Ai Ogura retornará à competição neste fim de semana no GP da Itália, depois de perder as corridas de Silverstone e Aragon devido a uma lesão sofrida no TL1 do GP da Inglaterra da MotoGP.

Após uma forte queda, o piloto da Trackhouse não pôde continuar no fim de semana e viajou para Barcelona, onde foi submetido a uma cirurgia em 28 de maio.

"Ogura foi submetido a uma cirurgia laparoscópica bem-sucedida para reparar uma fratura na parte superior da tíbia direita, logo abaixo do joelho", explicou a equipe em um comunicado à imprensa na época.

A operação foi realizada pelo Dr. Joan Carles Montllau na Clínica Dexeus-Quirón em Barcelona, onde ele reparou a condição na parte inferior do joelho. O piloto japonês viajou para Alcañiz na semana seguinte, onde o diretor médico do Campeonato Mundial de MotoGP, Dr. Ángel Charte, recusou-se a permitir que ele participasse do GP de Aragão, pois achava que havia um risco claro de recaída.

Nesta semana, Ogura se consultou em Barcelona com o Dr. Montllau, que autorizou o piloto a viajar para Mugello. Nesta quinta-feira, no centro médico da pista toscana, o doutor Charte, após um segundo check-up e depois de estudar o relatório do cirurgião, deu a Ogura a permissão para ir para a pista nesta sexta-feira, no primeiro treino livre do GP da Itália.

"Sinto-me muito melhor com a minha perna agora; estou começando a sentir que posso pilotar e competir, então acho que meu condicionamento físico está no caminho certo", explicou Ogura na prévia.

"Estou fora da motocicleta desde Silverstone, o que não parece muito tempo, mas perdi uma corrida (duas, na verdade) e o teste, então também acho que precisarei de algum tempo de recuperação durante a primeira sessão do fim de semana. Isso faz parte do jogo, mas agora estou ansioso para voltar à motocicleta e começar a melhorar desde o início. Estou ansioso para trabalhar com minha equipe, preciso correr e estou feliz por poder voltar", acrescentou o piloto.

Danilo Petrucci em segundo plano

Como já se passou um GP desde a lesão, a Trackhouse é obrigada a colocar em campo um piloto substituto caso Ogura não possa correr na Itália. Portanto, a estrutura americana, que é gerenciada pelo italiano Davide Brivio, convocou o ex-piloto da Ducati Danilo Petrucci, atualmente na equipe Barni WorldSBK, como plano B.

No final, se tudo correr bem, não será necessário que o piloto de Terni vista o traje Trackhouse e suba na Aprilia. Se Ogura, depois de testar no TL1, não puder continuar, Petrucci poderá assumir seu lugar pelo resto do fim de semana, uma possibilidade que agora está quase descartada.

