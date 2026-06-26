MotoGP: Aldeguer é encaminhado para exames no hospital após queda forte no TL2 de Assen
Espanhol caiu com força na brita e causou uma bandeira amarela na sessão
Fermín Aldeguer precisou ser encaminhado ao hospital para mais exames após sua forte queda durante o TL2 da MotoGP em Assen.
Durante a sessão, que encerrou o dia de atividades na Catedral da Velocidade, o piloto da Gresini causou uma bandeira amarela ao cair de sua moto entre as curvas 11 e 12. Enquanto a queda por si só foi relativamente ok, o problema maior veio quando seu corpo atingiu a brita.
Ao chegar no cascalho, Aldeguer foi projetado para cima, caindo com força no chão. Ele precisou ser atendido ainda na pista.
A transmissão internacional afirmou que ele estava consciente logo após o resgate, mas precisou ser encaminhado ao centro médico para mais análises.
Pouco após o fim do TL2, a Gresini publicou um breve comunicado no X, antigo Twitter, informando que o espanhol precisou ser encaminhado ao hospital para exames no peito e nas costas.
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