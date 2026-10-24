A MotoGP confirmou na noite de sábado (24) que a programação do domingo de GP da Austrália em Phillip Island está adiada devido à falta de visibilidade causada pela chuva que cai sobre o circuito, impedindo a circulação do helicóptero médico.

A programação do último dia de atividades em Phillip Island começaria às 09h40 local, 19h40 de Brasília, com o aquecimento da MotoGP, seguido da prova da Moto3 às 11h local (21h de Brasília) e da Moto2 (12h15 local, 22h15 Brasília), fechando com a corrida principal da MotoGP à 0h de Brasília, 14h na Austrália.

Inicialmente, a MotoGP havia optado por cancelar o aquecimento, mas acabou voltando atrás, confirmando que esta seria a primeira sessão do dia, com previsão de início das atividades às 21h de Brasília (11h local). Com isso, espera-se que a corrida da MotoGP seja atrasada, mas sem um horário definido.

Veja o comunicado da MotoGP:

Atraso nas atividades de pista da MotoGP:

Devido à visibilidade reduzida, que afeta a capacidade de voo do helicóptero médico, a atividade em pista da MotoGP no GP da Austrália será atrasada até que haja uma melhoria das condições, prevista para cerca das 11:00 hora local.

Prevê-se que a primeira sessão a ser realizada seja a sessão de warm up da MotoGP, assim que as condições melhorarem. Serão fornecidas mais atualizações assim que forem confirmadas".

A prova deste domingo, que marca a despedida de Phillip Island terá Marc Márquez na pole position, enquanto Jorge Martín não estará no grid devido à fratura no punho devido ao seu acidente na sprint. Diogo Moreira largará em oitavo devido às ausências de Martín e Raúl Fernández.

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