Relato da corrida
MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Acosta vence polêmica sprint da Tailândia; Moreira chega em 13º

Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam o pódio na prova de sábado em Buriram

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta, da KTM, venceu a corrida sprint do GP da Tailândia de MotoGP depois da queda de Marco Bezzecchi e da polêmica punição de Marc Márquez, que ficou em segundo. Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completou o pódio. Diogo Moreira, piloto brasileiro que é estreante e corre pela LCR Honda, terminou em 13º na prova de sábado em Buriram.

Leia também:

A corrida principal da etapa da Tailândia acontece na madrugada de domingo, às 5h no horário de Brasília.

Como foi a sprint?

Com Bezzecchi largando na pole e Moreira em 15º, a prova começou com uma boa largada de Marc Márquez, que tomou a liderança do rival da Aprilia. Moreira escalou o grid e subiu para 11º.

Ainda na primeira volta, Bezzecchi retomou a liderança, mas Márquez deu o troco e tomou a liderança mais uma vez.

Na volta 2, o piloto da Aprilia, reassumiu a ponta, mas, pressionado por Marc, caiu na curva 8, causando a bandeira amarela no setor 3 e entregando a liderança de bandeja para o atual campeão mundial, com Pedro Acosta em segundo e perseguindo a moto #93. Bezzecchi abandonou a corrida sprint.

Enquanto isso, Moreira escalou até o 10º lugar, mas perdeu posições em sequência, ficando em 13º até o final da prova.

Nas voltas 7 e 8, Acosta ultrapassou Márquez, mas o atual campeão contra-atacou e retomou a liderança da prova de 13 giros.

Enquanto isso, duas motos da Aprilia disputavam a quarta colocação: Ai Ogura, da Trackhouse, e Jorge Martín, com a equipe de fábrica, com mais trocas de posição. O piloto japonês levou a melhor e terminou em quarto.

O piloto da KTM seguia pressionando Marc nas quatro voltas finais, chegando a ultrapassar e assumir a liderança mas Márquez, de forma inteligente, continuava a reassumir a liderança.

Faltando duas voltas para o fim, Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha, caiu, causando uma bandeira amarela no setor 4.

Acosta até ultrapassou Márquez, mas o atual campeão tocou a moto KTM #37 e reassumiu a liderança na última volta. No entanto, tal movimento causou a investigação e decisão dos comissários da MotoGP, que puniram Marc em uma posição. Com isso, o piloto #93 deixou Acosta passar e garantir a vitória.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

19'39.155

       12
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

+0.108

19'39.263

 0.108     9
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+0.540

19'39.695

 0.432     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+2.100

19'41.255

 1.560     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+3.851

19'43.006

 1.751     5
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+4.612

19'43.767

 0.761     4
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+4.924

19'44.079

 0.312     3
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+5.748

19'44.903

 0.824     2
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+6.910

19'46.065

 1.162     1
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+7.796

19'46.951

 0.886      
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+8.504

19'47.659

 0.708      
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 13

+8.577

19'47.732

 0.073      
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+11.970

19'51.125

 3.393      
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+12.395

19'51.550

 0.425      
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+13.467

19'52.622

 1.072      
16 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+15.079

19'54.234

 1.612      
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+15.452

19'54.607

 0.373      
18 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+15.876

19'55.031

 0.424      
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+21.445

20'00.600

 5.569      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+25.860

20'05.015

 4.415      
21 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 13

+27.892

20'07.047

 2.032      
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+12 Voltas

2'30.673

 12 Voltas   Abandono  
Artigo anterior MotoGP: Mesmo com queda, Bezzecchi garante pole no GP da Tailândia; Moreira larga em 15º
Próximo artigo MotoGP: Márquez critica aplicação de penalidade no fim da sprint em Buriram e defende "manobra perfeita" sobre Acosta

