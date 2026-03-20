Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: "Ultrapassagem é bastante difícil", analisa Marini sobre pista de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Ultrapassagem é bastante difícil", analisa Marini sobre pista de Goiânia

MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP - Moreira destaca aprendizado durante GP da Tailândia e abordagem "sem pressão" para o ano de estreia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Moreira destaca aprendizado durante GP da Tailândia e abordagem "sem pressão" para o ano de estreia

Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

Geral
Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

MotoGP: Acosta surge no fim e lidera o TL1 do GP do Brasil em Goiânia; Márquez é 4º, Moreira 18º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Acosta surge no fim e lidera o TL1 do GP do Brasil em Goiânia; Márquez é 4º, Moreira 18º

F1: Mercedes anuncia novo vice-chefe de equipe e 'braço direito' de Wolff

Fórmula 1
F1: Mercedes anuncia novo vice-chefe de equipe e 'braço direito' de Wolff

MotoGP - Martín avalia luta pelo título de 2026: "Ducati ainda é a favorita"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Martín avalia luta pelo título de 2026: "Ducati ainda é a favorita"
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Acosta surge no fim e lidera o TL1 do GP do Brasil em Goiânia; Márquez é 4º, Moreira 18º

Sessão sofreu atraso de uma hora em relação ao horário originalmente planejado por conta da chuva que caiu no autódromo pela manhã

Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Começou! A MotoGP abriu oficialmente o GP do Brasil nesta sexta-feira com o primeiro treino livre da segunda etapa da temporada 2026. E com uma sessão movimentada no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, Pedro Acosta surgiu no fim para terminar na ponta, à frente de Jack Miller com a Yamaha, enquanto Marc Márquez foi o quarto e Diogo Moreira o 18º.

Leia também:

 

 

O primeiro treino livre começou com uma hora de atraso em relação à programação original. A forte chuva que atingiu Goiânia nesta madrugada / manhã levou a uma mudança nos horários anunciados, para que a pista tivesse condições de receber as motos.

A sessão começou com um susto para Bagnaia. O bicampeão da Ducati vinha em sua primeira volta da pista mas, ao chegar no setor intermediário, quase se desequilibrou em cima da moto, precisando se esforçar para evitar uma queda e seguir guiando.

 

Com a pista ainda secando, os pilotos encontraram uma condição desafiadora nos primeiros minutos, com algumas escapadas, com o líder do campeonato, Acosta, indo dar um passeio na brita.

 

Após os 20 minutos iniciais, Marc Márquez liderava com 01min28s708, apenas 0s001 à frente de Francesco Bagnaia, com Pedro Acosta a 0s004. Joan Mir era o quarto, já a 0s610, com Álex Rins fechando o top 5 a 0s659. Já Diogo Moreira era o 16º, a 1s769.

Quando a sessão chegava à metade, as condições de pista já haviam melhorado bastante, mas os pilotos seguiam com os compostos de chuva. O primeiro a arriscar um slick foi Jack Miller, mas o australiano da Pramac entregou tempos bem mais altos, mostrando que ainda não era o momento ideal para a troca.

 

A 20 minutos do fim, Marc Márquez seguia na ponta, baixando sua marca para 01min27s775, 0s173 à frente de Álex Rins, em uma boa performance para a Yamaha. Pedro Acosta era o terceiro, a 0s392, com Franco Morbidelli e Álex Márquez fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 21º, tendo dado só quatro voltas até então, ficando a 2s702 do heptacampeão.

Na última saída da sessão, alguns pilotos, como Diogo, arriscaram sair com os slicks, buscando entender melhor o momento da pista.

 

Pedro Acosta surgiu em sua última volta rápida para liderar o primeiro treino livre para o GP do Brasil de MotoGP, com 01min26s688, 0s087 à frente de Jack Miller, com Marco Bezzecchi em terceiro, a 0s230, Marc Márquez a 0s287 e Franco Morbidelli em quinto. Fecharam o top 10: Maverick Viñales, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia e Álex Márquez. Já Diogo Moreira foi o 18º, a 1s990.

A MotoGP retorna à pista de Goiânia mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 16h acontece o segundo treino livre para o GP do Brasil, sessão que determina os grupos para a classificação do sábado. Você acompanha a ação ao vivo na ESPN e no Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da passagem da principal categoria do motociclismo mundial no país. Fique de olho!

Confira o resultado final do TL1 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 17

1'26.688

   159.260  
2 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+0.087

1'26.775

 0.087 159.101  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

+0.230

1'26.918

 0.143 158.839  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

+0.287

1'26.975

 0.057 158.735  
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.482

1'27.170

 0.195 158.380  
6 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.818

1'27.506

 0.336 157.772  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+0.858

1'27.546

 0.040 157.699  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.888

1'27.576

 0.030 157.645  
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.891

1'27.579

 0.003 157.640  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.977

1'27.665

 0.086 157.485  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+1.016

1'27.704

 0.039 157.415  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+1.046

1'27.734

 0.030 157.362  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+1.107

1'27.795

 0.061 157.252  
14 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 21

+1.260

1'27.948

 0.153 156.979  
15 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 24

+1.369

1'28.057

 0.109 156.784  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.580

1'28.268

 0.211 156.410  
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 16

+1.912

1'28.600

 0.332 155.823  
18 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+1.990

1'28.678

 0.078 155.686  
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+2.177

1'28.865

 0.187 155.359  
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+2.238

1'28.926

 0.061 155.252  
21 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+2.264

1'28.952

 0.026 155.207  
22 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 22

+2.810

1'29.498

 0.546 154.260  
Ver resultados completos

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Martín avalia luta pelo título de 2026: "Ducati ainda é a favorita"
Próximo artigo MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

Principais comentários

Últimas notícias

MotoGP: "Ultrapassagem é bastante difícil", analisa Marini sobre pista de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Ultrapassagem é bastante difícil", analisa Marini sobre pista de Goiânia

MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP - Moreira destaca aprendizado durante GP da Tailândia e abordagem "sem pressão" para o ano de estreia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Moreira destaca aprendizado durante GP da Tailândia e abordagem "sem pressão" para o ano de estreia

Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

Geral
Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin