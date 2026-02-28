MotoGP: Acosta vence polêmica sprint da Tailândia; Moreira chega em 13º
Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam o pódio na prova de sábado em Buriram
Pedro Acosta, da KTM, venceu a corrida sprint do GP da Tailândia de MotoGP depois da queda de Marco Bezzecchi e da polêmica punição de Marc Márquez, que ficou em segundo. Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completou o pódio. Diogo Moreira, piloto brasileiro que é estreante e corre pela LCR Honda, terminou em 13º na prova de sábado em Buriram.
A corrida principal da etapa da Tailândia acontece na madrugada de domingo, às 5h no horário de Brasília.
Como foi a sprint?
Com Bezzecchi largando na pole e Moreira em 15º, a prova começou com uma boa largada de Marc Márquez, que tomou a liderança do rival da Aprilia. Moreira escalou o grid e subiu para 11º.
Ainda na primeira volta, Bezzecchi retomou a liderança, mas Márquez deu o troco e tomou a liderança mais uma vez.
Na volta 2, o piloto da Aprilia, reassumiu a ponta, mas, pressionado por Marc, caiu na curva 8, causando a bandeira amarela no setor 3 e entregando a liderança de bandeja para o atual campeão mundial, com Pedro Acosta em segundo e perseguindo a moto #93. Bezzecchi abandonou a corrida sprint.
Enquanto isso, Moreira escalou até o 10º lugar, mas perdeu posições em sequência, ficando em 13º até o final da prova.
Nas voltas 7 e 8, Acosta ultrapassou Márquez, mas o atual campeão contra-atacou e retomou a liderança da prova de 13 giros.
Enquanto isso, duas motos da Aprilia disputavam a quarta colocação: Ai Ogura, da Trackhouse, e Jorge Martín, com a equipe de fábrica, com mais trocas de posição. O piloto japonês levou a melhor e terminou em quarto.
O piloto da KTM seguia pressionando Marc nas quatro voltas finais, chegando a ultrapassar e assumir a liderança mas Márquez, de forma inteligente, continuava a reassumir a liderança.
Faltando duas voltas para o fim, Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha, caiu, causando uma bandeira amarela no setor 4.
Acosta até ultrapassou Márquez, mas o atual campeão tocou a moto KTM #37 e reassumiu a liderança na última volta. No entanto, tal movimento causou a investigação e decisão dos comissários da MotoGP, que puniram Marc em uma posição. Com isso, o piloto #93 deixou Acosta passar e garantir a vitória.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
19'39.155
|12
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
+0.108
19'39.263
|0.108
|9
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+0.540
19'39.695
|0.432
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+2.100
19'41.255
|1.560
|6
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+3.851
19'43.006
|1.751
|5
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+4.612
19'43.767
|0.761
|4
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+4.924
19'44.079
|0.312
|3
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+5.748
19'44.903
|0.824
|2
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+6.910
19'46.065
|1.162
|1
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+7.796
19'46.951
|0.886
|11
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+8.504
19'47.659
|0.708
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|13
|
+8.577
19'47.732
|0.073
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+11.970
19'51.125
|3.393
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+12.395
19'51.550
|0.425
|15
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+13.467
19'52.622
|1.072
|16
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+15.079
19'54.234
|1.612
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+15.452
19'54.607
|0.373
|18
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+15.876
19'55.031
|0.424
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+21.445
20'00.600
|5.569
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+25.860
20'05.015
|4.415
|21
|M. Pirro Gresini Racing
|51
|Ducati
|13
|
+27.892
20'07.047
|2.032
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+12 Voltas
2'30.673
|12 Voltas
|Abandono
|Ver resultados completos
