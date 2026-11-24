Marc Márquez garantiu o oitavo título da MotoGP no último domingo, igualando o lendário Giacomo Agostini, 15 vezes campeão mundial com oito triunfos na classe principal. O italiano participou da comemoração do espanhol em Portimão e, em entrevista ao site AS, analisou a conquista de Márquez falando ainda de Valentino Rossi, maior rival do piloto da Ducati.

Ao se tornar octacampeão da MotoGP, Márquez superou Rossi, com sete títulos, e chegou a dez mundiais, cinco a menos que Agostini. Para o italiano de 84 anos, "os dois são grandes campeões" com a diferença entre eles sendo uma questão de percepção.

"Digamos que um é mais relações públicas e menos agressivo do que Marc, que dá sempre 100%. Marc quer ganhar e pronto. É de se admirar o que ele faz, pois sempre dá espetáculo. Ele nos presenteia com um espetáculo pilotando a moto, pois faz coisas que não vimos antes, como as salvadas que ele introduziu e que fazem as pessoas levantarem da cadeira", falou.

"Acho que Valentino era mais calculista, mas, de qualquer forma, são dois campeões. É difícil dizer qual dos dois é melhor", finalizou.

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