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MotoGP: Aldeguer está fora da etapa de Silverstone e será substituído por Lecuona na Gresini

Com um intervalo de quase três semanas entre Silverstone e Aragón, Gresini espera contar com o piloto na etapa espanhola

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

A Gresini confirmou nesta sexta-feira que Fermín Aldeguer não se recuperará a tempo de participar da próxima etapa da MotoGP, o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, na semana que vem, sendo substituído por Iker Lecuona.

Leia também:

Aldeguer se envolveu em um forte acidente durante os treinos do GP da Holanda, no fim de junho. O espanhol sofreu uma fratura na vértebra T7, e sua equipe médica optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, focando em repouso para uma recuperação natural.

O piloto já havia ficado de fora do GP da Alemanha, mas havia a expectativa de que ele pudesse retornar na próxima semana, em Silverstone, na volta da pausa de meio de ano da categoria.

“Fermín Aldeguer não competirá em Silverstone na décima segunda etapa da MotoGP”, explicou a Gresini  em um comunicado. “O piloto espanhol permanecerá afastado das competições por precaução".

Mas o comunicado traz uma notícia positiva para o espanhol, que é a liberação para retornar aos treinos.

"No entanto, ele recebeu alta médica para retomar os treinos a partir de 15 de agosto, e a Gresini o receberá de volta em Aragón daqui a aproximadamente um mês. Iker Lecuona retorna à família Gresini neste fim de semana em Silverstone, após substituir Álex Márquez na Hungria”.

Lecuona, piloto da equipe oficial Ducati no Mundial de Superbike, já havia participado do GP da Hungria com a Gresini, embora, naquela ocasião, quem ele substituísse fosse Márquez, também lesionado. Lecuona terminou sua corrida no Balaton Park com um incrível sétimo lugar.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer, que em janeiro deste ano sofreu uma fratura que o fez perder a abertura da temporada, na Tailândia, disputou apenas oito dos onze primeiros GPs da temporada 2026 por causa das lesões.

O espanhol tem a seu favor o fato de que a MotoGP retoma as atividades em Silverstone antes de mais uma pausa de quase três semanas, com a etapa seguinte sendo apenas no fim de semana de 28 a 30 de agosto no MotorLand em Aragón.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

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