensa em Barcelona na quinta-feira. Foto de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Em 14 GPs até agora nesta temporada, Márquez venceu dez vezes no domingo e 13 vezes em sprints, nos sábados. Nos últimos sete fins de semana, ele foi o vencedor. O título que ele almeja será seu sétimo na MotoGP e o nono em todas as categorias, assim como seu arquirrival italiano Valentino Rossi.

O atual campeão, Jorge Martín, certamente gostaria de ter sido capaz de oferecer alguma oposição a Márquez, mas em vista de sua situação pessoal este ano, marcado por lesões, ele também só pode saudar a proeza em andamento. O nível imposto pelo #93 é tal que Martín o vê acima de tudo como uma fonte de inspiração.

"Para mim, o que Marc alcançou é uma loucura, seu nível é incrível", disse o piloto da Aprilia. "Para mim, ele é um grande exemplo. Eu sempre olho para aqueles que são os melhores pilotos, os mais talentosos, para poder melhorar. Então, se o nível é sempre melhor, é melhor para mim, porque vou ultrapassar meus limites. Portanto, ele é o homem a ser batido hoje e vou tentar continuar trabalhando para diminuir a diferença [para ele]."

Questionado depois por jornalistas espanhóis, Jorge acrescentou: "O que Marc está fazendo é muito difícil de igualar, realmente muito difícil. Você pode ser campeão ou não, mas a coisa mais difícil é vencer campeonatos como ele faz, praticamente sem concorrência. No momento, ele não tem rivais".

Com Germán Garcia Casanova

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!