MotoGP: Acosta surge no fim e lidera o TL1 do GP do Brasil em Goiânia; Márquez é 4º, Moreira 18º
Sessão sofreu atraso de uma hora em relação ao horário originalmente planejado por conta da chuva que caiu no autódromo pela manhã
Começou! A MotoGP abriu oficialmente o GP do Brasil nesta sexta-feira com o primeiro treino livre da segunda etapa da temporada 2026. E com uma sessão movimentada no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, Pedro Acosta surgiu no fim para terminar na ponta, à frente de Jack Miller com a Yamaha, enquanto Marc Márquez foi o quarto e Diogo Moreira o 18º.
O primeiro treino livre começou com uma hora de atraso em relação à programação original. A forte chuva que atingiu Goiânia nesta madrugada / manhã levou a uma mudança nos horários anunciados, para que a pista tivesse condições de receber as motos.
A sessão começou com um susto para Bagnaia. O bicampeão da Ducati vinha em sua primeira volta da pista mas, ao chegar no setor intermediário, quase se desequilibrou em cima da moto, precisando se esforçar para evitar uma queda e seguir guiando.
Com a pista ainda secando, os pilotos encontraram uma condição desafiadora nos primeiros minutos, com algumas escapadas, com o líder do campeonato, Acosta, indo dar um passeio na brita.
Após os 20 minutos iniciais, Marc Márquez liderava com 01min28s708, apenas 0s001 à frente de Francesco Bagnaia, com Pedro Acosta a 0s004. Joan Mir era o quarto, já a 0s610, com Álex Rins fechando o top 5 a 0s659. Já Diogo Moreira era o 16º, a 1s769.
Quando a sessão chegava à metade, as condições de pista já haviam melhorado bastante, mas os pilotos seguiam com os compostos de chuva. O primeiro a arriscar um slick foi Jack Miller, mas o australiano da Pramac entregou tempos bem mais altos, mostrando que ainda não era o momento ideal para a troca.
A 20 minutos do fim, Marc Márquez seguia na ponta, baixando sua marca para 01min27s775, 0s173 à frente de Álex Rins, em uma boa performance para a Yamaha. Pedro Acosta era o terceiro, a 0s392, com Franco Morbidelli e Álex Márquez fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 21º, tendo dado só quatro voltas até então, ficando a 2s702 do heptacampeão.
Na última saída da sessão, alguns pilotos, como Diogo, arriscaram sair com os slicks, buscando entender melhor o momento da pista.
Pedro Acosta surgiu em sua última volta rápida para liderar o primeiro treino livre para o GP do Brasil de MotoGP, com 01min26s688, 0s087 à frente de Jack Miller, com Marco Bezzecchi em terceiro, a 0s230, Marc Márquez a 0s287 e Franco Morbidelli em quinto. Fecharam o top 10: Maverick Viñales, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia e Álex Márquez. Já Diogo Moreira foi o 18º, a 1s990.
A MotoGP retorna à pista de Goiânia mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 16h acontece o segundo treino livre para o GP do Brasil, sessão que determina os grupos para a classificação do sábado. Você acompanha a ação ao vivo na ESPN e no Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da passagem da principal categoria do motociclismo mundial no país. Fique de olho!
Confira o resultado final do TL1 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|17
|
1'26.688
|159.260
|2
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|24
|
+0.087
1'26.775
|0.087
|159.101
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|22
|
+0.230
1'26.918
|0.143
|158.839
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|18
|
+0.287
1'26.975
|0.057
|158.735
|5
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+0.482
1'27.170
|0.195
|158.380
|6
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+0.818
1'27.506
|0.336
|157.772
|7
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|23
|
+0.858
1'27.546
|0.040
|157.699
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|15
|
+0.888
1'27.576
|0.030
|157.645
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|21
|
+0.891
1'27.579
|0.003
|157.640
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+0.977
1'27.665
|0.086
|157.485
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+1.016
1'27.704
|0.039
|157.415
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+1.046
1'27.734
|0.030
|157.362
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|24
|
+1.107
1'27.795
|0.061
|157.252
|14
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|21
|
+1.260
1'27.948
|0.153
|156.979
|15
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|24
|
+1.369
1'28.057
|0.109
|156.784
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+1.580
1'28.268
|0.211
|156.410
|17
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|16
|
+1.912
1'28.600
|0.332
|155.823
|18
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+1.990
1'28.678
|0.078
|155.686
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|21
|
+2.177
1'28.865
|0.187
|155.359
|20
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+2.238
1'28.926
|0.061
|155.252
|21
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|24
|
+2.264
1'28.952
|0.026
|155.207
|22
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|22
|
+2.810
1'29.498
|0.546
|154.260
|Ver resultados completos
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