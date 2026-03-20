Começou! A MotoGP abriu oficialmente o GP do Brasil nesta sexta-feira com o primeiro treino livre da segunda etapa da temporada 2026. E com uma sessão movimentada no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, Pedro Acosta surgiu no fim para terminar na ponta, à frente de Jack Miller com a Yamaha, enquanto Marc Márquez foi o quarto e Diogo Moreira o 18º.

O primeiro treino livre começou com uma hora de atraso em relação à programação original. A forte chuva que atingiu Goiânia nesta madrugada / manhã levou a uma mudança nos horários anunciados, para que a pista tivesse condições de receber as motos.

A sessão começou com um susto para Bagnaia. O bicampeão da Ducati vinha em sua primeira volta da pista mas, ao chegar no setor intermediário, quase se desequilibrou em cima da moto, precisando se esforçar para evitar uma queda e seguir guiando.

Com a pista ainda secando, os pilotos encontraram uma condição desafiadora nos primeiros minutos, com algumas escapadas, com o líder do campeonato, Acosta, indo dar um passeio na brita.

Após os 20 minutos iniciais, Marc Márquez liderava com 01min28s708, apenas 0s001 à frente de Francesco Bagnaia, com Pedro Acosta a 0s004. Joan Mir era o quarto, já a 0s610, com Álex Rins fechando o top 5 a 0s659. Já Diogo Moreira era o 16º, a 1s769.

Quando a sessão chegava à metade, as condições de pista já haviam melhorado bastante, mas os pilotos seguiam com os compostos de chuva. O primeiro a arriscar um slick foi Jack Miller, mas o australiano da Pramac entregou tempos bem mais altos, mostrando que ainda não era o momento ideal para a troca.

A 20 minutos do fim, Marc Márquez seguia na ponta, baixando sua marca para 01min27s775, 0s173 à frente de Álex Rins, em uma boa performance para a Yamaha. Pedro Acosta era o terceiro, a 0s392, com Franco Morbidelli e Álex Márquez fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 21º, tendo dado só quatro voltas até então, ficando a 2s702 do heptacampeão.

Na última saída da sessão, alguns pilotos, como Diogo, arriscaram sair com os slicks, buscando entender melhor o momento da pista.

Pedro Acosta surgiu em sua última volta rápida para liderar o primeiro treino livre para o GP do Brasil de MotoGP, com 01min26s688, 0s087 à frente de Jack Miller, com Marco Bezzecchi em terceiro, a 0s230, Marc Márquez a 0s287 e Franco Morbidelli em quinto. Fecharam o top 10: Maverick Viñales, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia e Álex Márquez. Já Diogo Moreira foi o 18º, a 1s990.

A MotoGP retorna à pista de Goiânia mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 16h acontece o segundo treino livre para o GP do Brasil, sessão que determina os grupos para a classificação do sábado. Você acompanha a ação ao vivo na ESPN e no Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da passagem da principal categoria do motociclismo mundial no país. Fique de olho!

Confira o resultado final do TL1 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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