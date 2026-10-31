MotoGP: Acosta triunfa na sprint da Malásia; Moreira escala pelotão e chega em oitavo
Marc Márquez e Marco Bezzecchi completam o pódio da prova de sábado em Sepang
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta, da KTM, triunfou na corrida sprint do GP da Malásia de MotoGP, com Marc Márquez em segundo e ampliando a vantagem na liderança para o rival pelo título Jorge Martín, que abandonou a etapa de Sepang por uma lesão. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, escalou o pelotão e terminou em oitavo, garantindo dois pontos.
Como foi a sprint?
Álex Márquez largou bem e assumiu a ponta, enquanto Ai Ogura pressionou Marc Márquez e tomou a segunda colocação. Pedro Acosta aproveitou o duelo na frente e assumiu a terceira colocação, enquanto Diogo Moreira subiu para 10º ainda na primeira volta.
No entanto, a chuva que ameaçava o circuito de Sepang fez a direção de prova permitir a troca pela moto com configuração de chuva. No entanto, a Pramac Yamaha não deixou o protótipo reserva pronto quando Jack Miller entrou nos boxes, o que fez o australiano se revoltar com a equipe durante a espera.
No final da terceira volta, Álex Márquez, que seguia na liderança, caiu forte, abandonando a prova curta da Malásia. Com isso, Ogura assumiu a ponta, pressionado por Acosta.
Na volta 4, Morbidelli, Lecuona e Mir entraram nos boxes para trocar a moto de configuração de chuva quando já começava uma leve garoa caia em Sepang. Enquanto isso, Moreira permanecia em um 'sanduíche' de motos Honda, com Luca Marini e Johann Zarco na frente do brasileiro.
Com 4 voltas para o fim, Acosta começou a ser pressionado por Marc Márquez, enquanto Ogura tentava se desgarrar dos competidores. Mais atrás, Moreira voltava para a 10ª colocação.
De forma paciente, Acosta ultrapassou Ogura e consolidou a liderança, enquanto Marc aproveitou o movimento do rival da KTM para passar o japonês da Trackhouse. Mais atrás Maverick Viñales foi para os boxes para trocar para a moto de chuva e Moreira passou o companheiro de equipe Zarco, assumindo a nona colocação.
Mesmo tentando retomar a segunda posição contra Márquez, Ogura perdeu mais tempo e foi ultrapassado por Marco Bezzecchi, caindo para a quarta colocação.
Acosta permaneceu na ponta e garantiu a vitória, seguido de Marc Márquez e Marco Bezzecchi. Nas últimas curvas, Moreira ultrapassou Enea Bastianini e terminou em oitavo.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
20'04.098
|12
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+0.578
20'04.676
|0.578
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+1.310
20'05.408
|0.732
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.793
20'05.891
|0.483
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+5.053
20'09.151
|3.260
|5
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+8.330
20'12.428
|3.277
|4
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+8.484
20'12.582
|0.154
|3
|8
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|10
|
+9.001
20'13.099
|0.517
|2
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+9.101
20'13.199
|0.100
|1
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|10
|
+9.545
20'13.643
|0.444
|11
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|10
|
+10.076
20'14.174
|0.531
|12
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|10
|
+12.250
20'16.348
|2.174
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+12.715
20'16.813
|0.465
|14
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|10
|
+14.878
20'18.976
|2.163
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|10
|
+1'42.843
21'46.941
|1'27.965
|16
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+1'43.826
21'47.924
|0.983
|17
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+1'45.065
21'49.163
|1.239
|18
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|10
|
+1'56.425
22'00.523
|11.360
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|2
|
+8 Voltas
5'30.706
|8 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|2
|
+8 Voltas
4'18.066
|Abandono
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