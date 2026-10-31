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MotoGP GP da Malásia

MotoGP: Acosta triunfa na sprint da Malásia; Moreira escala pelotão e chega em oitavo

Marc Márquez e Marco Bezzecchi completam o pódio da prova de sábado em Sepang

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta, da KTM, triunfou na corrida sprint do GP da Malásia de MotoGP, com Marc Márquez em segundo e ampliando a vantagem na liderança para o rival pelo título Jorge Martín, que abandonou a etapa de Sepang por uma lesão. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, escalou o pelotão e terminou em oitavo, garantindo dois pontos.

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Como foi a sprint?

Álex Márquez largou bem e assumiu a ponta, enquanto Ai Ogura pressionou Marc Márquez e tomou a segunda colocação. Pedro Acosta aproveitou o duelo na frente e assumiu a terceira colocação, enquanto Diogo Moreira subiu para 10º ainda na primeira volta.

No entanto, a chuva que ameaçava o circuito de Sepang fez a direção de prova permitir a troca pela moto com configuração de chuva. No entanto, a Pramac Yamaha não deixou o protótipo reserva pronto quando Jack Miller entrou nos boxes, o que fez o australiano se revoltar com a equipe durante a espera.

 

No final da terceira volta, Álex Márquez, que seguia na liderança, caiu forte, abandonando a prova curta da Malásia. Com isso, Ogura assumiu a ponta, pressionado por Acosta.

 

Na volta 4, Morbidelli, Lecuona e Mir entraram nos boxes para trocar a moto de configuração de chuva quando já começava uma leve garoa caia em Sepang. Enquanto isso, Moreira permanecia em um 'sanduíche' de motos Honda, com Luca Marini e Johann Zarco na frente do brasileiro.

Com 4 voltas para o fim, Acosta começou a ser pressionado por Marc Márquez, enquanto Ogura tentava se desgarrar dos competidores. Mais atrás, Moreira voltava para a 10ª colocação.

De forma paciente, Acosta ultrapassou Ogura e consolidou a liderança, enquanto Marc aproveitou o movimento do rival da KTM para passar o japonês da Trackhouse. Mais atrás Maverick Viñales foi para os boxes para trocar para a moto de chuva e Moreira passou o companheiro de equipe Zarco, assumindo a nona colocação.

Mesmo tentando retomar a segunda posição contra Márquez, Ogura perdeu mais tempo e foi ultrapassado por Marco Bezzecchi, caindo para a quarta colocação.

Acosta permaneceu na ponta e garantiu a vitória, seguido de Marc Márquez e Marco Bezzecchi. Nas últimas curvas, Moreira ultrapassou Enea Bastianini e terminou em oitavo.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

20'04.098

       12
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.578

20'04.676

 0.578     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+1.310

20'05.408

 0.732     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.793

20'05.891

 0.483     6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+5.053

20'09.151

 3.260     5
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+8.330

20'12.428

 3.277     4
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+8.484

20'12.582

 0.154     3
8 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 10

+9.001

20'13.099

 0.517     2
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+9.101

20'13.199

 0.100     1
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 10

+9.545

20'13.643

 0.444      
11 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 10

+10.076

20'14.174

 0.531      
12 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 10

+12.250

20'16.348

 2.174      
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+12.715

20'16.813

 0.465      
14 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 10

+14.878

20'18.976

 2.163      
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+1'42.843

21'46.941

 1'27.965      
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+1'43.826

21'47.924

 0.983      
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+1'45.065

21'49.163

 1.239      
18 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+1'56.425

22'00.523

 11.360      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+8 Voltas

5'30.706

 8 Voltas   Abandono  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 2

+8 Voltas

4'18.066

     Abandono  
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MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

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