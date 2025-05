O piloto da Trackhouse na MotoGP, Ai Ogura, não participará de mais nenhuma sessão do GP do Reino Unido depois de sofrer uma possível fratura na tíbia direita.

A equipe satélite da Aprilia divulgou um comunicado nesta manhã depois que Ogura caiu durante o TL1 de sexta-feira e o campeão japonês de Moto2 não pode continuar correndo neste fim de semana em Silverstone.

"Após o acidente que Ai sofreu na Curva 2 do Treino Livre 1, na sexta-feira, a lesão que ele sofreu foi diagnosticada como uma possível fratura na parte superior da tíbia direita. Ele foi declarado incapaz de pilotar durante o restante do GP do Reino Unido e voltará a Barcelona para mais testes. A Trackhouse MotoGP Team divulgará mais notícias sobre a condição de Ai no devido tempo e, enquanto isso, desejamos a ele uma rápida recuperação", diz a declaração.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Falando após o acidente, Ogura disse: "Eu não estava correndo tão rápido na segunda corrida. Eu estava a caminho de melhorar, mas na hora errada, com a quantidade errada de impulso, acabei batendo. Depois disso, meu joelho direito [não estava bom] e decidimos pular o treino desta tarde."

O novato da MotoGP está fora deste fim de semana depois de terminar em décimo lugar no último GP da França, que foi vencido pelo 'herói da casa' Johann Zarco.

Ele impressionou muitos no início de temporada, com o melhor resultado da temporada, o quinto lugar no GP de abertura da temporada na Tailândia, terminando em quarto na corrida de sprint.

Álex Márquez, da Gresini, ficou em primeiro lugar nos treinos de sexta-feira, com o piloto da Yamaha Fabio Quartararo em segundo. O líder do campeonato Marc Márquez ficou em quarto, enquanto o companheiro de equipe Francesco Bagnaia ficou em sétimo.

