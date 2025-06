Após um bom final de semana no GP de Aragón de MotoGP, com um pódio na corrida sprint e um sexto lugar na prova do domingo, além da participação no teste oficial da última segunda-feira (09), o espanhol Fermín Aldeguer voltou a Barcelona, onde passou por uma operação dupla pela equipe de Xavier Mir, médico conhecido por tratar os principais nomes do motociclismo.

O piloto da Gresini passou por uma cirurgia para tratar, em primeiro lugar, uma síndrome compartimental no braço direito. Chamado em inglês de arm pump, essa é uma doença muito comum entre pilotos de motos, e a operação consiste na liberação dos nervos do antebraço, que são submetidos a forte pressões durante às provas por causa da potência e do peso das motos da MotoGP.

O segundo motivo da operação de Aldeguer é a remoção do pino introduzido anteriormente para tratar uma lesão antiga, mas que passou a incomodá-lo neste ano.

O acidente na Tailândia 2024

Aldeguer sofreu um grave acidente no GP da Tailândia do ano passado, no final de outubro, uma lesão prematura que ocorreu apenas um mês antes de sua estreia com a Gresini-Ducati no teste de pós-temporada da MotoGP em Barcelona.

Naquela corrida de Moto2, Aldeguer teve um problema com a caixa de câmbio e caiu por cima da moto, indo parar no chão. O espanhol machucou a mão esquerda, fraturando o quinto metacarpo, o que o levou a ser operado pelo Dr. Mir, que fixou a lesão com um pino. Depois de perder o GP da Malásia, Aldeguer pôde fazer seu retorno no GP Solidariedade de Barcelona, que fechou a temporada, e estrear no teste da MotoGP.

Depois que a fratura se consolidou, Aldeguer vem sofrendo algumas dores na área afetada e , na terça-feira, o pino que fixava a fratura foi removido, agora totalmente soldado, de modo que o piloto poderá se ver aliviado dos problemas que o afetavam.

Embora ele vá se submeter a um exame médico na próxima semana antes de viajar para Mugello, sua participação no GP da Itália não está em dúvida no momento.

