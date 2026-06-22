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MotoGP adianta proibição dos dispositivos de largada para Assen

Além disso, a formação do grid mudará a partir da Alemanha, com as fileiras mais largas e mais espaçadas entre si

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Race start

A MotoGP passará por algumas mudanças já nas próximas corridas. A principal novidade é que, já a partir deste fim de semana, em Assen, estará proibido o uso dos dispositivos de ajuste de altura nas largadas, adiantando algo que já estava previsto para Silverstone.

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Introduzido pela Ducati em 2019, os dispositivos de ajuste de altura tornaram-se padrão nas motos do grid nos anos seguintes. Mas sua chegada trouxe também uma série de preocupações de segurança, com diversos incidentes de largadas sendo atribuídos a falhas no acionamento dos dispositivos.

Já se falava abertamente sobre suas supressões para o regulamento de 2027 mas, por questões de segurança, optou-se por adiantar essa proibição para 2026, inicialmente, após a pausa de verão, a partir da etapa de Silverstone. Porém, agora foi definido que isso ocorrerá já neste fim de semana, em Assen.

Durante o fim de semana de Brno, os pilotos puderam fazer testes de largada na sexta-feira sem este tipo de dispositivo, que existe no grid sob diferentes formas e nomes.

Após o ocorrido em largadas recentes, como em Montmeló e na Hungria, a Comissão de Grandes Prêmios, integrada por Paul Duparc (FIM), Mike Webb (Associação das Equipes), Biense Bierma (Associação das Montadoras) e Carmelo Ezpeleta (presidente da MotoGP Sports Entertainment Group, antiga Dorna) na presença de Jorge Viegas (presidente da Federação Internacional de Motociclismo), Carlos Ezpeleta, Corrado Cecchinelli, Paul King e Dominique Hebrard, optou por retirar os dispositivos após consultas com pilotos e equipes.

Além disso,a disposição do grid de largada será ajustada para todas as categorias, conforme adiantado pelo Motorsport.com. A partir do GP da Alemanha, o último antes da pausa de verão, a distância entre as filas será ampliada, de 9 para 12 metros. Apesar disso, será mantida a formação de três pilotos por fileira.

Colocando também o foco nas largadas, e "para aumentar ainda mais a segurança", segundo indicaram num comunicado, a disposição padrão do grid vale para todas as categorias, MotoGP, Moto2 e Moto3, 

Além disso, a distância entre as filas também será aumentada, de três para quatro metros entre cada uma.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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